Xuất hiện bộ phim lỗ hơn 1100 tỷ dù chiếu dịp lễ, nam chính trở thành 'tội đồ' sau ồn ào lén vợ cặp 'tiểu tam'

Dịp lễ 1/5 năm nay cũng là thời điểm rộn ràng với một loạt dự án chiếu rạp tại thị trường Trung Quốc. Bên cạnh cuộc song chiến của 2 tiểu sinh Vương Nhất Bác - Phạm Thừa Thừa, một dự án thuộc đề tài cứu hộ (vốn khá dễ "kiếm chác" ngoài rạp) lại bất ngờ thất bại nặng nề, thua lỗ hàng tỷ đồng.

Kinh thiên cứu viện - phim rạp lỗ nhất dịp lễ năm nay của thị trường Trung Quốc.

Bắt đầu ra rạp vào ngày 28/4, phim Kinh thiên cứu viện lấy đề tài cứu hỏa, có mức đầu tư gần 400 triệu NDT. Tuy có mức sản xuất hoành tráng như thế nhưng tình hình ngoài rạp của phim lại không hề khả quan. Trong tuần chiếu đầu tiên, Kinh thiên cứu viện chỉ mang về trong khoảng 35 triệu NDT, với mức bán vé thậm chí chỉ duy trì khoảng 2,5% so với tổng thị phần. So với nhiều bom tấn như Vua của bầu trời hay Đường đời xa lạ, Kinh thiên cứu viện rõ ràng không có cửa.

Doanh thu thấp thảm của phim trong tuần đầu, cao nhất chỉ hơn 9,3 triệu NDT vào ngày 29/4.

Theo Sohu thống kê, phim được dự đoán lỗ 330 triệu NDT (gần 1120 tỷ đồng) và trở thành một trong những "bom xịt" của năm 2023. Đáng nói, phim được đóng chính bởi Đỗ Giang - nam diễn viên có danh tiếng phòng vé lớn, với tổng doanh thu cá nhân đã vượt mức 10 tỷ NDT. Tuy nhiên tác phẩm này lại đánh dấu cú ngã đau của Đỗ Giang, và điều này đến từ nhiều lý do.

Đỗ Giang có tổng doanh thu cán mốc 10 tỷ NDT, thế nhưng lại thất bại lần này?

Theo Sohu, Đỗ Giang đúng là ngôi sao có tổng doanh thu các phim tham gia vượt mức 10 tỷ NDT, thế nhưng phần lớn đều là phim mà anh đóng phụ. Nhiều siêu phẩm như Điệp vụ biển đỏ, Liệt hỏa anh hùng... có anh tham gia nhưng vốn không có danh tiếng lớn. Cho đến khi tự mình "tách bầy" và dẫn dắt dự án điện ảnh có chế tác lớn, Đỗ Giang bất ngờ "gãy cánh" trước những đàn em như Vương Nhất Bác, Phạm Thừa Thừa...

Đỗ Giang.

Kinh thiên cứu viện còn được đánh giá có đề tài nhàm chán, không thu hút vào dịp lễ. Tựa phim có cụm từ "kinh thiên" (tức "gây sốc") cũng không co tác dụng lôi kéo khán giả, tạo cảm giác sến súa và cũ kĩ. Tuy nhiên theo Sohu, lý do lớn hơn khiến phim thua đau ngoài rạp do nam chính Đỗ Giang dính phốt.

Vào ngày Valentine năm 2022, ngôi sao 8X lộ chuyện nhắn tin gạ gẫm với cô gái lạ, lén lút ngoại tình sau lưng bà xã Hoắc Tư Yến. Dù đã lên tiếng thanh minh, thậm chí có sự hậu thuẫn của mỹ nhân Thất tiên nữ nhưng khán giả vẫn giữ thái độ quay lưng, không tin tưởng. Vì vậy đối mặt với một bộ phim có nam chính dính thị phi, rõ ràng số phận bộ phim đã gần như được định sẵn trống vắng, thua thiệt so với các đối thủ.

Đỗ Giang dính phốt phản bộ Hoắc Tư Yến.

Nguồn: Sohu