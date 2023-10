Xử lý nhóm thanh niên chạy xe máy bằng 1 bánh, quay clip đưa lên mạng để câu like

Ngày 23/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Châu Thành và Công an xã Tân Hương tiến hành mời làm việc 3 thanh niên liên quan đoạn clip điều khiển xe máy chạy bằng một bánh trên Quốc lộ 1.

Ba thanh niên bị mời lên làm việc gồm: Đoàn Trần Thế Hào (sinh năm 2004, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Long An; là người điều khiển xe máy chạy một bánh); Phạm Duy Tân (sinh năm 2005, ngụ xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; là người ngồi sau xe máy); Huỳnh Trần Tấn Huy (sinh năm 2001, ngụ xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; người quay clip).

Cơ quan chức năng làm việc với 3 đối tượng có liên quan. Ảnh: Trọng Tín.

Trước đó, trên các trang mạng xã hội xuất hiện một clip 2 thanh niên điều khiển xe máy bằng 1 bánh với tốc độ cao trên Quốc lộ 1 đoạn từ ngã ba Hòa Tịnh đến Khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang và ngược lại.

Tại cơ quan Công an, 3 thanh niên khai nhận, vào lúc 18 giờ ngày 21/9, các đối tượng cùng nhau quay clip điều khiển xe môtô bằng một bánh để đăng tải lên mạng xã hội thông qua trang Facebook của Huỳnh Trần Tấn Huy với khoảng 32 ngàn lượt người theo dõi.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang hoàn tất hồ sơ vụ việc, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành tiếp tục xác minh, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.