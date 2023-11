Xuất hiện Mascot Gấu Chú Tâm khiến các bạn nhỏ thích mê

Biti’s - thương hiệu giày quốc dân trong lòng nhiều thế hệ gia đình tại Việt Nam, một lần nữa khiến trẻ em và công chúng bất ngờ cũng như thích thú, khi giới thiệu nhân vật hoạt hình này.



Gấu Chú Tâm là thành viên "vừa chào đời" của gia đình Biti’s, nằm trong dự án Biti’s Happy Kids mới được ra mắt gần đây. Đây là dự án mà Biti’s mong muốn mang đến "Tuổi thơ hạnh phúc" cho trẻ em cũng như xa hơn là 1 triệu gia đình Việt Nam hạnh phúc.

Gấu Chú Tâm có đặc điểm nhận dạng vô cùng ngộ nghĩnh, được lấy cảm hứng từ Hoa sen, Quốc hoa của Việt Nam, vì thế, Gấu có màu hồng, đầu đội mũ cách điệu từ lá sen, tay cầm chiếc Chuông Chú Tâm giống hình búp hoa sen, trước bụng của Gấu có một trái tim rất ấm áp, chứa nhiều trò chơi thú vị. Chân của Gấu đi đôi giày Biti’s màu đỏ, với những bước chân vô cùng vững chãi.

Gấu Chú Tâm với ngoại hình gần gũi "cưng xỉu" luôn dang tay chào đón các bạn nhỏ bước vào hành trình tuổi thơ hạnh phúc

Vai trò của Gấu Chú Tâm trong dự án Biti’s Happy Kids chính là cùng ba mẹ và các bạn nhỏ bước vào tuổi thơ hạnh phúc. Gấu sẽ xuất hiện trên 2 nền tảng, cả offline và online. Khi vui chơi với Gấu, ba mẹ cùng các bé sẽ cùng thực hành 3 kết nối, (Bản thân, người khác, thiên nhiên), đây là 3 kỹ năng kết nối làm nên hạnh phúc của một bạn nhỏ.



Gấu Chú Tâm luôn có mặt tại Trạm Hạnh Phúc Biti’s để hỗ trợ bé và ba mẹ trải nghiệm những kỹ năng hạnh phúc một cách trọn vẹn và vui vẻ nhất.

Dưới đây là một số hình ảnh offline của Gấu Chú Tâm tại Trạm Hạnh Phúc, khiến trẻ em phấn khích, yêu mến trong suốt thời gian qua:



Ngay từ những giây phút đầu tiên gặp người bạn mới, các bé đã chạy đến ôm Gấu Chú Tâm vào lòng

Bé nào cũng muốn được ôm ấp, cưng nựng, vui đùa, nhảy nhót với người bạn mới Gấu Chú Tâm này, tạo ra vô số khoảnh khắc dễ thương cực!

Lần đầu được gặp Gấu Chú Tâm, nhiều bé đã thốt lên, "Ôi, đáng yêu quá mẹ ơi!", "Bạn Gấu tròn tròn con ôm thích lắm!", "Bố ơi, cho con ở lại thêm chơi với bạn nha!"... Thậm chí, có bé òa khóc khi vừa gặp đã phải chia tay người bạn mới.



Đáp lại tình cảm của các bạn nhỏ, Gấu Chú Tâm luôn dang rộng đôi tay thân thiện chào đón, dỗ dành, nhưng cũng không quên nghịch ngợm, chơi đùa cùng các bạn nhỏ.

Cửa hàng Biti’s chưa bao giờ có những khoảnh khắc đáng yêu đến thế vì có sự xuất hiện của Gấu Chú Tâm và các bạn nhỏ

Đến lúc ra về, các bé vẫn lưu luyến khi đến chào tạm biệt thân và trao cho Gấu Chú Tâm những cái ôm thân thương, những nụ cười ấm áp

Nhìn những đôi tay bé nhỏ ôm chặt Gấu Chú Tâm, chúng ta không chỉ nhìn thấy niềm hạnh phúc trên gương mặt trẻ thơ, mà còn cảm nhận được sự ấm áp và chân thành của tình bạn.

Ngoài gặp gỡ Gấu Chú Tâm tại các hoạt động Trạm Hạnh Phúc Biti's, các bạn nhỏ vẫn còn cơ hội gặp lại người bạn Gấu Chú Tâm tại Trạm Hạnh Phúc Online trên nền tảng website. Các gia đình có thể tham gia các trải nghiệm vui chơi, sáng tạo tại "Trạm Hạnh Phúc Online" bằng cách truy cập website: https://happykids.bitis.com.vn/ .

Đây sẽ là không gian để các bậc phụ huynh chưa có cơ hội trải nghiệm thực tế, vẫn có thể cùng con trẻ mỗi ngày thực hành kỹ năng Hạnh Phúc với ba Kết nối thông qua câu chuyện Chú Tâm và khu rừng Đom Đóm. Cha mẹ hãy cùng các bạn nhỏ tham gia vào chuyến phiêu lưu cùng Gấu Chú Tâm và có cơ hội nhận được muôn vàn phần quà hấp dẫn nhé!

Cùng khám phá Trạm Hạnh Phúc Online - nơi mở ra vạn muôn cơ hội cùng học, cùng chơi, cùng hạnh phúc qua Nhật ký phiêu lưu của Gấu Chú Tâm, vừa chính thức ra mắt vào ngày 11.11.2023, tại địa chỉ https://happykids.bitis.com.vn