Yến Trang thân thiết bên Trịnh Tú Trung, Hoa hậu nhí cao 1m74 Ngọc Lan Vy chiếm spotlight vì quá xinh đẹp

Yến Trang - Yến Nhi - Trịnh Tú Trung vừa cùng một số người bạn tham gia tiệc trên du thuyền sang trọng. Buổi tiệc thân mật này được tổ chức để chúc mừng sinh nhật Trịnh Tú Trung, ngoài Yến Trang - Yến Nhi thì Hoa hậu nhí Ngọc Lan Vy cũng góp mặt.

Thời gian vừa qua Yến Trang, Yến Nhi tập trung nhiều vào sự nghiệp kinh doanh của mình và đang chuẩn bị cho sự bùng nổ trở lại sau khi tình hình chung ổn định hơn. Cặp chị em nổi tiếng diện váy trắng thanh lịch và cùng hội bạn thân tạo dáng sang chảnh bên du thuyền.

Yến Trang.

Yến Nhi.

Hoa hậu Hoàn Vũ nhí, diễn viên Ngọc Lan Vy sau thời gian định cư tại Mỹ cũng quay về Việt Nam. Được biết đến như là thí sinh châu Á đầu tiên đăng quang trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ nhí năm 2018 tại Mỹ (Little Miss Universe), cô bé 15 tuổi Ngọc Lan Vy gây ấn tượng với chiều cao 1m74 và gương mặt xinh đẹp ưa nhìn.

Ngọc Lan Vy cao 1m74 khi chỉ mới 15 tuổi.

Ngọc Lan Vy và Trịnh Tú Trung.

2 năm sau khi đăng quang, Ngọc Lan Vy tích cực mở rộng hoạt động ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật bên cạnh chương trình học chính khóa. Thông thạo tiếng Anh, Thái, Hoa hậu nhí nhận được nhiều lời mời làm giám khảo các cuộc thi như Prince & Princess International tại Thái Lan, World Tourism Festival for Beauty Friendship and Fashion ở Philippines, Little Miss Eurasia & Africa ở Georgia, và nhiều cuộc thi tài năng nhí trong nước như Tỏa sáng cùng sao nhí, Sao nhí tài năng.

Trịnh Tú Trung chính là người đã đào tạo và đem cô bé ra đấu trường quốc tế dành thấy thắng lợi chưa từng có cho người Châu Á và Việt Nam. Cả hai còn cùng nhau xuất hiện trong bộ phim điện ảnh Thái Lan - Việt Nam "Là Mây Trên Bầu Trời Của Ai Đó" bên cạnh dàn ngôi sao của hai nước. Sắp tới Ngọc Lan Vy cũng sẽ tham gia một dự án webdrama do Trịnh Tú Trung làm sản xuất và Vương Khang làm đạo diễn.