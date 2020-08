Yêu đương phô trương thì nên dè chừng bởi đôi lúc MÃI MÃI chỉ là 11 tháng, đàn ông là DIỄN VIÊN và đụng tí đã rơi nước mắt thì tốt nhất phải chạy dài

Từ tối qua đến hôm nay tràn ngập trên khắp các MXH là câu chuyện của nữ giảng viên Âu Hà My đăng bài tố chồng ngoại tình.

Bài đăng cho đến hiện tại thu hút 211 nghìn like và hàng chục nghìn bình luận, chia sẻ. Mỉa mai thay, bài đăng có lẽ nhiều like nhất sự nghiệp dùng mạng xã hội này của cô giáo Hà My lại là bài viết bóc mẽ cho tất cả biết bộ mặt thật của gã chồng cứ tưởng như nam chính ngôn tình.



Về danh xưng "nam chính ngôn tình" dành cho doanh nhân, diễn viên Trọng Hưng thì cũng dễ hiểu bởi những gì công chúng biết về anh khi yêu đương với Âu Hà My. Sự phô trương khiến người ta cứ ngỡ gã chồng này là tổng tài trong truyền thuyết.

Ấy vậy nhưng vị tổng tài này lại có tài thơ văn ca phú, đọc vài tin nhắn gửi cho người yêu mỗi buổi sáng thôi mà da gà da vịt nổi rần rần.

“Buổi sáng vu vơ tập làm thơ/Trong khi đầu óc còn ngẩn ngơ/Cô vợ ngoan nào dậy sớm/Cho tôi chút hứng thú đượm chờ”.

Hay

“Nếu chồng không nói chào buổi sáng tới vợ yêu mỗi ngày. Chồng luôn cảm thấy rất khó chịu bởi vì vợ chính là mảnh ghép lớn nhất trong cuộc đời chồng”.

Con gái yêu bằng tai, Trọng Hưng thấm nhuần tư tưởng này đến nỗi mang “đặc sản” ngôn từ của mình dâng lên người đẹp mỗi ngày. Và cô nàng Hà My say trong men hạnh phúc cứ ngỡ gặp được chân ái trong một lần “vui quá” đã đăng cho cả mạng xã hội thấy.

Ừ thì ngôn tình cũng từ thực tế mà ra, biết đâu đấy thế gian lại sinh ra một nam thần trong truyền thuyết. Để rồi cô giáo Hà My tài sắc vẹn toàn gia thế “khủng” đã có được trọn vẹn tình yêu của chàng.

Cặp đôi đã có màn cầu hôn kết hợp chụp ảnh cưới rùm beng ở trời Âu sau khoảng thời gian yêu đương ngắn ngủi. Còn nhớ thời điểm ấy, đoạn clip cầu hôn cũng viral mạnh mẽ chỉ bởi “lại” tiếp tục là những câu nói hoa mĩ mà đời thường mấy ai người ta áp dụng đâu.

Lật lại vấn đề một chút, có ai lại đi đến nơi chụp ảnh cưới rồi mới cầu hôn không nhỉ. Nếu biết được chắc chắn cưới thì cầu hôn làm gì vì rõ ràng anh đã bỏ qua bước đó rồi cơ mà. Vậy thì chứng tỏ, chàng diễn viên này lại tiếp tục “diễn” rất tròn vai màn cầu hôn dưới chân tháp Eiffel.

Và đương nhiên, xuất hiện trong những khoảnh khắc nơi đây vẫn là một Trọng Hưng nam thần, nước mắt rơi tí tách và những câu nói khiến bây giờ nghe lại ai cũng nhăn mặt vì “quá khó tiêu”.

“Cuối cùng cô ấy đã đồng ý. Anh muốn đem cả thế giới này tặng cho em, người con gái anh yêu, anh thương”.

“Chúng ta gặp nhau và yêu nhau là một định mệnh. Anh sẽ mãi ở bên em, cùng em vượt qua bao khó khăn”.

Những câu từ có lẽ tuyển tập văn mẫu chọn lọc phải chào thua này ấy vậy mà có hạn sử dụng chỉ hơn 11 tháng. “Mãi ở bên em” lại không đến được 1 năm. Em chưa khó khăn, anh khó khăn được em và gia đình cưu mang để rồi cũng nhận về cái kết đắng chát.

