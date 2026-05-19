Tranh thủ kỳ nghỉ ngắn, Đặng Văn Lâm đưa bà xã Yến Xuân đi "đổi gió" tại Cát Bà. Tuy nhiên, chuyến nghỉ dưỡng nhẹ nhàng nhanh chóng biến thành trải nghiệm leo núi "bất đắc dĩ" nhưng đầy thú vị của cặp đôi. Ban đầu, hai vợ chồng chỉ lên kế hoạch đi nghỉ ngơi, thư giãn nhẹ nhàng. Thế nhưng, trước cảnh sắc thiên nhiên quá đỗi thơ mộng nơi đây, cặp đôi đã ngẫu hứng quyết định tham gia thử thách leo núi.

Vì là quyết định bộc phát, cả Văn Lâm và Yến Xuân đều hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước về trang phục. Thay vì giày thể thao hay đồ bảo hộ chuyên dụng, chàng thủ tuyển quốc gia và bà xã đều.đi dép lê. Đặc biệt, nàng WAG Yến Xuân còn diện một chiếc váy dài thướt tha. Hình ảnh cô nàng vừa vất vả xách váy, vừa cẩn thận bước từng bậc đá trên lối mòn khiến người xem vừa đồng cảm vừa buồn cười.

Dù gặp không ít khó khăn do trang phục "lệch tông", cặp đôi vẫn kiên trì vượt qua cung đường dốc để lên đến đỉnh núi. Bù lại cho sự vất vả, thành quả nhận được vô cùng xứng đáng. Từ trên cao, hai vợ chồng đã được chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, bao la của đảo Cát Bà.

Xuất hiện trong suốt chuyến đi, Yến Xuân nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Dù mệt nhoài vì leo núi bất đắc dĩ, nàng WAG sinh năm 1991 vẫn giữ được thần thái tươi tắn và nhan sắc rạng ngời, rạng rỡ bên cạnh ông xã Đặng Văn Lâm.