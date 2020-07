Xuân Bắc làm MC show hẹn hò, Lưu Thiên Hương nhí nhảnh bên trò cưng The Voice

Sau khi hé lộ việc diễn viên Cát Tường sẽ đảm nhận một vai trò đặc biệt, Chân Ái 2020 cũng hé lộ thông tin danh hài Xuân Bắc sẽ làm MC của chương trình. Đây cũng là lần đầu tiên Xuân Bắc đảm nhận vai trò MC trong một chương trình về hẹn hò - kết đôi.

Xuân Bắc tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, từng làm tại Nhà hát kịch Việt Nam và làm MC cho một số chương trình truyền hình. Anh kết hôn cuối năm 2006. Dù tham gia chương trình nào và với vai trò gì, Xuân Bắc cũng luôn thể hiện được năng khiếu dẫn dắt hài hước, duyên dáng của mình.

Xuân Bắc.

Xuân Bắc cho biết: "Rất vui và hào hứng khi tham gia chương trình hẹn hò Chân Ái, những điều bất ngờ đang chờ đợi phía trước. Hãy cùng nhau tạo nên những tình yêu đẹp trong cuộc sống và tôi tin rằng mình sẽ góp phần kết nối những trái tim lại với nhau".

Chân Ái được thực hiện nhằm giúp các anh chàng, cô nàng độc thân có nguyện vọng tìm kiếm một nửa cho riêng mình. Thông qua đây, những câu chuyện về tình yêu, bài học kinh nghiệm trong việc duy trì mối quan hệ của người chơi sẽ được chia sẻ dưới nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Bên cạnh đó, ca sĩ Văn Võ Ngọc Nhân của The Voice cũng ra mắt MV mới mang tên Where are you. Đến chúc mừng Ngọc Nhân, Lưu Thiên Hương diện vest hồng trẻ trung và liên tục tạo dáng với các thí sinh The Voice.

Văn Võ Ngọc Nhân không phải là một gương mặt quá xa lạ với khán giả. Anh chàng sinh năm 1997 này là một VJ, một diễn viên tự do trước khi trở thành Tiktoker cực nổi tiếng trên nền tảng ứng dụng đang "gây bão" tại Việt Nam với biệt danh "Bo Bắp" và sở hữu lượng fan không hề thua kém bất cứ một nghệ sĩ thực thụ nào.

MV "Where are you" - Ngọc Nhân The Voice.

Lưu Thiên Hương và Ngọc Nhân.

Văn Võ Ngọc Nhân sinh ra và lớn lên tại Phú Yên. Anh chàng yêu thích nghệ thuật từ nhỏ nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đành phải gác lại niềm đam mê này để đi học nghề theo lời khuyên của ba mẹ. Khi góp mặt trong The Voice, Ngọc Nhân đã khiến các huấn luyện viên Tuấn Hưng - Thanh Hà phải bật dậy khỏi ghế nóng để cổ vũ và thuyết phục anh về với đội mình.