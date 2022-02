Xuân Lan mắng Hà Anh trước mặt Hương Giang, nghe thôi đã thấy gắt: Có tri thức thì đừng dùng từ sồn sồn đâm chọt người khác

Tối 15/2, ekip sản xuất chương trình thực tế The Next Gentleman đã hé lộ trailer với hàng loạt tình tiết câu khách. Chương trình năm nay thu hút sự chú ý vì sự góp mặt của 3 người đẹp Hà Anh, Xuân Lan, Hương Giang.

Không chỉ là cuộc chiến giành lấy ngôi vị cao nhất của các thí sinh tiềm năng, The Next Gentlemen còn là nơi để các huấn luyện viên thể hiện chiến lược của bản thân, giải quyết những bài toán cam go nhất.

Hà Anh - Hương Giang - Xuân Lan.

Hà Anh khẳng định không ai đến đây để lãng phí thời gian, thì Xuân Lan cho cũng chia sẻ: "Tôi đến đấy để chơi chứ không để giành chiến thắng". Hà Anh cho rằng Xuân Lan là một người cạnh tranh rất cao và hãy vào cuộc chiến rồi sẽ thấy.

Đặc biệt, đoạn trailer cũng nhen nhóm hàng loạt drama giữa 2 HLV Xuân Lan – Hà Anh. Trước những chia sẻ của vị đồng nghiệp, Xuân Lan liên tục có những phát ngôn đá xéo: "Tôi nghe Hà Anh nói quá nhiều về ký ức, tôi tưởng tôi đang đi lộn chương trình", "Có lúc nói nhiều thì tốt, có lúc nói nhiều quá không hay".

Hương Giang.

Hà Anh.

Xuân Lan.

Đỉnh điểm trong trailer khi Hà Anh chia sẻ lúc tranh giành thí sinh: "Tại sao phải mặc, không cần phải thay đổi, ai cũng nhảy sồn sồn lên, ai cũng giống nhau thì còn là gì đặc biệt". Lúc này, Xuân Lan đã lên tiếng: "Có tri thức thật sự sẽ không dùng từ sồn sồn để đâm chọt người khác".

Những thí sinh tham gia chương trình năm nay.

45 thí sinh vượt qua vòng casting sẽ góp mặt trong một màn đấu loại trực tiếp một mất một còn, thể hiện phong cách thời trang, khả năng trình diễn cũng như ứng xử trước dàn giám khảo của chương trình. "Hai thí sinh ở cạnh nhau buộc phải loại một người thật sự rất gay gắt. Tuy nhiên, luật lệ chơi cũng làm cho cuộc chơi trở nên drama hơn, hấp dẫn hơn", HLV Hà Anh bày tỏ.

Tất nhiên, ngoài sự thông minh, lém lỉnh, những thước ảnh "cởi áo" của các mỹ nam cũng khiến dàn giám khảo trên ghế nóng không ít lần "thót tim". Những hình ảnh hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một cái nhìn mãn nhãn nhất, song cũng để lại không ít tiếc nuối vì những cái tên đình đám buộc phải dừng chân.

