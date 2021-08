Xuất hiện trợ thủ nhà bếp đa năng khiến dàn sao mê mẩn chỉ muốn yêu bếp nghiện nhà

Nội trợ đảm chưa bao giờ dễ đến vậy



Hoa hậu Ngọc Hân, MC Dương Huyền - cô gái dự báo thời tiết của VTV hay một loạt các dàn sao Việt gần đây thường xuyên chia sẻ hình ảnh món ngon, công thức hay, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh công sở mạnh mẽ, cá tính hàng ngày.

Nói đến sự thay đổi này, hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ: "Hân yêu nấu ăn, nhưng đến thời gian dịch Covid, khi mà phải gác lại tất cả công việc, Hân quyết định dành nhiều thời gian cho nấu ăn để chăm sóc bản thân cũng như mọi thành viên trong gia đình nữa".

Cũng chia sẻ về vấn đề này, cô gái dự báo thời tiết MC Dương Huyền có nói: "Bản thân Huyền luôn bận rộn nhưng Huyền là người theo trường phái Healthy, dịch này là thời gian mình cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Huyền đam mê bếp, luôn hướng mình theo lối sống xanh nhưng lại ngại dọn dẹp. Đó chính là lý do Huyền tin tưởng, sử dụng để bây giờ có thể tự tin chia sẻ cho các chị em như huyền một chiếc máy cực kỳ "đáng đồng tiền bát gạo" - Máy nấu sữa hạt đa năng Unie V8s".

Yêu bếp, thích sáng tạo, bày biện nhưng lại ngại việc dọn dẹp hay phải sắm quá nhiều thiết bị gia dụng sẽ lãng phí. Máy nấu sữa hạt đa năng Unie V8s là lựa chọn hoàn hảo, giải quyết mọi vấn đề nhanh chóng, chính vì vậy nên dàn sao Việt, hoa hậu Ngọc Hân, MC Dương Huyền vô cùng mê mẩn chiếc máy này.

Nàng hậu Ngọc Hân chia sẻ công thức Smoothie sánh mịn với thanh long đỏ cùng V8s

MC Dương Huyền chia sẻ bữa sáng tiết kiệm thời gian, đủ chất dinh dưỡng với V8s

Tại sao Máy nấu sữa hạt đa năng Unie V8s trở thành trợ thủ đắc lực trong mọi căn bếp



Máy nấu sữa hạt đa năng Unie V8s là dòng máy xay nấu đa năng mới được ra mắt cách đây không lâu nhưng đã được hội chị em truyền tai nhau bởi sự tiện ích, thiết kế vô cùng tinh tế. Không chỉ vậy, Unie V8s tiên phong sở hữu Công nghệ Voice off - điều khiển có giọng nói và thông báo lỗi bằng tiếng Việt. Do vậy nên bất kể trẻ em hay người lớn tuổi đều có thể sử dụng dễ dàng.

Chia sẻ thêm về lý do chọn mua và sử dụng chiếc máy này, MC Dương Huyền có chia sẻ: "Khi chọn mua máy nấu sữa, đầu tiên, phải xem xét xem nhu cầu mình sử dụng đến đâu, mua cho gia đình hay để kinh doanh, sẽ liên quan đến dung tích. Thứ hai, đấy là động cơ phải khoẻ, lưỡi dao phải sắc vì máy nấu sữa không lọc bã như chúng ta nấu thủ công, nên nguyên liệu phải được xay nhuyễn mịn tuyệt đối thì sữa mới ngon các bạn ạ. Tiêu chí thứ 3 mà mình quan tâm đấy là vật liệu sản xuất ra máy có an toàn không. Vì trong quá trình xay nấu thì nhiệt độ nó lên rất là cao, vật liệu mà không bảo đảm an toàn là không ổn đâu các bạn nhé. Ngoài ra thì các bạn cần xem xét thêm đến những tiêu chí khác như chống trào, chống dính...tuỳ vào nhu cầu, khả năng tài chính của mình nhé".

MC Dương Huyền hướng dẫn công thức sữa hạt sen, khoai lang tím cực hấp dẫn

Vậy nên không chỉ MC Dương Huyền, hoa hậu Ngọc Hân hay những người nội trợ khác đã tìm hiểu và chọn mua Máy nấu sữa hạt đa năng Unie V8s vì:

● Được sản xuất theo công nghệ Đức

● Cối thủy tinh Borosilicate 5 lớp, 100% phần tiếp xúc với thực phẩm được làm từ Inox 304, an toàn.

● Lưỡi dao 4D bằng inox 304 được thiết kế răng cưa nhỏ từ Nhật Bản giúp xay mịn thực phẩm nhanh chóng.

● Độ ồn < 55dB

● Sở hữu rãnh tản nhiệt thông minh tại phần chân đế, giúp máy họat động nhiều giờ liền, không gây nóng, gia tăng tuổi thọ, bền bỉ động cơ.

Máy nấu sữa hạt đa năng V8s - trợ thủ đắc lực cho mỗi gian bếp

Do vậy, trong chia sẻ của mình, hoa hậu Ngọc Hân cũng như MC Dương Huyền đều khẳng định: "Hân nghĩ rằng chị em có thể hoàn toàn yên tâm khi sắm cho bản thân, gia đình một em máy nấu sữa hạt đa năng Unie V8s để có thể làm nhiều món ngon một cách đơn giản, tiết kiệm thời gian, chi phí. Các bạn có thể mua sản phẩm giống Hân tại https://unie.com.vn/sale-uniev8s/?Afamily để có những trải nghiệm tuyệt vời nhé"

Thực hiện đa dạng món ngon với V8s: nấu cháo, nấu sữa, hấp, hầm v.v…

Không chỉ những người nổi tiếng mà hàng ngàn bà nội trợ đã tin tưởng sử dụng và có phản hồi rất tốt về chiếc máy Unie V8s. Nếu bạn đang có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với Unie để nhận được tư vấn tốt nhất.



Unie Việt Nam

Website: https://unie.com.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/unievietnam/

Hotline: 083.888.6658