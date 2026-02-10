Zalopay cùng Trung tâm BTXH Hường Hà Nguyệt mang Tết ấm đến người già neo đơn

Với nhiều người già neo đơn đang sinh sống tại đây, Giao thừa có thể chỉ là một đêm dài như bao đêm khác. Không còn con cháu quây quần, không có một mái nhà để trở về, Tết đối với họ đôi khi chỉ gợi lại ký ức về những mùa xuân đã xa.

Khi Tết là khoảng trống lớn nhất trong năm

Phần lớn các cụ già tại mái ấm Hường Hà Nguyệt đều không còn gia đình, hoặc đã mất liên lạc với người thân trong thời gian dài. Tuổi cao, sức yếu, họ nương tựa vào mái ấm như điểm dừng chân cuối cùng của cuộc đời. Ngày thường đã nhiều thiệt thòi, nhưng mỗi dịp Tết đến, cảm giác cô đơn lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trong tiết trời lạnh giá của vùng trung du phía Bắc, cái lạnh không chỉ đến từ thời tiết, mà còn từ sự thiếu vắng tình thân. Khi khắp nơi rộn ràng chuẩn bị đón năm mới, nhiều cụ già chỉ mong có một cái Tết đủ ấm: có bữa cơm nóng, có người hỏi han, và cảm nhận được rằng mình không bị bỏ quên.

Chương trình "Tết ấm cho người già neo đơn"

Từ thực tế ấy, Trung tâm Bảo trợ xã hội Hường Hà Nguyệt đã phối hợp cùng Zalopay triển khai chương trình "Tết ấm cho người già neo đơn", với mong muốn mang đến cho các cụ già tại mái ấm một cái Tết ấm áp, tử tế và bớt cô đơn hơn.

Theo đại diện Trung tâm, chương trình được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của người già, tập trung vào việc chăm lo đời sống hằng ngày và tinh thần trong dịp Tết, thay vì những hoạt động mang tính hình thức.

Chăm lo từ bữa ăn đến sức khỏe

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là tổ chức các bữa ăn Tết ấm cúng trong nhiều ngày, từ thời khắc cuối năm đến những ngày đầu xuân. Các bữa ăn được chuẩn bị phù hợp với thể trạng người cao tuổi, đảm bảo dinh dưỡng và an toàn sức khỏe, giúp các cụ có được những ngày Tết trọn vẹn hơn bên nhau.

Song song đó, chương trình còn chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe cho người già thông qua các phần quà thiết yếu như thuốc bổ, sữa, dầu xoa bóp – những vật dụng quen thuộc nhưng rất cần thiết, đặc biệt trong những ngày đông giá lạnh.

Ngoài ra, các cụ cũng được sắm sửa quần áo mới và chăn ấm, giúp sinh hoạt hằng ngày thuận tiện hơn và vượt qua những đợt rét đậm, rét hại của mùa đông miền Bắc.

Chăm sóc tinh thần – điều không thể thiếu

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất, chương trình "Tết ấm cho người già neo đơn" còn đặc biệt chú trọng đến đời sống tinh thần của các cụ. Mái ấm được trang trí đón Tết, tạo không gian tươi vui, gần gũi với không khí xuân truyền thống.

Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu, thăm hỏi, chúc Tết và lì xì mừng tuổi cũng được tổ chức một cách ấm cúng. Những lời chúc đầu năm, những cuộc trò chuyện giản dị giúp người già cảm nhận rõ hơn sự quan tâm và gắn kết, điều mà nhiều người trong số họ đã thiếu vắng từ lâu.

Theo những người trực tiếp chăm sóc tại mái ấm, với người già neo đơn, đôi khi chỉ cần được gọi tên, được hỏi han vài câu cũng đủ để họ thấy lòng ấm lại trong những ngày Tết.

Sự đồng hành để Tết bớt cô đơn

Trong hành trình mang Tết đến với người già neo đơn, sự đồng hành của các tổ chức và doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng. Với chương trình này, Zalopay tham gia với vai trò cung cấp nền tảng công nghệ và tính năng Quyên góp trên ứng dụng Zalopay, tạo điều kiện để hàng chục nghìn nhà hảo tâm trên khắp cả nước cùng chung tay chăm lo cho các hoàn cảnh yếu thế, góp phần mang đến một mùa Tết ấm áp và đủ đầy hơn.

Theo đại diện Trung tâm Bảo trợ xã hội Hường Hà Nguyệt, dù không thể bù đắp hết những mất mát về tình thân mà các cụ đã trải qua, nhưng bằng sự chung tay của xã hội, chương trình hy vọng sẽ giúp cái Tết tại mái ấm bớt lạnh, bớt buồn và ấm áp hơn.

Một cái Tết tử tế cho người già

"Tết ấm cho người già neo đơn" không phải là câu chuyện của những con số hay thành tích, mà là nỗ lực mang lại một cái Tết tử tế cho những người dễ bị tổn thương nhất. Đó là những bữa cơm có người ngồi cùng, những chiếc áo đủ ấm, và những lời chúc đầu năm được nói ra bằng sự chân thành.

Giữa nhịp sống tất bật của xã hội hiện đại, việc dành sự quan tâm cho người già neo đơn không chỉ giúp họ có một cái Tết bớt cô đơn, mà còn là cách để giữ gìn những giá trị nhân văn cốt lõi – nơi Tết không chỉ là sum họp, mà còn là sẻ chia.