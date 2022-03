Xuân Lan vừa đăng đàn nhắc đến "chó điên", Nathan Lee đã gọi thẳng tên "Chị La Làng" nào đó ở dơ, sống bẩn, chuyên gia cắn trộm

Tối 13/3, Xuân Lan đăng đàn ví von câu chuyện về chó điên và sư tử. Đến sáng 14/3, drama tiêp tục bùng nổ khi Nathan Lee dùng Fanpage chính thức chỉ trích nhân vật nào đó có tên là: "Chị La Làng".

Nathan Lee và Xuân Lan.

Trong bài đăng của mình, Nathan Lee chia sẻ: "Dear chị La Làng. Chị đừng tự so mình với sư tử, nói vậy tội con sư tử. Biết rằng chị luôn tự nghĩ showbiz là rừng xanh, chị thích xài luật rừng để chèn ép mấy đứa nhỏ đi lạc. Tuy nhiên. Con sư tử nó không ở dơ, sống bẩn, chuyên gia cắn trộm như chị. Con sư tử nó không đi cướp chồng người khác, đến lúc bị bỏ một cách ê chề thì quay sang cắn luôn tình cũ, người cha của đứa con mình như chị".

Bài đăng mới nhất của Nathan Lee.

"Con sư tử nó không hèn mạt, ngu dốt, bẩn tính như chị. Lời hứa thuê giang hồ đánh em ngày nào em mời chị thực hiện ngay và luôn. Cá nhân em thành thạo 5 thứ tiếng và cả tiếng chó! Chó nhà em nó hiểu tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý. Vậy chị có bằng con chó nhà em không".

Xuân Lan.

Trước đó, Xuân Lan tham gia chương trình The Next Gentleman – Quý ông hoàn mỹ và gây tranh cãi vì loại thí sinh ngoại quốc có tiềm năng lớn. Lý do cho việc loại thí sinh ngoại quốc được Dược Sĩ Tiến - Hà Anh nói thẳng rằng vì Xuân Lan không biết nói tiếng Anh.

Chưa dừng lại ở đó, Nathan Lee đã đổ thêm dầu vào lửa bằng việc đăng đàn chỉ trích nhân vật nào đó không biết nói tiếng Anh khi làm huấn luyện viên show thực tế. Từ chia sẻ của Nathan Lee, netizen đồn đoán rằng nhân vật nam ca sĩ nhắm đến chính là Xuân Lan. Sau đó, Xuân Lan đăng đàn kể chuyện về chó và sư tử.

https://afamily.vn/xuan-lan-vua-dang-dan-nhac-den-cho-dien-nathan-lee-da-goi-thang-ten-chi-la-lang-nao-do-o-do-song-ban-chuyen-gia-can-trom-20220314104606102.chn