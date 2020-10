Xuất hiện áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến Hà Nội

Hồi 07 giờ ngày 12/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 07 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 07 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.



Dự báo hướng di chuyển của ATNĐ. Ảnh: TTKTTVQG.

Trong khi đó, trên đất liền, 1 khối không khí lạnh mạnh đang tăng cường xuống nước ta, do ảnh hưởng của KKL cùng dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Trung Bộ nên trong ngày hôm nay (12/10) đến sáng ngày mai (13/10), ở các tỉnh Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to.

Đặc biệt ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế sẽ có mưa cực to, có nơi trên 350mm. Các tỉnh/thành Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng cũng sẽ có mưa to đến rất to.

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước các sông ở Trung Bộ lên rất nhanh.

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra cảnh báo lũ lịch sử trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam:

- Sông Thạch Hãn vượt BĐ3: 0,56m chỉ còn cách lũ lịch sử (LLS): 1.23m. Dự báo tối nay sông Thạch Hãn sẽ lên mức 7,4m, vượt mức lũ lịch sử năm 1999 (7,29m).

- Sông Vu Gia (Quảng Nam) cách LLS : 1.06m

- Sông Kiến Giang (địa phận Đồng Hới và Lệ Thủy) đang xấp xỉ BĐ3

- Sông Thu Bồn (Quảng Nam) dưới BĐ3: 0.56m.