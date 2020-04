Xuất hiện ca tử vong đầu tiên trên thế giới nghi do lây nhiễm Covid-19 từ thi thể người chết

Giới khoa học tại Thái Lan mới đây đã xác định được trường hợp đầu tiên tử vong vì Covid-19 do lây nhiễm virus corona từ thi thể người chết. Sự việc được ghi nhận trong báo cáo đăng tải trên tạp chí khoa học Journal of Forensic and Legal Medicine.

Cụ thể, báo cáo được viết bởi nhà nghiên cứu Won Sriwijitalai từ Trung tâm y tế RVT (Bangkok, Thái Lan), và Viroj Wiwanitkit từ ĐH Y Hải Nam (Trung Quốc), về một nạn nhân là bác sĩ pháp y tại Bangkok. Đây là báo cáo đầu tiên về việc "lây nhiễm và tử vong vì Covid-19 đầu tiên trong đơn vị pháp y", cũng là trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh và thiệt mạng vì thi thể của người bệnh trên thế giới.

Ảnh minh họa

Theo báo cáo thì trên thực tế, giới khoa học vẫn đang chưa nắm rõ được virus corona có thể tồn tại bao lâu trong thi thể người chết, và bản thân chính phủ Thái Lan cũng không thường xuyên làm xét nghiệm với các trường hợp nghi ngờ chết do bệnh. Bởi vậy, bức tranh toàn cảnh của sự việc vẫn chưa được làm rõ.

"Hiện tại, không có bất kỳ dữ liệu chính xác nào về số thi thể nhiễm Covid-19, bởi Thái Lan thường không kiểm tra virus trong thi thể người nghi nhiễm," - tác giả báo cáo viết.

Nguyên nhân của kết luận này đến từ việc tỉ lệ tiếp xúc của đơn vị pháp y với bệnh nhân nhiễm Covid-19 là không cao. "Một chuyên gia pháp y có tỉ lệ tiếp xúc với người bệnh rất thấp, nhưng họ phải làm việc với các mẫu bệnh phẩm và thi thể người chết."

Các tác giả nhận xét, những người làm trong tổ pháp y vì thế sẽ cần trang bị những dụng cụ bảo hộ, như áo phòng hộ, găng tay, kính, khẩu trang... khi làm việc. Ngoài ra, họ cần phải tuân thủ những quy tắc dịch tễ giống như nhân viên y tế ngoài tuyến đầu chống dịch hiện nay.

Hiện tại theo bản hướng dẫn của Tổ chức y tế thế giới WHO, việc lây nhiễm từ thi thể người chết là rất hiếm, bởi "hầu hết mầm bệnh không tồn tại được lâu trong cơ thể sau khi chết". Tuy nhiên, Sở y tế công cộng tại Anh lại khuyến cáo nhân viên cẩn trọng, vì rủi ro là vẫn có thể.

"Những người xử lý thi thể cần phải cẩn trọng nguy cơ lây nhiễm khi tiếp xúc với mô và dịch thể của người chết. Đó là một trong những nơi virus corona (SARS-CoV-2) được tìm thấy." - giám đốc cơ quan y tế Anh công bố vào ngày 31/3.

Trước đó vào ngày 25/3, Sở y tế Thái Lan đã thông báo khả năng nhiễm virus từ thi thể người chết là khó xảy ra, sau khi xuất hiện trường hợp đền chùa từ chối làm lễ cho người bệnh. Thông tin do tờ Bangkok Post ghi nhận.