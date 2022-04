Xuân Lan mắng ai đó "vắt chanh bỏ vỏ", Hà Anh tức giận yêu cầu không gán ghép với người mà nữ HLV ghét ra mặt

Xuân Lan vừa đăng đàn đáp trả những bình luận cho rằng cô đang cố diễn vai hiền lành, thánh thiện để lấy cảm tình ở chương trình thực tế The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ.

Xuân Lan và Hà Anh.

Trên Facebook cá nhân, Xuân Lan chia sẻ: "Khi mình cố tình đóng vai ác thì có người tự dưng trở nên từ bi cao thượng. Khi mình về đúng bản chất và chuyên môn thì có người lại mắng mình diễn, giả, tỏ vẻ. Thôi kệ. Mình không chọn nhu cầu quan trọng. Cũng càng không thành "Mrs Vắt" (vắt chanh bỏ vỏ). Làm với bên nào tố ngay bên đó. Nắm chưa xong đã vội đổ vỡ. Ba em học sinh cùng đi thi, trường giao đề bài giống nhau. Hai em kia nhận đề hì hục làm ngay. Chỉ có 1 em ngồi mắng trường đưa đề không hay, không phù hợp với tư duy của em ấy, trong khi giờ thi chưa hết và bài thi chưa làm xong".

Xuân Lan mắng ai đó vắt chanh bỏ vỏ trong bài đăng mới nhất.

Về phần Hà Anh, nữ HLV cũng đột ngột đăng lên story dòng chữ bằng tiếng Anh: "Please stop mentioning my name! I am not your co actress! Stop pretending to be nice, You have never been nice to me and I respect you better if you at least admit your true feeling! The game is over and we shall go our separate ways.

Tam dịch cho những dòng chữ này là: "Làm ơn đừng nhắc tên tôi nữa! Tôi không phải là diễn viên như bạn nên đừng ra vẻ tốt bụng. Bạn chưa bao giờ tử tế với tôi. Tôi sẽ nể trọng bạn hơn nếu ít nhất bạn nói đúng cảm xúc của mình. Trò chơi kết thúc rồi nên đường bạn bạn đi, đường tôi tôi đi".

Hà Anh lại yêu cầu netizen đừng gán ghép với người mà cô ghét. Ủa, chuyện gì vậy?

Có chuyện gì mà trong cùng 1 khoảng thời gian, 2 huấn luyện viên nhiều drama nhất show The Next Gentleman - Quý ông hoàn lại có những dòng chia sẻ nặng nề như thế này?

The Next Gentleman Show thực tế

180 phút

Thứ 6 - Youtube The Next Gentleman là chương trình thực tế do Hương Giang đầu tư sản xuất. Tuy là một show thực tế dành riêng cho phái mạnh nhưng The Next Gentleman vẫn chấp nhận mở rộng đối tượng dành cho các bạn thuộc cộng đồng LGBT. Cụm từ "Gentleman" được chương trình định nghĩa không phải là một giới tính cụ thể, "Gentleman" cuộc thi hướng đến là phẩm chất, tâm hồn của chính bạn. Dù bạn là chuyển giới nam hay song tính nam nhưng nếu bản thân cảm thấy phù hợp với tố chất của một quý ông thì The Next Gentleman vẫn luôn sẵn sàng chào đón. Đạo diễn: Trần Mạnh Hùng Diễn viên: Hà Anh, Hương Giang, Xuân Lan

https://afamily.vn/xuan-lan-mang-ai-do-vat-chanh-bo-vo-ha-anh-tuc-gian-yeu-cau-khong-gan-ghep-voi-nguoi-ma-nu-hlv-ghet-ra-mat-20220403121833762.chn