Xuất hiện “hot girl” 3 đời chồng tố ngược Âu Hà My "khinh miệt người khác nhiều quá", bị chồng cắm sừng là... nghiệp quật?

Chuyện Âu Hà My bất ngờ tố chồng ngoại tình khiến ai cũng sốc. Phần lớn đều chỉ trích nam diễn viên đi qua mùa hạ Nguyễn Trọng Hưng và thương cảm cho nữ giảng viên xinh đẹp nhưng lận đận đường tình duyên.

Tuy nhiên, mới đây trên MXH bất ngờ xuất hiện dòng trạng thái cũng viral không kém, đi ngược lại số đông của hot girl sexy Chu Hằng. Theo người phụ nữ 3 đời chồng này thì sự việc ngày hôm nay xảy đến với Âu Hà My cũng là... đáng đời và không thể thương cảm nổi.

"Nghiệp quật không trượt phát nào. Chê mình mấy đời chồng, bây giờ bị chồng bỏ có cảm thấy sướng không? Do ăn ở suốt ngày chê với khinh miệt người khác nhiều quá đấy, cô giáo ạ!" - Chu Hằng viết.

Hotgirl với hơn 300k lượt follow công khai cà khịa Âu Hà My không trượt phát nào! (Ảnh chụp màn hình)

Dòng trạng thái này nhanh chóng thu hút hơn 6k lượt thích và hàng trăm lượt chia sẻ. Đặc biệt, khi trò chuyện với mọi người ở trong phần bình luận, hot girl bán mỹ phẩm Chu Hằng cũng không ngại cà khịa thẳng mặt nữ giảng viên Âu Hà My: "Nghiệp quật nhanh quá. Mong lần sau cô giáo không còn tính khinh bỉ, chê bai người...", "Cứ tưởng mình là sáng, là công chúa cơ", "Cứ chê người cho lắm vào", "Nếu bình thường thấy những chuyện như thế này chị thấy thương lắm. Lần đầu tiên buồn cười vì trước đây nó mỉa mai, chửi chị mấy đời chồng... Nghiệp quật nhanh quá!".

Thậm chí, hotgirl sexy này còn dọa sẽ "bóc" hết những phốt của Âu Hà My. Nhưng phốt là gì thì từ tối qua tới giờ cư dân mạng vẫn đang hóng Chu Hằng kể ra. "Cứ tưởng đáng thương thế nào, lập từng cái facebook ảo vào đi comment mong tẩy trắng. Tao chỉ định cười nhé đến đây thôi nhưng mày thích thế tí tao rảnh tao sẽ bóc cho mày luôn. Tao đang vui" - Hotgirl này viết.

(Ảnh chụp màn hình)

Dòng trạng thái này có không ít những ý kiến trái chiều cho rằng Chu Hằng có thái độ không đúng mực, đã không cảm thông lại còn hả hê. Hotgirl sexy này bức xúc cho rằng nữ giảng viên dùng nick ảo vào "tẩy trắng", "mị dân": "My ơi không việc gì phải lấy facebook ảo vào đây mị dân để lấy nước mắt mọi người My nhé! Bỏ trò núp bóng mấy cái facebook ảo xong tung hỏa mù mị mọi người đi.

Ngày xưa mày chê tao, mỉa mai tao mấy đời chồng chắc mày không nghĩ đến ngày hôm nay tao cười lại mày đâu. Tao không thương cảm 1 cách giả tạo được vì cái loại mày đã từng cười cái hoàn cảnh của tao. Còn facebook ảo vào tao chặn hết cho bớt xàm. Facebook tao không phải sân khấu diễn của mày".

(Ảnh chụp màn hình)

Hotgirl Chu Hằng nhắc đi nhắc lại rằng Âu Hà My từng chửi mình, cà khịa việc cô có 3 đời chồng. Thậm chí, nữ giảng viên còn cắt ghép câu chuyện rồi đăng lên facebook cá nhân để lấy nước mắt của mọi người. Do đó, hotgirl này cho rằng sự việc này cô không thể thông cảm được một cách giả tạo được!

Trong bài đăng ít giờ trước, ngoài việc đe dọa sẽ bóc phốt 1 bài, Chu Hằng còn nhắc tới cả việc Âu Hà My "mấy lần bị từ hôn, người ta bỏ của chạy lấy người". Chi tiết này khiến cư dân mạng liên tưởng ngay tới chuyện nữ giảng viên cùng cơ phó Hà Duy đã dạm ngõ nhưng rồi đường ai nấy đi không rõ lý do.

(Ảnh chụp màn hình)

Chu Hằng tên thật là Chu Thúy Hằng, cô từng gây xôn xao với clip đánh ghen "dạy dỗ tình địch" của chồng 2 ngay tại quán ăn. Hiện tại, cô đang hạnh phúc bên người chồng thứ 3 và kinh doanh mỹ phẩm. Facebook của cô cũng có hơn 300k lượt theo dõi chứ "không phải dạng vừa"!

Hotgirl sexy Chu Hằng từng trải qua 3 đời chồng.

Được biết, trước đó hotgirl Chu Hằng và nữ giảng viên Âu Hà My từng có chút xích mích. Nguyên nhân ban đầu do Chu Hằng đăng một clip tiếp viên hàng không lộ clip và người trong clip đó lại là bạn của Âu Hà My nên nữ giảng viên vào lên tiếng. Trong quá trình tương tác thì có xảy ra mâu thuẫn và cãi lộn.

Cuối cùng, Âu Hà My đăng nguyên 1 status trên facebook để "dằn mặt" Chu Hằng đăng clip sai sự thật, yêu cầu gỡ và đính chính thì cãi cố, chửi rủa. Thậm chí, hotgirl bán mỹ phẩm này còn lôi người bố đã mất của Âu Hà My ra để nói.

Âu Hà My và Chu Hằng từng có hiềm khích trước đó.

"À, hóa ra là con Âu Hà My đang lấy facebook ảo vào sủa à? Bố mới chết ở nhà lo chịu tang đi chứ ngồi trướng tai gai mắt ít thôi. Lo mà chăm mẹ mày cho tốt đi. Mới hôm nào còn đau khổ lấy nước mắt cộng đồng mạng, nay đã vui vẻ làm anh hùng bàn phím rồi" - Một trong những bình luận của Chu Hằng khiến Âu Hà My rất bức xúc đã chụp lại.

Âu Hà My từng đăng trên trang cá nhân tố Chu Hằng đăng clip câu like sai sự thật, yêu cầu gỡ và đính chính thì cãi cố, chửi rủa. Thậm chí, hotgirl bán mỹ phẩm này còn lôi người bố đã mất của Âu Hà My ra để nói. (Ảnh chụp màn hình)

Sau dòng trạng thái của Âu Hà My thì cư dân mạng về phe của nữ giảng viên khá nhiều. Không ít người vào chỉ trích ngược lại hotgirl bán mỹ phẩm Chu Hằng.

Tuy nhiên, theo những gì Chu Hằng comment thì Âu Hà My cũng chửi rủa, mỉa mai cô 3 đời chồng, cố tình cắt ghét để mị dân chứ không phải dạng vừa.

Chuyện cũ đã qua chẳng rõ ai đúng ai sai nhưng khiến 2 hotgirl xinh đẹp có ác cảm sâu sắc với nhau cho tới tận bây giờ! Cũng vì thế, việc Chu Hằng hả hê, sung sướng đăng status cà khịa Âu Hà My cũng có nhiều ý kiến trái chiều.