Đương nhiên khi đang yêu và sau khi cưới Trọng Hưng cũng rất chịu chi. Ngoài những câu nói ngôn tình, Hưng còn mạnh tay “chi đậm” để mua quà tặng Hà My. Túi xách hàng hiệu, mỹ phẩm đắt tiền cho đến những bó hoa khổng lồ anh có thiếu gì đâu.

Nhưng chẳng rõ tiềm lực kinh tế của anh mạnh thế nào mà sau khi cưới lại bị đòi nợ vào 27 Tết để rồi vợ và mẹ vợ lại phải giang tay ra đỡ hộ 1 tỷ. Đến hôm nay vì quá ngao ngán mà bà tuyên bố cho luôn chẳng một lời oán than. Đúng là cuộc đời có nói trước được điều gì đâu. Đúng như Hà My nói thẳng: “phông bạt thôi chứ chẳng có gì cả”.

Đám cưới của cặp đôi tiếp tục là một sự kiện được lan tỏa mạnh mẽ vì sự xa hoa, hoành tráng. Điểm nhấn vẫn là màn rơi nước mắt của Hà My và cả Trọng Hưng. Hà My thì rõ rồi, phụ nữ lên xe hoa ai mà chẳng xúc động.

Thế nhưng với Hưng, rõ ràng “nước mắt đàn ông không rơi từng giọt” cơ mà sao lúc nào anh cũng yếu đuối vậy nhỉ. Giờ nhìn lại những khoảnh khắc nước mắt nghẹn ngào này chắc chắn là một sự mỉa mai.

“Thì ra duyên phận đã sớm an bài trong khảnh khắc tôi và Hà My gặp nhau. Giống như mẹ đã nói: Không sớm một bước, không muộn một bước, vừa vặn trong hàng vạn người, tôi sẽ gặp người thuộc về tôi mãi mãi”, lại là một áng văn vượt bậc trong nghệ thuật yêu của anh diễn viên điển trai, giỏi diễn.

Sau khi kết hôn, Hưng vẫn diễn vai người chồng xuất sắc, quà cáp tặng vợ tưng bừng, hàng hiệu ngập ngụa khiến cho tình yêu của cả hai vẫn như ngôn tình khiến bao nhiêu người phải thổn thức. Ấy thế mà cuối cùng, vào một buổi tối đẹp trời tháng 8 người ta nhận ra tất cả đều là giả dối.

Anh chàng diễn viên đã trở thành một ông chồng bị bắt ghen tại trận. Nhưng lần này có cơ hội nào để anh tuôn lời ngôn tình hay khóc lóc nữa đâu. Chàng diễn viên run đến nỗi bị chìa lá đơn ly hôn cũng rụt rè không dám ký. Sau đó là khoảnh khắc xin xỏ để được nói với vợ những lời cuối cùng nhưng đã muộn. Ngôn tình chấm dứt theo lời tắt tiếng của những phát ngôn đầy chất văn thơ dạo nào.

Còn nàng “Tuesday” thì lại khác người ở chỗ đòi hỏi nhiều dù mình sai rành rành.

“Tớ nghĩ là không nên ấy, đừng quay tớ, tớ thấy thế là không văn minh”.

Nực cười làm sao, một người cướp chồng người khác lại đòi hỏi sự văn minh. Người ta sau khi nghe được những gì chị nói thì lắc đầu ngán ngẩm: “Chắc chuẩn mực văn minh của chị này nó phải khác”. Sau sự vụ ầm ĩ, người ta rủ nhau tìm vào trang cá nhân của chị thì thấy chị cũng văn thơ lai láng với đủ câu nói triết lý sâu xa, dạy đời, đạo đức. Thế nhưng than ôi, hành động, lối sống của chị lại hoàn toàn đi ngược hoàn toàn với những gì chị viết. Và người ta lại thêm 1 lần lắc đầu vì quả thực chị đúng là “hay nói đạo lý sống chẳng ra sao”. Chị với anh Hưng đây thật chuẩn “trời sinh một cặp”.

Cuộc đời ai mà chẳng muốn có một tình yêu đẹp, hôn nhân bền lâu. Thế nhưng bền lâu chỉ có 11 tháng thế này thì thôi, cũng sợ!