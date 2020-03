Yêu chiều 5 năm, tìm việc giúp và “nuôi” luôn bạn gái đến ngày sắp cưới, chàng công sở nhận ngay cái kết bất ngờ

Yêu nhau khi chưa có gì trong tay nhưng bằng quyết tâm, cùng nhau cố gắng, vượt qua bao khó khăn về kinh tế để rồi cuối cùng chính thức kết hôn, về chung một nhà. Quả thực, đây là cái kết màu hồng mà mọi cặp đôi công sở khi yêu nhau đều mơ mộng đến. Đáng tiếc, cái kết ấy không dành cho tất cả mọi cặp đôi, ít nhất là với cặp đôi trong câu chuyện dưới đây.



Chuyện kể rằng, chàng và nàng đều là dân văn phòng, yêu nhau tận 5 năm rồi cơ đấy. Suốt thời gian ấy, chàng hy sinh, yêu chiều nàng hết mực, “nuôi” nàng vì lương nàng không cao, thậm chí còn sẵn sàng vì nàng mà thức đêm thức hôm rải CV tìm việc giúp.

Để rồi thì sao? Một cái kết đắng đang chờ chàng vì tới thời điểm này, cả hai sắp cưới nhưng nàng bỗng muốn hủy hôn với lý do... hết yêu. Tuy nhiên, nàng chưa nói cho chàng biết vì nghĩ tới tình nghĩa bao lâu này, thay vì vậy, nàng đăng đàn tâm sự xin cao kiến trong một hội nhóm trên MXH như sau:

“Chào mọi người mình cần lời khuyên lúc này mà không có bạn bè để tâm sự. Trong đây có anh chị em nào từng hủy hôn chưa? Mình đang bế tắc thật sự.

Anh hơn mình 4 tuổi, đang làm văn phòng nhà ở Hà Nội, mình cũng làm văn phòng 25 tuổi quê cách Hà Nội 400km. Hai đứa yêu nhau 5 năm rồi dự định cuối năm cưới, gia đình mình rất quý anh, anh là mẫu người ít nói, hiền lành và trách nhiệm cao đối với gia đình, cực kì tiết kiệm cho bản thân, sống chuẩn mực không bao giờ bia rượu nhậu nhẹt bạn bè gì.

Trong vòng mấy năm qua, anh đã hy sinh và nuông chiều mình hết lòng hết tâm, hồi mình chưa đi làm anh thức đêm tìm việc để gửi CV khắp các trang. Anh còn lo chi phí cho mình hết mấy năm qua vì lương mình cũng không cao. Tóm lại anh rất thương và trân trọng mình.

Điều cắn rứt nhất hiện tại là mình đã hết yêu anh nhưng do thương anh quá nhiều, nợ ân tình nghĩa bao lâu nên vẫn không thể nói câu chia tay. Lý do mình hết yêu chắc do tính cách thật sự trái ngược nhau, mình không có sự ham muốn tình dục với anh 1 chút nào nên toàn tìm lý do tránh.

Nếu giờ mình huỷ cưới thật sự rất tàn nhẫn đối với anh, gia đình mình cũng sẽ không tha thứ cho mình. Xin hãy cho mình lời khuyên lúc này”.

Vâng! Đây quả thực là một câu chuyện gây đau đầu đối với nữ chính công sở, nhưng cái sự đau đầu của nàng hoàn toàn không khiến dân mạng thương cảm. “Ôi cuối cùng là ‘chàng có công nhưng nàng vẫn phụ’ à? Thời buổi nào rồi còn nói viện lý do cho phản bội là hết yêu” - vài nam nhân đọc xong câu chuyện liền phản ứng dưới phần bình luận.

Cả chị em phụ nữ xem hết từ đầu tới cuối dường như cũng chẳng bênh nổi cô nàng nhân vật chính nên vội vàng phóng vào trách mắng lấy lại thể diện cho “giới cánh mỏng” như sau:

“Quá đáng vậy em, kiểu này ai mà khuyên nổi. Em hết yêu sao không hết yêu từ sớm đó, đợi sau 5 năm, người ta lo cho đủ thứ, tìm việc, cho tiền sinh hoạt rồi giờ dưng đòi hủy hôn?”.

“Nếu chị mà khôn như em, chắc giờ chị đã giàu lắm, hẹn hò 5 năm, sống như bà hoàng xong chọi câu ‘hết yêu’ để hủy hôn. Ai khuyên nổi ca này chị cũng lạy”.

“Mất mật chị em quá nàng ơi là nàng, sống kiểu qua cầu rút ván, ăn cháo vứt bát như này sau đói đó nha, quả báo đó. Một vừa hai phải thôi”.

Tuy nhiên, ngoài những bình luận như trên, cũng có không ít người tỏ ra thực sự thương cho nàng công sở nhân vật chính với lý do:

“Đúng là muốn hủy hôn ngay thời điểm sắp cưới hoàn toàn chẳng hay ho gì, nhưng mà tình yêu rất khó nói, đầy vơi lúc nào ai mà biết được. Cho nên, khuyên bạn nên thẳng thắn nói rõ với bạn trai để xem khi cả hai cùng ngồi xuống với nhau có níu kéo, cải thiện được gì không. Chứ bây giờ vì nghĩa mà cưới thì sau đổ bể cũng vậy à”.

Cái kết của câu chuyện vẫn chưa biết thế nào nhưng hầu như ai ai cũng cho rằng, chàng trai công sở hy sinh suốt 5 năm vì bạn gái kia sẽ có một kết cuộc chẳng tốt đẹp gì cho cam, bởi dẫu sao, dù nữ chính có hủy hôn hay không thì chuyện cô ta đã hết yêu là sự thật.

Bị đá thì nam chính sẽ rất đau khổ vì tình cảm dành cho nữ chính đã quá mặn nồng sâu đậm, còn không bị đá mà đám cưới vẫn diễn ra thì chàng ta sẽ lâm vào cảnh yêu đơn phương trong chính cuộc hôn nhân của mình. Rõ ràng, thế nào đi nữa, vẫn chẳng phải màu hồng!