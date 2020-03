"Yêu tinh" Gong Yoo và "mợ chảnh" Jun Ji Hyun đồng loạt làm khách mời trong phim mới của Lee Min Ho?

Càng gần ngày công chiếu chính thức, ekip The King: The Eternal Monarch (Quân vương bất diệt) lại càng chăm chỉ “thả thính” khiến cho con dân vừa hồi hộp vừa phấn khích.

Mới đây, nhà sản xuất The King: The Eternal Monarch tiếp tục tung ra teaser hình ảnh về khoảnh khắc gặp gỡ siêu lãng mạn của Hoàng đế Lee Gon (Lee Min Ho) và nữ cảnh sát Jung Tae Eul (Kim Go Eun).

Nhanh chóng sau đó, người hâm mộ liền "góp vui" khi ghép thêm những bức ảnh có sự góp mặt của "yêu tinh" Gong Yoo và "mợ chảnh" Jun Ji Hyun xuất hiện ngay giữa cặp đôi Lee Min Ho - Kim Go Eun, khiến ai nấy đều không nhịn được cười. Thậm chí có fan còn đặt ra thuyết âm mưu về việc biên kịch Kim Eun Sook sẽ mời Gong Yoo và Jun Ji Hyun làm cameo trong bộ phim.

Nhìn biểu cảm của "mợ chảnh" Jun Ji Hyun như muốn "sống chết" với Kim Go Eun khiến fan không nhịn được cười.

"Yêu tinh" Gong Yoo cũng xuất hiện với vẻ mặt đầy tức giận vì Lee Min Ho sắp cưới đi cô dâu của mình.

Được biết trước đó, Gong Yoo và Kim Go Eun từng là cặp đôi gây sốt trong tác phẩm ăn khách Goblin vào cuối năm 2016. Trong khi đó, Lee Min Ho cũng từng hợp tác với "mợ chảnh" Ji Hyun trong bộ phim Huyền thoại biển xanh được phát hành vào năm 2016. Đây đều là những bộ phim được chấp bút bởi biên kịch vàng Kim Eun Sook. Chính vì vậy, việc Jun Ji Hyun và Gong Yoo bất ngờ "chen ngang" cặp đôi mới của biên kịch Kim Eun Sook tạo nên tiếng cười đối với khán giả vì quá hài hước, đáng yêu.

Fan "có tâm" đến mức "dìm hàng" Gong Yoo khi cho anh xuất hiện với vẻ mặt mếu máo, đau khổ vì cô dâu Go Eun của mình tình tứ bên Lee Min Ho.

The King: The Eternal Monarch là bộ phim xoay quanh câu chuyện về thế giới song song. Trong đó, hoàng đế Lee Gon (Lee Min Ho) có nhiệm vụ cố ngăn chặn ác quỷ xâm nhập vào thế giới loài người khi biết rằng thế lực hắc ám đã cùng lúc mở được cánh cửa đến thế giới hiện đại.

Song song với đó, ở thời hiện đại, nữ cảnh sát Jung Tae Eul (Kim Go Eun) cũng đang phải mạo hiểm để bảo vệ mạng sống của bản thân và gia đình. Cùng chung mục tiêu là đóng cánh cửa giữa 2 thế giới, Jung Tae Eul đã gặp được hoàng đế Lee Gon, và cả hai bất ngờ nảy sinh tình cảm.

The King: The Eternal Monarch dự kiến phát sóng từ ngày 17/4/2020 trong khung giờ thứ Sáu và thứ Bảy trên đài SBS.