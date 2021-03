Yêu chiều làn da chẳng lo “đau ví” với ưu đãi từ thương hiệu sáng da 100% công nghệ Pháp

Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, thương hiệu làm sáng da White Leaf độc quyền từ Pháp đã khiến chị em mê mẩn bởi hiệu quả mà sản phẩm mang lại. Cùng giải mã những lý do vì sao White Leaf trở thành "chân ái" trong cẩm nang làm đẹp của mọi cô nàng hiện đại nhé!

Lý do 1: Được sản xuất 100% tại Pháp dựa trên đặc tính về làn da phụ nữ Việt

Trong các quốc gia nổi tiếng về công nghệ làm đẹp, Pháp là một trong những nơi được chị em "chọn mặt gửi vàng" nhất. Phụ nữ Pháp luôn khiến mọi người thán phục về làn da sáng mướt căng bóng, tôn lên thần thái đầy sức sống. Chính vì thế, sản phẩm chăm sóc da có nguồn gốc từ xứ sở này cũng được phái đẹp ưu ái đặc biệt.

Được sản xuất 100% tại Pháp, White Leaf vẫn thấu hiểu đặc tính làn da phụ nữ Việt

White Leaf được sản xuất 100% tại Pháp, bổ sung vào cẩm nang làm đẹp của phụ nữ Việt thêm một lựa chọn sáng giá. Được kiểm chứng dưới sự giám sát của các chuyên gia da liễu trên 212 phụ nữ tuýp da từ I tới V, White Leaf cho thấy hiệu quả làm mờ đốm nâu, đồng đều màu da, hoàn toàn phù hợp với làn da phụ nữ Châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng.

Lý do 2: Đột phá với công nghệ làm sáng da độc quyền chưa từng có tại Việt Nam

Tại quần đảo Bréhat, Bắc Bretagne, Pháp có một hệ sinh thái biển đặc biệt phong phú với hơn 800 loài tảo và hàng trăm loài thực vật biển khác nhau. Các tế bào tảo lớn - Alaria Esculenta và Undaria Pinnatifida - được canh tác tại vùng nước thuần khiết của quần đảo này, sau đó được nuôi cấy bằng Công nghệ sinh học Biển trong phòng thí nghiệm, nhằm cung cấp các hoạt chất dưới dạng chiết xuất tảo.

White Leaf sở hữu Công nghệ sinh học Biển độc quyền từ Pháp

Sau quá trình nghiên cứu thành công về hiệu quả sáng da, làm mờ đốm nâu cũng như quy trình chiết tách chiết xuất Tảo biển để đảm bảo tính thuần khiết tối đa, White Leaf đã tiên phong áp dụng Công nghệ sinh học Biển từ Pháp vào dòng sản phẩm làm sáng da của mình. Đặc biệt, Công nghệ sinh học Biển cũng là ngành đầu tiên trên thế giới canh tác những tế bào tảo lớn (microalgae) trong phòng thí nghiệm, cho phép khai thác nguồn tài nguyên biển một cách bền vững, không gây ảnh hưởng hệ sinh thái tự nhiên.

Lý do 3: Lành tính và an toàn với lượng thành tự nhiên lên đến 90%

Để nâng tông da sáng tự nhiên mà vẫn đảm bảo độ đàn hồi, khỏe khoắn, cô nàng nào cũng thiên về lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên lành tính. Hiểu điều nàng muốn, White Leaf tích hợp bộ 03 hoạt chất thiên nhiên: chiết xuất Tảo biển, rễ cây Hòe và cơ chất Kiwi, giúp khóa chặt quá trình tăng sắc tố da do melanin sản sinh quá mức. Nhờ đó, tác động vào quá trình cải thiện làn da một cách an toàn khoa học. Các vấn đề về da như thâm sạm do mụn, đốm nâu do melanin sản sinh nhiều, da không đều màu,… đều được khắc phục đáng kể chỉ sau 04 tuần sử dụng.

Đảm bảo tính tự nhiên với bộ 03 hoạt chất làm sáng da hiệu quả

Lý do 4: White Leaf đang "gây sốt" với nhiều ưu đãi khủng mừng tháng khai trương

Và đây là lý do "chốt hạ" để nàng không thể bỏ lỡ siêu phẩm trong tháng 3 này. Mừng dịp khai trương trùng tháng của phái đẹp, White Leaf tặng ngay cơ hội nâng cấp làn da cho nàng với ưu đãi hiếm có tại gian hàng chính hãng trên Shopee.

Theo đó, từ ngày 03/03/2021 đến ngày 31/03/2021, khi mua các sản phẩm Serum/ Kem dưỡng/ Sữa dưỡng làm sáng da White Leaf tại Shopee, các bạn sẽ được TẶNG NGAY 01 BB CREAM 30ML trị giá 880.000 vnđ. Đây được xem là vật "bất ly thân" của nàng khi ra ngoài, vừa giúp nàng lấy lại sắc diện tươi tắn tức thì, vừa bảo vệ da khỏi các phân tử ô nhiễm từ môi trường. Quà xịn đến tay, mua sắm và tận hưởng ngay tại đây nàng nhé https://shopee.vn/whiteleaf.vn.

White Leaf dành tặng phái đẹp ưu đãi cực khủng mừng tháng khai trương

Chưa hết, khi ghé thăm website chính thức của White Leaf Việt Nam tại www.whiteleaf.vn, phái đẹp còn NHẬN NGAY 01 SỮA DƯỠNG THỂ 200ML trị giá 726.000 vnđ khi mua Serum/ Kem dưỡng/ Sữa dưỡng làm sáng da White Leaf bất kỳ. Lưu ý, chị em nhớ thêm sản phẩm được tặng ở bước thanh toán để ưu đãi có hiệu lực nhé! Chương trình áp dụng trong tuần lễ Quốc tế phụ nữ từ ngày 08/03/2021 đến 15/03/2021.

Sau khi xem qua những lý do trên đây, nàng đã có thêm lựa chọn để tự thưởng mừng tháng của chính mình chưa nào? Đây cũng là gợi ý hay ho từ White Leaf để đấng mày râu làm "ai kia" bất ngờ đấy! Chúc phái đẹp một tháng yêu thương trọn vẹn và luôn xinh đẹp rạng ngời.

Sản phẩm được phân phối bởi Công Ty TNHH Dược Phẩm Mỹ Phẩm Nhật Minh Dương, 183 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.