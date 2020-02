Xu hướng sản phẩm gia đình ứng dụng công nghệ nano bạc

Với nhiều ưu điểm đã được chứng minh, các sản phẩm ứng dụng công nghệ nano bạc chống khuẩn ngày càng phổ biến trong đời sống, được người tiêu dùng ưa chuộng. Các nghiên cứu cho thấy, ở dạng hạt nano, phân tử bạc dễ dàng tương tác với các hạt khác và tăng hiệu quả chống khuẩn. Một gram hạt nano bạc có thể tạo tính chất chống khuẩn tới hàng trăm mét vuông. Công nghệ ứng dụng nano bạc vào các chất liệu quần áo, đồ vải được các tổ chức uy tín trên thế giới như FDA, EPA (Hoa Kỳ), SIAA (Nhật Bản) phê chuẩn chính thức.

Tại Việt Nam, Hanvico là đơn vị độc quyền công nghệ bông nano bạc chống khuẩn từ nhà cung cấp Toray (Hàn Quốc) trong 10 năm qua. Công ty này đã ứng dụng bông nano bạc trong các dòng sản phẩm chăn ga gối đệm Hanvico trên thị trường, tăng khả năng chống khuẩn vượt trội, chống nấm và khử mùi hiệu quả.

Cơ chế chống khuẩn không chỉ phát huy ở bản thân sản phẩm mà còn khuếch tán ra cả không gian phòng ngủ. Các nhà khoa học đã nghiên cứu và chứng minh những phân tử nano bạc có khả năng lọc không khí trên diện rộng, vì vậy sử dụng sản phẩm có tích hợp công nghệ chống khuẩn chính là giải pháp hiệu quả nhất giúp khách hàng của Hanvico có không gian nghỉ ngơi trong sạch và an toàn.

Tại thời điểm dịch Covid-19, nano bạc lại phát huy khả năng chống khuẩn trong ứng dụng sản xuất khẩu trang. Mới đây, Hanvico công bố dành riêng một dây chuyền để sản xuất khẩu trang nano chống khuẩn, cung cấp hàng trăm ngàn sản phẩm mỗi ngày ra thị trường. Theo đại diện doanh nghiệp, khẩu trang Hanvico sử dụng công nghệ nano chống khuẩn mà công ty này độc quyền phân phối tại Việt Nam suốt 10 năm qua. Với khả năng tái sử dụng 30 lần giặt, khẩu trang Hanvico góp phần giảm tình trạng khan hiếm khẩu trang trong mùa dịch, đồng thời bảo vệ môi trường khỏi nguy cơ tăng lượng rác thải từ khẩu trang dùng một lần.

Dòng sản phẩm khẩu trang nano kids chống khuẩn dành cho trẻ em.

Thiết kế phù hợp, ôm sát khuôn mặt của khẩu trang nano chống khuẩn Hanvico giúp hạn chế tối đa tác nhân gây hại đến sức khỏe, an toàn cho người sử dụng, đặc biệt là trẻ em với 3 lớp tích hợp chuyên dụng. Lớp ngoài cùng được làm từ vải cotton chống thấm ngăn các phân tử nước thẩm thấu qua khẩu trang, phòng tránh được các nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm từ giọt bắn. Lớp giữa là bông nano chống khuẩn độc quyền của Hanvico. Tại đây, công nghệ nano bạc phát huy tác dụng như một màng lọc an toàn, phòng ngừa hơn 650 loại vi khuẩn, nấm, hơn 93% vi trùng và các chủng virus khác nhau và tăng khả năng khử mùi. Lớp tiếp xúc làm từ vải thun co giãn 2 chiều, mềm mại, thoáng mát, không gây bí bách cho người sử dụng.

Ông Phạm Thanh Tùng – Giám đốc Ban kinh doanh Hanvico cho biết: "Khẩu trang nano chống khuẩn là giải pháp hữu hiệu để bảo vệ sức khỏe gia đình trước nguy cơ dịch bệnh và ô nhiễm không khí hiện nay."

Dự kiến, 2 triệu sản phẩm khẩu trang nano chống khuẩn Hanvico sẽ được phân phối tại gần 3000 điểm bán của hệ thống cửa hàng Vinmart, Vinmart + và hơn 800 showroom thuộc hệ thống Hanvico và Hanvico Living trên toàn quốc với giá 35.000đ/2 chiếc (áp dụng với dòng sản phẩm khẩu trang chống khuẩn, khẩu trang chống khuẩn chống thấm dành cho người lớn, khẩu trang nano kids chống khuẩn dành cho trẻ em)

Theo đại diện thương hiệu, việc cung cấp những sản phẩm không chỉ mang tính thẩm mỹ cao mà còn an toàn cho sức khoẻ người tiêu dùng và thân thiện với môi trường chính là định hướng phát triển bền vững mà Hanvico luôn hướng tới.