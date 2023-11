Xu hướng thiết kế "Vườn Nhật mini" tại gia ở The Zenpark

Vườn Nhật tại gia độc đáo



Vừa hoàn thành "vườn Nhật mini" tại gia, căn nhà của anh Thạch Văn Thắng tại tòa R1.01 (phân khu The Zenpark, Vinhomes Ocean Park 1, Gia Lâm, Hà Nội) trở nên "xanh" và thư thái hơn. Từ phòng khách nhìn ra ban công sẽ thấy một khu vườn nhỏ xinh được bài trí ngăn nắp và chặt chẽ. Các loại cây được trồng theo thứ tự cao thấp trong cùng loại chậu, hài hòa với dải đá dọc lối đi và màu nâu của gỗ. Điểm nhấn của "khu vườn" là đài phun nước mini, hòa hợp với khung cảnh chung tạo nên chất thư thái rất đặc trưng của vườn thiền nguyên bản.

Những căn hộ với ban công view trực diện xuống vườn Nhật nội khu có thể thiết kế thành "duo garden view" độc đáo

"Ngồi nhâm nhi ly cafe giữa không gian rợp mát và thanh tịnh, phóng tầm mắt ra xa hơn sẽ thấy vườn Nhật nội khu với những nét đặc trưng đậm chất thiền, cho tôi cảm giác như đang sống ở đất nước mặt trời mọc" – anh Tùng cười nói.



Tiểu cảnh vườn Nhật của văn phòng Sobokuya Vietnam tại shop chân đế The Zenpark. (Nguồn: Sobokuya Vietnam)

Phân khu The Zenpark vốn là lựa chọn hấp dẫn đối với người mua nhà khi được chủ đầu tư ưu ái xây dựng một vườn Nhật nội khu rộng tới hơn 6.000m2 với cảnh quan đặc trưng của xứ Phù Tang như hồ cá Koi, cầu gỗ đỏ, cổng Torri, đồi tùng La Hán, chòi nghỉ lục giác,… Tận dụng lợi thế này, nhiều chủ căn hộ như anh Tùng đã "nối dài chất Nhật" bằng cách thiết kế ban công đậm chất Zen, mở ra tầm view "duo garden" độc đáo.



Kỹ sư Đỗ Khắc Dũng và đội ngũ hiện đang thi công 3 khu vườn Nhật ngoài ban công theo yêu cầu của các gia chủ tại The Zenpark. Anh Dũng cho biết:"Không gian ban công nối dài phòng khách – bếp tại phân khu này là điểm cộng lớn khi thi công, rất lý tưởng để gia chủ sở hữu vườn Nhật trên cao. Ngồi phòng khách ngắm vườn Nhật ngay bên ngoài khung cửa rộng vừa tạo sự sang trọng vừa là điểm nhấn ấn tượng cho ngôi nhà, đặc biệt còn tạo sự đồng bộ với thiết kế của vườn Nhật bên dưới, mang đến tầm view hai lớp vườn "duo garden" đắt giá".

Chất Zen an nhiên, tiện ích thượng lưu không đâu có được

Chất sống thư thái, an nhiên đậm chất Zen của phân khu The Zenpark còn được chủ đầu tư chăm chút tỉ mỉ, kỹ lưỡng với không gian sống nội tòa, nội khu tiện nghi, đẳng cấp mang đậm hơi thở xứ sở Phù Tang.

Sảnh đón với mái sảnh màu vàng nổi bật, và không gian sang trọng bên trong đậm chất Phù Tang tại The Zenpark cùng với với dịch vụ lễ tân, an ninh chuyên nghiệp

Sự khác biệt có thể dễ dàng nhận ra khi nhìn từ bên ngoài, các tòa tháp sử dụng lối kiến trúc tinh tế, ưu tiên những mảng kính lớn, tạo nên sự hiện đại, thanh lịch. Khi bước chân vào sảnh, cư dân được đón chào bởi đội ngũ lễ tân chuyên nghiệp, thân thiện của Vinhomes. Không gian tiền sảnh được bố trí trang nhã với chất liệu gỗ cao cấp, sang trọng, nâng tầm đẳng cấp gia chủ.



Tất cả các căn hộ tại The Zenpark đều sở hữu hệ thống smart home cao cấp, thiết bị bàn giao liền tường với hệ tủ; điều hòa multi âm trần hai chiều, thiết bị bếp, vệ sinh nhập khẩu từ nhiều thương hiệu uy tín trên thế giới,… Các phòng khách, bếp, phòng ngủ đều được lát gỗ công nghiệp; sàn ban công và phòng tắm sử dụng gạch chống trơn,… kết hợp cùng hệ thống cửa kính tràn lớn, giúp căn hộ đón tối đa ánh sáng tự nhiên, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp giữa tầng không độc đáo.

Tập luyện, thư giãn dù là ngoài trời hay trong nhà với tầm nhìn trực diện vườn Nhật là "đặc quyền" chỉ có tại The Zenpark

Điểm khác biệt của The Zenpark so với những dự án khác còn nằm ở tiện ích thượng lưu được quy hoạch đầy đủ ở ngay nội tòa với các phòng chức năng riêng biệt như phòng sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi giải trí gia đình, phòng đọc sách, phòng tập gym, thể thao,… Vừa rèn luyện sức khỏe, thư giãn, học tập vừa ngắm nhìn vườn Nhật tinh tế bên ngoài cửa sổ chắc chắn là trải nghiệm "đặc quyền" riêng dành cho cư dân The Zenpark.



Mang đến chất sống tiện nghi, đẳng cấp đậm đà bản sắc xứ sở hoa anh đào cùng tầm nhìn "duo garden" độc đáo bậc nhất phía Đông Thủ đô, quỹ căn The Zenpark là lựa chọn hàng đầu cho gia chủ muốn tận hưởng cuộc sống thư thái, thanh bình, nuôi dưỡng tâm hồn suốt 365 ngày quanh năm.