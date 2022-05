Yanbi hứa hẹn sẽ “cháy hết mình” trong đêm nhạc Sun Fest tại Sầm Sơn

Trải dài từ 30/4 đến giữa tháng 8 với 16 đêm nhạc mang phong cách âm nhạc khác nhau, chương trình nghệ thuật Sun Fest là cơ hội để người dân và du khách đến Sầm Sơn thời điểm này được "cháy" hết mình trong không khí âm nhạc từ sôi động, nóng bỏng của những bản nhạc EDM hiện đại đến du dương, lắng đọng của những làn điệu âm nhạc dân gian. Mỗi đêm nhạc, khán giả lại tìm thấy cho mình những sắc màu âm nhạc mang cá tính riêng, được hòa mình trong hành trình cảm xúc mà hiếm có chuỗi đêm nhạc nghệ thuật nào đem đến được.



Đêm nhạc thứ 4 mang chủ đề "Thanh âm của biển"

Sau đêm diễn thứ 3 mang chủ đề âm nhạc dân gian hết sức đặc biệt vào tối 14/5 vừa qua, đêm nhạc thứ 4 tối 21/5 tới đây, tại Quảng Trường biển và trục đại lộ - Sun Grand Boulevard Sầm Sơn, sẽ là "bữa tiệc" của những bản hit thịnh hành trên thị trường âm nhạc, được cover mới lạ bởi những nghệ sỹ, ban nhạc trẻ đang được ưa chuộng như Yanbi, Thủy Bùi, Minh Châu, Phương Thảo, 007 Jam Band và DJ Owen.

Sun Fest đang tạo nên một làn sóng nghệ thuật mỗi Thứ Bảy cuối tuần tại Sầm Sơn, Thanh Hóa

Trong nhiều năm trở lại đây, nhạc cover đã trở thành món ăn tinh thần quen thuộc và hấp dẫn với khán giả. Những bản nhạc từng làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc được biến tấu về giai điệu, mang hơi hướng acoustic hoặc ballad. Cái tôi và phong cách âm nhạc riêng có của mỗi nghệ sỹ được đặc biệt thể hiện qua hình thức cover này, tạo nên nhiều màu sắc mới mẻ trong âm nhạc.

Nhằm tôn vinh chất riêng và cái tôi mới lạ của những người trẻ, Sun Fest quy tụ những nghệ sỹ trẻ tài năng về với thành phố biển Sầm Sơn để thổi những luồng gió mới, độc đáo cho những ca khúc mang "thanh âm của biển", hứa hẹn khuấy động đa tầng cảm xúc của khán giả tham dự.

Những bản nhạc "khuấy động" đêm trên phố biển Sầm Sơn

Đêm nhạc sẽ lần lượt đưa người nghe đến với những thời điểm đẹp nhất của biển là bình minh, hoàng hôn và biển đêm, tương ứng với 3 phần của chương trình. Phần 1 mang tên "Bình minh ơi dậy chưa" được mở màn bằng bản mashup "Mặt trời của em" và "Tình Yêu màu nắng" do ca sỹ Thủy Bùi và 007 Jamband thể hiện. Những bản nhạc đã quá "quen tai" như "Yêu", "Nếu như anh đến", "Ngày mai" hay bản tình ca ngọt ngào kinh điển của thế giới "Can’t take my eyes off you" sẽ lần lượt được tái hiện một cách mới mẻ, dần hâm nóng bầu không khí của đêm nhạc.

Sự tươi mới và hiện đại được những nghệ sỹ mang đến từng đêm diễn

Sang đến phần 2 mang tên "Màu hoàng hôn", ca sỹ trẻ tài năng Phương Thảo sẽ "cháy" cùng khán giả qua loạt hit "Ước gì", "Chạy về khóc với anh", "Phải chăng em đã yêu", "Ngày đầu tiên" và "4 chữ lắm". Những giai điệu tình yêu nhẹ nhàng, sâu lắng được phối lại với những màu sắc giai điệu khác nhau, thể hiện sự tươi mới và tràn ngập hơi thở hiện đại.

Những bản nhạc sôi động là "chất gây nghiện" cho khán giả Sun Fest

Bước vào phần cuối của đêm hội với tên gọi "Biển đêm", tiết tấu âm nhạc được đẩy lên cao trào để tạo sự bùng nổ trong cảm xúc của khán giả. Hàng loạt các bản nhạc "top trending" quen thuộc như "Dạo này em thế nào", "Bùa yêu", "Ghen", "Sau tất cả" được phối lại theo phong cách dance điện tử đầy sôi động dưới sự thể hiện của tài năng trẻ Minh Châu.

Điểm nhấn đặc biệt của đêm hội là sự xuất hiện của ca sỹ Yanbi với loạt hit làm nên tên tuổi là "Biển", "My lady", "Nothing in your eyes", "Thu cuối" và "Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm". Cuối cùng, màn kết bằng những bản nhạc mix "gây nghiện" tới từ DJ Owen sẽ khép lại một đêm diễn đáng nhớ cho khán giả thành phố biển.

Ngay sau đêm nhạc "Thanh âm biển", Sun Fest sẽ trở lại với khán giả Sầm Sơn bằng chương trình thứ 5 mang chủ đề nhảy hiện đại, hứa hẹn một đêm của những "cơn mưa vũ đạo" tới từ những nhóm nhảy hàng đầu.

Xây dựng với tính chất của một lễ hội âm nhạc ngoài trời, Sun Fest đề cao sự gần gũi, thân thiện và thoải mái trong thể hiện phong cách âm nhạc của các nghệ sỹ, giúp xóa bỏ khoảng cách giữa nghệ sỹ và khán giả, khiến cho đêm nhạc bên bờ biển Sầm Sơn trở nên đặc biệt và ấn tượng, tạo được điểm nhấn cho mùa du lịch hè Thanh Hóa 2022.

Sân khấu ngoài trời tại Quảng trường biển Sầm Sơn xóa bỏ khoảng cách giữa nghệ sỹ và khán giả

Chuỗi sự kiện Sun Fest hè này cũng sẽ là tiền đề cho những sự kiện giải trí, nghệ thuật, lễ hội quy mô lớn hàng đầu khu vực trong tương lai sẽ được tổ chức tại nơi đây, biến Quảng trường biển Sầm Sơn trở thành biểu tượng du lịch mới, đưa Sầm Sơn thành điểm hẹn của nghệ thuật và giải trí sôi động mỗi cuối tuần./.

