Xử lý ra sao đối tượng nhiễm HIV nhưng vẫn dụ dỗ quan hệ tình dục đồng giới lây bệnh cho nhiều bé trai?

Như tin đã đưa, ngày 16/1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Đắc Cường (1980, trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) để điều tra hành vi: "Giao cấu với người khác đủ từ 13 đến 16 tuổi".

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào tháng 6/2021, Huỳnh Đắc Cường đã sử dụng ứng dụng BLUED để kết bạn làm quen với Nguyễn Văn A (2007). Sau khi trò chuyện, Cường và A thống nhất đến nhà nghỉ để quan hệ tình dục đồng giới.

Đối tượng Huỳnh Đắc Cường tại cơ quan Công an.

Đến ngày 5/1, Cường tiếp tục dụ dỗ hẹn A. và một người nam khác đến nhà nghỉ tại thị trấn Hương An (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) để quan hệ tình dục đồng giới tập thể. Lúc này Cường đến trước thuê phòng nghỉ chờ thì bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ.

Qua làm việc, Cường còn khai nhận đã quan hệ tình dục với nhiều người đồng giới khác trên địa bàn, đa số các nạn nhân là trẻ em, trong đó có 2 trường hợp nhiễm HIV.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP.Hà Nội nhận định: "Vụ việc này gây chấn động dư luận bởi thể hiện sự suy đồi đạo đức nghiêm trọng và có dấu hiệu của hành vi mua bán dâm, thậm chí cưỡng dâm người chưa thành niên, cố ý lây truyền HIV cho người khác chứ không đơn giản chỉ là giao cấu với người dưới 16 tuổi. Bởi vậy, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của đối tượng này để xử lý theo quy định của pháp luật".

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP.Hà Nội

Luật sư Cường cho rằng, theo thông tin từ phía cơ quan điều tra, đối tượng này quan hệ đồng tính với nhiều người, trong đó có trẻ em, thậm chí còn làm lây truyền HIV cho người khác. Bởi vậy, có thể trước mắt cơ quan điều tra mới chỉ có căn cứ để chứng minh có hành vi quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi nên khởi tố về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo điều 145 bộ luật hình sự năm 2015.

Trong trường hợp đối tượng biết mình nhiễm HIV nhưng vẫn thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi thì đối tượng sẽ bị áp dụng khung hình phạt là phạt tù từ 07 năm đến 15 năm theo khoản 3, Điều 145 BLHS.

Như vậy, trường hợp nạn nhân là người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và bị lây truyền HIV từ đối tượng này do hành vi quan hệ tình dục thì đối tượng này có thể đối mặt với khung hình phạt lên đến 15 năm tù.

Còn trường hợp đối tượng này quan hệ tình dục với các nam sinh đã đủ 16 tuổi dẫn đến lây nhiễm HIV cho các nam sinh thì đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự theo điều 148 bộ luật hình sự với hình phạt tới 07 năm tù.

Luật sư Cường cho rằng: "Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ đối tượng này mắc bệnh HIV từ bao giờ, sẽ làm rõ những lần đối tượng này thực hiện hành vi quan hệ tình dục với các nam sinh như thế nào, người quan hệ tình dục với đối tượng này đã đủ 16 tuổi hay chưa, có bị lây nhiễm HIV hay không để xử lý theo khoản 3, điều 145 hoặc điều 148 bộ luật hình sự năm 2015 nêu trên với hình phạt cao nhất có thể đến 15 năm tù".

Ngoài ra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ việc đối tượng này có hứa hẹn, thỏa thuận về tiền bạc khi thực hiện hành vi quan hệ tình dục hay không.

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy có hành vi quan hệ tình dục có trả tiền, được đổi bằng tiền thì sẽ xử lý về tội mua dâm, nếu người bán dâm là người chưa thành niên thì đối tượng sẽ bị xử lý hình sự về tội mua dâm người chưa thành niên.

Như vậy, trong trường hợp cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy đối tượng đã trả tiền để được thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi hoặc mua dâm 02 lần trở lên thì đối tượng này sẽ bị áp dụng khung hình phạt từ 03 năm đến 07 năm tù. Trường hợp hành vi phạm tội 02 lần trở lên đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì hình phạt từ 07 năm đến 15 năm tù.

Luật sư nhận định, trong vụ án này thì đối tượng này có thể đối diện với 03 tội danh là tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo điều 145 bộ luật hình sự năm 2015; tội lây truyền HIV cho người khác theo điều 148 và tội mua dâm người dưới 18 tuổi theo điều 329 bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 trong đó hai tội có khung hình phạt cao nhất đến 15 năm tù; tội làm lây truyền HIV cho người khác có hình phạt đến 07 năm tù.

Bởi vậy trường hợp bị kết tội về ba tội danh này thì đối tượng sẽ phải đối mặt hình phạt có thể đến 30 năm tù.

