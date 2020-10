Xuýt xoa với ảnh ngày bé của Tăng Thanh Hà, nhan sắc quả thật không phải vừa chút nào

Trên trang cá nhân mới đây, Tăng Thanh Hà vừa chia sẻ một bức hình ngày bé khi chụp cùng anh trai trong sinh nhật 7 tuổi của cô. Hiếm hoi khoe hình ảnh ngày bé, nhan sắc của Tăng Thanh Hà khiến cộng đồng mạng thích thú nhờ vẻ ngoài không hề thay đổi nhiều so với hiện tại.

Trong hình ảnh được Tăng Thanh Hà đăng tải có thể thấy dù mới chỉ 7 tuổi nhưng những đường nét trên gương mặt cô đã rất rõ ràng. Từ đôi mắt cho tới nụ cười hoàn toàn không khác gì của thời điểm hiện tại khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng. Được biết, hôm qua (18/10) chính là sinh nhật của anh trai Tăng Thanh Hà. Đi kèm với bức hình, Tăng Thanh Hà cũng nhắn nhủ lời yêu thương tới anh trai mình: "It's my big brother's birthday today! I love him so much (tạm dich: Hôm nay là sinh nhật anh lớn của tôi! Tôi yêu anh ấy rất nhiều).

Tăng Thanh Hà sinh ngày 24/10/1986. Cô là con út trong nhà có ba anh em. Khi cô được 11 tuổi, gia đình gặp thất bại trong kinh doanh nên cô theo giúp mẹ buôn bán kiếm sống. Hiện tại sau khi kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012 và có với nhau một bé trai và một bé gái, Tăng Thanh Hà hầu như không tham gia hoạt động làng giải trí.

Gia đình gồm bố mẹ và hai anh trai của Tăng Thanh Hà.