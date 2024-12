Xuân Lan - Hà Anh đột nhiên ôm eo thắm thiết, loạt sao nghi vấn "cạch mặt" tề tựu trong đám cưới Khánh Vân

Hoàng Thùy và Hương Giang có màn hội ngộ kể từ khi chung kết The Next Gentleman 2024. Mối quan hệ giữa cả hai vướng nghi vấn đã rạn nứt sau ồn ào ghế giám khảo ở Miss Universe Vietnam 2024. Ngoài ra, màn "đụng độ" của Hoàng Thùy và Lê Thúy - cặp đôi gây chấn động bởi drama ở nhà chung Vietnam's Next Top Model khiến fan thời trang bàn tán rôm rả