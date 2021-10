Xuất hiện clip Diễm My khóc lóc muốn rời khỏi "Tịnh thất Bồng Lai" nhưng bị ông Lê Tùng Vân và các "chú tiểu" ngăn cản

Thời gian gần đây, vụ việc Diễm My - cô gái từng khiến "Tịnh thất Bồng Lai" (hay còn có tên gọi khác là "Thiền am bên bờ vũ trụ") "đại náo" - lại một lần nữa trở thành chủ đề thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Liên quan đến Diễm My, hiện cha mẹ và những người thân trong gia đình đều không biết thêm thông tin gì về cuộc sống và nơi ở của Diễm My.

Tuy nhiên, mới đây đoạn clip ghi lại cảnh Diễm My từng xuất hiện tại Tịnh thất Bồng Lai nhưng không phải theo như những gì trước đó cô nói, "mong muốn được tu tại đây" mà ngược lại, muốn rời khỏi Tịnh thất.

Diễm My khóc lóc muốn rời khỏi Tịnh thất Bồng Lai

Theo đoạn clip đăng tải, Diễm My với những biểu hiện khá sợ hãi, khóc lóc nói chuyện với ông Lê Tùng Vân và các thành viên khác về việc muốn rời khỏi đây.

Tuy nhiên, đáp lại ông Lê Tùng Vân cũng như các thành viên khác liên tục đưa ra nhiều lý lẽ thuyết phục Diễm My ở lại:

"Đã đi về đây đừng tính chuyện mượn tiền rời khỏi đây nữa, ở lại đây các thầy sẽ bảo vệ con... Con về đây, không ra đường để tránh bị hãm hiếp. Con cứ ở đây, thầy lên công an thầy xin cho", ông Lê Tùng Vân cùng các thành viên khác liên tục đưa ra những lý lẽ thuyết phục Diễm My ở lại.

Thế nhưng, lúc này Diễm My có vẻ sợ hãi, liên tục khóc và tỏ rõ ý định muốn rời đi. Tuy nhiên, lại một lần nữa ông Lê Tùng Vân và các thành viên thuyết phục:

"Con cứ ở đây y như hồi tháng 12 năm ngoái, hồi con bị bắt cóc. Con ở đây, cô Cúc chủ hộ sẽ đi làm tạm trú cho con. Con không phải tội phạm, không việc gì phải sợ..."

Ông Lê Tùng Vân "thuyết phục" Diễm My ở lại. Ảnh cắt từ clip.

Tuy nhiên khi nghe những lời "thuyết phục" nhưng đầy tính áp đặt, Diễm My dường như rất sợ hãi nên liên tục khóc. Nhưng các thành viên liên tục quát: "Đừng khóc, khóc cũng không giải quyết được vấn đề gì. Cứ việc ở đây, khi nào lấy được giấy tờ rồi đi kiếm việc làm sau".

Mặc dù khá sợ hãi, nhưng lúc này Diễm My vẫn nói ra mục đích mình đến đây để mượn tiền "thầy ông nội" để trang trải cuộc sống chứ không có ý định ở lại.

Tuy nhiên, khi nghe Diễm My nói như vậy, ông Lê Tùng Vân cùng các thành viên khác tỏ vẻ không đồng ý, cho rằng, Diễm My dù có vay được tiền rời đi nhưng tiền rồi cũng tiêu hết, ở lại đây thì sẽ không phải lo gì cả.

Dù sau đấy không biết Diễm My có mượn được tiền rời đi hay không hay tiếp tục ở lại nhưng qua đoạn clip một lần nữa thấy được nhiều thông tin khác nhau về việc Diễm My đang ở đâu thời gian qua.

Trước đó, đại diện Tịnh thất Bồng Lai Nhất Nguyên khẳng định không hề biết gì về tin tức của cô gái này.

"Chúng tôi hiểu tính cách của con bé, nếu nó sống không hợp với gia đình sẽ bỏ đi. Tuy nhiên, từ lâu rồi chúng tôi không liên lạc, cũng không có tin tức gì về Diễm My. Ông Võ Văn Thắng vẫn luôn nghi ngờ rằng con bé tu tập ở đây, nhưng thực sự không có.

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Diễm My về chỗ ăn ở, việc tu tập nhưng con bé không muốn làm ảnh hưởng đến các thầy. Cách đây vài tháng, Diễm My có quay về Thiền am bên bờ vũ trụ để nhờ sự giúp đỡ về tiền bạc. Từ đó đến nay, chúng tôi không có liên hệ gì nữa. Trên mạng xã hội, My có để địa chỉ email nhưng có lẽ luôn sợ người ta biết chỗ ở của cô ấy".

Cùng với những thông tin từ người nhà Diễm My cung cấp, hiện những thông tin về chỗ ở, tình hình sức khỏe của Diễm My một lần nữa khiến nhiều người hoang mang, không biết thật sự cô đang ở đâu.