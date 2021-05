“Yêu râu xanh” giở trò đồi bại với người phụ nữ bị câm trên cánh đồng vắng

Ngày 17-5, Công an huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Trần Văn Thiêm (45 tuổi, trú xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên) về hành vi "hiếp dâm".

Trước đó, đêm 7-5, sau khi uống rượu, Thiêm đã tìm đến nhà chị N. (48 tuổi, bị câm, trú huyện Hưng Nguyên) và tung tin "con của chị vừa bị tai nạn".

Nghe Thiêm nói vậy, chị N. hốt hoảng nhờ Thiêm chỉ nơi con bị tai nạn.

Thiêm đã chở chị N. ra cánh đồng lúa vắng người qua lại rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Đối tượng Thiêm tại cơ quan điều tra.

Sau khi giở trò đồi bại, Thiêm nói "con chị không bị tai nạn" rồi chạy về nhà ngủ. Chị N. sau đó trình báo công an.

Vì chị N. bị câm không thể nói, không kể lại sực việc được nên các chiến sĩ công an đưa giấy, bút để chị N. viết ra giấy.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Thiêm là đối tượng gây án và đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thiêm chối cãi hành vi của mình. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, thuyết phục, Thiêm đã cúi đầu nhận tội.

Được biết, Thiêm có hai tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và "Tội hiếp dâm". Đối tượng vừa mãn hạn 12 năm tù về tội "Hiếp dâm".