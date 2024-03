Xuất hiện nữ chính khiến khán giả bỏ xem phim vì ức chế: Diễn quá đơ nhìn không thể ưa nổi?

Giữa hàng loạt phim Hàn hot thời gian gần đây, Wedding impossible có phần kém tiếng hơn cả. Rating phim liên tục giảm, từ 4% ở tập 2 xuống chỉ còn 2,2% ở tập 10. Mạng xã hội và truyền thông xứ Hàn cũng không thường xuyên nhắc tới tác phẩm này, cho thấy sự thất bại thảm hại của nó về mặt danh tiếng.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một topic xoay quanh sự thất bại của Wedding impossible. Lý do lớn nhất mà khán giả chỉ ra lại là nữ chính Jeon Jong Seo, người nổi tiếng với danh xưng "quái nữ màn ảnh Hàn", ngay từ vai diễn đầu tiên đã làm nên bom tấn nổi danh một thời Burning. Cô thậm chí còn trở thành Ảnh hậu Baeksang ngay vai diễn thứ hai, trong bộ phim The Call. Trong sự nghiệp của mình, Jeon Jong Seo luôn sống cùng những lời tung hô từ cả khán giả lẫn giới chuyên môn, người trong ngành, cho đến khi cô lựa chọn tái xuất ở bộ phim Wedding impossible.

Jeon Jong Seo ở Wedding impossible

Wedding impossible là bộ phim tình cảm, romcom đầu tiên của nữ diễn viên tài năng. Trước đó, Burning, The Call hay Ballerina,... đều thuộc thể loại tâm lý hoặc hành động nặng đô, khiến Jeon Jong Seo bị cho là tài năng nhưng quá một màu. Người hâm mộ từng đặt kỳ vọng rất cao vào Wedding impossible, rằng đây có thể là một bộ phim nhẹ nhàng hơn nhưng lại giúp mỹ nhân họ Jeon thể hiện được những màu sắc mới trong sự nghiệp. Tuy nhiên cho đến hiện tại, sau khi 10 tập phim lên sóng, khán giả lại không thực sự hài lòng với màn thể hiện của Jeon Jong Seo.

Rất nhiều bình luận cho rằng Jeon Jong Seo diễn rất đơ cứng, không có chemistry với bạn diễn, gương mặt không tạo được thiện cảm với khán giả dù vai diễn mang màu sắc hài hước, đáng yêu. Chưa kể cô còn là một cái tên quá mới với dòng phim truyền hình chiếu đài (trước đó Jeon Jong Seo đóng điện ảnh và một số series chiếu trên OTT) thế nên khán giả có phần cảm thấy lạ lẫm, bỡ ngỡ và chưa thực sự đón nhận cô cũng như phong cách diễn xuất của cô. Kết quả là không ít khán giả đã mất kiên nhẫn và dần dần bỏ xem phim chỉ sau vài tập vì nữ chính.

Bình luận của khán giả

Trong phim, Jeon Jong Seo vào vai Na Ae Jeong là một diễn viên không tên tuổi, luôn chật vật kiếm sống bằng những vai diễn phụ. Một ngày nọ, cô nhận được lời đề nghị đóng vai "vợ sắp cưới" của Lee Do Han - con trai của tập đoàn tài phiệt LJ. Do Han đang bị thúc giục chuyện cưới xinh nhưng thực tế anh lại chỉ thích đàn ông, và anh cần một cô "vợ hờ" để thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt này. Ae Jeong đồng ý nhận lời đề nghị vì số tiền thù lao hậu hĩnh. Tuy nhiên cuộc hôn nhân hợp đồng này bị ngăn cản bởi Ji Han, em trai của Do Han, người luôn muốn giúp anh trai thừa kế tập đoàn.

Nguồn ảnh: tvN