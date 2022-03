Xuân Lan mắng Hà Anh gay gắt trên sóng truyền hình: Thắng thì nói mình giỏi, thua thì oán trách, Hà Anh làm loạn lên để làm gì?

Tập 3 của chương trình The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ vừa lên sóng cùng với loạt drama do 3 vị huấn luyện viên Hà Anh - Xuân Lan - Hương Giang tạo ra. Trong tập này, Hương Giang là người giành được chiến thắng, điều này cũng đồng nghĩa với chuyện các thí sinh trong đội Hương Giang được ở trong vòng an toàn.

Xuân Lan và Hà Anh.

Tiếp đến, Hà Anh - Xuân Lan phải chịu cảnh đưa học trò vào phòng loại để Hương Giang - Dược Sĩ Tiến lần lượt quyết định số phận. Trong lúc các bên đang giằng co qua lại vì Hà Anh quyết bảo vệ thí sinh Minh Khắc cho bằng được, Hương Giang và Xuân Lan đã tỏ thái độ gay gắt. Xuân Lan không muốn dùng từ thoát dù cho Minh Khắc nhiều lần thoát khỏi phòng loại nhờ may mắn. Chính điều đó khiến Hương Giang nổi điên và có thái độ khá cứng rắn.

Về phần Xuân Lan, nữ siêu mẫu thẳng thừng mắng Hà Anh trên sóng truyền hình rằng: "Kính thưa quý vị khán giả, chúng ta đến đây và luật chơi chúng ta biết ngay từ đầu. Khi chúng ta chiến thắng thì chúng ta nói chúng ta giỏi, còn khi đối thủ chiến thắng thì chúng ta nói đối thủ may mắn. Điều này đó là không công bằng. Tôi đến đây để chơi game. Nói rất nhiều, nói tùm lum tà la, nói rồi dạy đời, khuyên người khác làm thế này, khuyên người khác làm thế kia nhưng khi team mình không chiến thắng thì phát ngôn bộc lộ đủ thứ. Rồi còn phát ngôn không công tâm, ban giám khảo thế này, ban giám khảo thế kia, làm loạn chương trình lên để làm gì".

Hà Anh bị Xuân Lan mắng khá gay gắt.

"Xong cuối cùng, khi chúng tôi chiến thắng và có quyền loại thí sinh thì lại bảo là thí sinh của bạn ấy oan ức. Tôi cũng bị loại thí sinh này mà có nói từ oan ức nào đâu. Dám chơi dám chịu. Chấm hết", Xuân Lan nói thêm.

Sau đó, Hà Anh chỉ cười rồi nhẹ nhàng đáp: "Tất cả mọi thứ đều có camera ghi lại rồi. Rõ ràng là khán giả ở nhà có thể xem được. Nên thôi, chúng ta move on".

