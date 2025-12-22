Yên tâm chọn bỉm Gooby với hệ thống chứng nhận quốc tế toàn diện

Gooby là thương hiệu bỉm được mệnh danh là "Chuyên gia bỉm đêm", tập trung vào việc mang lại giấc ngủ ngon và sự thoải mái tối đa cho trẻ, đồng thời đảm bảo an toàn cho làn da nhạy cảm của bé.

Hệ thống chứng nhận

Gooby tự hào sở hữu hệ thống chứng nhận toàn diện từ 7 tổ chức kiểm định uy tín hàng đầu thế giới, bao phủ 10 phương diện quan trọng về an toàn và chất lượng sản phẩm:

Tổng hợp chứng nhận của tã/bỉm Gooby

Những chứng nhận tiêu biểu

Gooby tự hào đạt được hai chứng nhận quan trọng trong ngành sản phẩm trẻ em. Thứ nhất, chứng nhận OEKO-TEX® STANDARD 100 cấp độ 1 từ Hiệp hội Nghiên cứu và Thử nghiệm Quốc tế Hohenstein (Thuỵ Sĩ) - tiêu chuẩn khắt khe bậc nhất cho sản phẩm dệt may tiếp xúc với trẻ sơ sinh, kiểm tra toàn bộ từ nguyên liệu đến thành phẩm. Thứ hai, chứng nhận Dermatest® cấp độ "Excellently" - mức cao nhất từ Viện Dermatest GmbH (Đức) với 47 năm kinh nghiệm, xác nhận sản phẩm không gây phản ứng da sau kiểm tra lâm sàng nghiêm ngặt.

Tại thị trường Châu Âu với tiêu chuẩn khắt khe bậc nhất thế giới, báo cáo thử nghiệm da liễu của SGS (Thuỵ Sĩ) - tổ chức có 147 năm uy tín với 2.500+ phòng thí nghiệm toàn cầu - xác nhận ba khía cạnh quan trọng của bỉm Gooby: không chứa kim loại nặng độc hại, không gây kích ứng da qua thử nghiệm 48 giờ và không chứa 545 hợp chất PFAS cùng các chất độc hại như Bisphenol, Formaldehyde.

Bên cạnh đó, Bureau Veritas (Pháp) - tập đoàn với 197 năm lịch sử đã thử nghiệm và xác nhận Gooby đáp ứng yêu cầu không chứa nhóm chất độc hại có mức độ quan ngại cao SVHC theo quy định REACH của Cơ quan Hóa chất Châu Âu (ECHA).

Chứng nhận trong nước & quốc tế

Tại thị trường nội địa, Viện Kiểm nghiệm và Kiểm định chất lượng VNTest - trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - cấp phép lưu hành hợp pháp, đảm bảo Gooby tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý và tiêu chuẩn chất lượng trong nước.

Tại thị trường Hàn Quốc - quốc gia có yêu cầu nghiêm ngặt về sản phẩm chăm sóc trẻ em, Gooby đạt hai chứng nhận quan trọng. Viện Ellead Co., Ltd. với gần 25 năm kinh nghiệm thực hiện thử nghiệm da liễu, kết quả cho thấy chỉ số kích ứng trung bình của Gooby đạt 0.00 - mức không gây kích ứng. Song song đó, KATRI (Korea Apparel Testing and Research Institute) - Viện thử nghiệm nhà nước chuyên về sản phẩm dệt may cho trẻ em - chứng nhận Gooby đạt tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn và không chứa hóa chất độc hại.

Danh mục sản phẩm đa dạng

Các dòng sản phẩm của Gooby

Bỉm dành cho em bé

Bỉm đêm Gooby Premium với sức chứa lên đến 1.7 lít, giúp bé ngủ xuyên đêm không lo tràn. Dòng sản phẩm này sử dụng công nghệ 2X Faster với lõi thấm hút cải tiến cùng hạt SAP cao cấp, tăng cường khả năng thấm hút và phân tán chất lỏng nhanh chóng, hạn chế trào ngược. Thiết kế Extra size với lõi thấm tiết diện rộng kết hợp vách chống tràn kép cao 5cm giúp giảm tình trạng tràn bỉm.

Bỉm ngày Gooby Extra tối ưu cho hoạt động ban ngày với màng thấm hút Lock-Tech giữ chất lỏng sâu bên trong lõi thấm, hạn chế thấm ngược và mang lại cảm giác khô thoáng. Tương tự dòng Premium, Extra size cũng có lõi thấm tiết diện rộng và vách chống tràn kép cao 5cm.

Cả hai dòng đều có hai dạng:

Bỉm dán: Hệ thống đai chun Way-Fit nâng đỡ theo chuyển động của bé, lõi nén Extra-Soft êm mềm, khô thoáng, chống xô lệch và vón cục

Bỉm quần: Chun lưng đa điểm Multi-Point giảm áp lực lên vòng bụng, hạn chế hằn đỏ; thiết kế Smart-Fit ôm vừa vặn, chống vón cục và xệ bỉm

Tất cả sản phẩm đều sử dụng nguyên liệu chất lượng cao, an toàn cho làn da nhạy cảm của bé, với nhiều size từ Newborn đến XXL.

Khăn ướt cho em bé

Gooby Wet Wipes - Khăn ướt chăm sóc da bé không chứa cồn, chiết xuất từ thành phần tự nhiên, lành tính, độ ẩm cân bằng, mềm mại, không gây xơ vụn.

Với hệ thống chứng nhận toàn diện từ 7 tổ chức uy tín hàng đầu thế giới, bao phủ 10 phương diện quan trọng về an toàn, Gooby không chỉ khẳng định vị thế là thương hiệu bỉm Việt chất lượng cao mà còn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn xuất khẩu quốc tế. Đây là minh chứng rõ nét cho cam kết mang đến sự an toàn và giấc ngủ ngon cho trẻ em Việt Nam.