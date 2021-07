Xuýt xoa với loạt ảnh quảng cáo mới của Song Hye Kyo, gọi hai tiếng "nữ thần" quả thật xứng đáng

Mới đây, nhãn hàng mỹ phẩm do Song Hye Kyo làm gương mặt đại diện đã công bố loạt hình ảnh mới của người đẹp trong chiến dịch quảng bá sản phẩm. Và quả thật, nữ thần nhan sắc xứ kim chi không làm người khác phải thất vọng vì diện mạo hoàn mỹ của mình.

Cư dân mạng xứ Hàn còn khẳng định, những hình ảnh quảng bá của người đẹp Song Hye Kyo cho thương hiệu mỹ phẩm lâu đời xứng đáng được gọi là một trong những huyền thoại quảng cáo của làng giải trí xứ Hàn.

Hậu ly hôn, Song Hye Kyo vẫn liên tục là gương mặt quảng cáo được săn đón nhất nhì Hàn Quốc. Và tất nhiên, những hợp đồng quảng cáo béo bở của người đẹp họ Song cũng có số thù lao không hề nhỏ. Điều này góp phần giúp cô trở thành nữ hoàng bất động sản của làng giải trí Hàn Quốc.

Hiện tại, người đẹp đang gấp rút hoàn tất những cảnh quay của bộ phim Now, We Are Breaking Up cùng đàn em Jang Ki Yong. Sau khi hoàn thành những cảnh quay cùng đàn chị Song Hye Kyo, Jang Ki Yong cũng sẽ lên đường nhập ngũ.