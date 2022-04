Xuân Lan đưa học trò đi sự kiện trước Chung kết show Hương Giang, làm lơ trước lời chỉ trích từ Hà Anh

Chiều 3/4, Xuân Lan đã tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông để công bố thông tin về chương trình do nữ siêu mẫu tổ chức thực hiện. Điều đáng chú ý là các thí sinh trong đội Xuân Lan ở chương trình The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ cũng đến dự sự kiện.

Trước đó, tại Bán kết của The Next Gentleman, Xuân Lan đã đưa 3 học trò vượt thử thách để tiến thẳng vào Chung kết. Cục diện hiện tại ở The Next Gentleman là: Đội Xuân Lan có 3 thí sinh, đội Hương Giang có 3 thí sinh, đội Hà Anh có 1 thí sinh. Riêng tấm vé vớt vào Chung kết thông qua cổng bình chọn thì chưa xác định được sẽ thuộc về đội nào.

Dàn thí sinh Quý ông hoàn mỹ cũng xuất hiện trong sự kiện để ủng hộ tinh thần Xuân Lan.

Dù vướng vào nhiều thị phi ồn ào nhưng khi xuất hiện trước truyền thông, các thí sinh trong đội Xuân Lan vẫn tỏ ra khá vui vẻ, điềm tĩnh. Hải Anh - Minh Kha - Hữu Thanh Tùng tạo dáng trước ống kính khá chuyên nghiệp nhưng không nói quá nhiều về trận Chung kết sắp tới. Về phần Xuân Lan, nữ siêu mẫu cho biết các học trò sẽ trình diễn ở chương trình do cô tổ chức. Tuy nhiên, Xuân Lan cũng không nói quá nhiều về kết quả cũng như tranh cãi lùm xùm liên quan đến Hà Anh - Hương Giang.

Hoa hậu Khánh Vân cũng tham gia chương trình.

Trước đó, Hà Anh có bài đăng khá cứng rắn xoay quanh chuyện cảm thấy chương trình mang đậm tính giải trí hơn là chuyên môn. Theo Hà Anh, BTC The Next Gentleman đã đặt ra nhiều tình huống khiến các HLV và thí sinh rơi vào cảnh tréo ngoe, buộc phải nảy sinh drama vì mục đích câu kéo view từ khán giả.

Sau khi kết thúc chương trình The Next Gentleman, Xuân Lan sẽ toàn tâm toàn ý thực hiện Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam. Nữ siêu mẫu muốn tạm gác lại những drama gây tranh cãi ồn ào để tập trung hỗ trợ học trò cũng như tạo ra giá trị tốt đẹp cho cuộc sống đời thường.

https://afamily.vn/xuan-lan-dua-hoc-tro-di-su-kien-truoc-chung-ket-show-huong-giang-lam-lo-truoc-loi-chi-trich-tu-ha-anh-20220404105145557.chn