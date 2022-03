Xuân Lan hát thì Hà Anh không cho, vừa rời show là nữ siêu mẫu hát nhảy bung lụa

Ở chương trình truyền hình The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ, Xuân Lan vì muốn xua tan bầu không khí căng thẳng nên đã xin được hát 1 bài. Vừa nghe Xuân Lan xin hát, Hà Anh đã từ chối phũ phàng. Nữ siêu mẫu còn bảo rằng ai muốn nghe Xuân Lan hát thì mua vé xem riêng, còn ở chương trình The Next Gentleman không được hát.

Clip Hà Anh hát nhép tiếng Anh cực chuẩn

Vụ từ chối yêu cầu được hát của Xuân Lan còn chưa kịp nguội, Hà Anh đã trổ tài hát nhép khi ngồi ghế nóng vòng sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Trong clip, Hà Anh nhảy múa và hát nhép lại ca khúc Take My Picture. Hồi 2014, Hà Anh từng lấn sân ca hát và phát hành 1 số MV, trong đó MV Take My Picture là thu hút nhiều sự chú ý nhất.

Hà Anh hát nhép cực đỉnh khi đi làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu.

Nhưng bẵng đi 1 thời gian, Hà Anh không còn hoạt động ca hát, cô chỉ tập trung làm người mẫu và chăm sóc gia đình nhỏ của mình.

Quay lại làm giáo khảo show thực tế The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ, Hà Anh đón nhận khá nhiều ý kiến trái chiều. Dẫu vậy, một bộ phận khán giả vẫn bày tỏ sự yêu thích dành cho Hà Anh vì nhiệt tình, văn minh và luôn hướng các thí sinh đến với lối chơi đẹp mắt, thân thiện.

Hà Anh từng phát hành một số MV với vai trò ca sĩ đấy nhé.

Tại The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ, Hà Anh từng chia sẻ: "Các fan của Hà Anh, họ rất muốn mình quay lại show thực tế. Lý do Hà Anh trở lại với The Next Gentleman là vì mình có niềm tin rằng hình ảnh quý ông hoàn mỹ gánh trên mình sứ mệnh rất lớn. Mình tin rằng The Next Gentleman khác biệt với các show thực tế khác. Từ trước đến nay, các reality show không thiên về việc đi tìm talent, mà cống hiến những màn drama, giải trí".

"Dĩ nhiên, Việt Nam chúng ta có những văn hóa riêng, tuy nhiên, do trải qua nhiều cuộc chiến tranh và đang trong quá trình hội nhập nên nhận thức về các loại hình nghệ thuật này là không nhiều. Do đó, cho rằng bản thân có hơi ôm đồm nhưng Hà Anh muốn: Thứ nhất, lan tỏa sự tích cực đến với công chúng. Thứ hai, lan tỏa kiến thức đến với công chúng, giá trị thẩm mỹ thật sự. Thứ ba, dùng giá trị chuyên môn nâng tầm nhận thức của công chúng".

