Xu hướng quần màu be và 12 cách diện đẹp mọi hoàn cảnh

Quần màu be đang nhận được sự yêu thích từ rất nhiều các quý cô sành điệu. Và điều này hoàn toàn có lý do. Quần màu be dù trang nhã, nhưng vẫn có độ sáng sủa nhất định, nên đem đến nét trẻ trung cho người mặc. Diện quần màu be, chị em dễ dàng có được vẻ ngoài tinh tế và sang xịn, ngay cả khi không mix đồ quá cầu kỳ. Vậy nên, ngoài các mẫu quần đen, trắng cơ bản, chị em rất nên bổ sung cho tủ đồ mùa thu một vài chiếc quần màu be. Như vậy, phong cách sẽ thăng hạng.

Quần màu be tuy đơn giản, nhưng chị em vẫn cần mix đồ khéo léo thì vẻ ngoài mới sành điệu xuất sắc. Vì vậy, đừng bỏ qua 12 gợi ý mix đồ với quần màu be sau đây nhé!

Áo thun đen kết hợp với quần màu be là công thức ai mặc cũng đẹp. Combo này đem đến nét thời thượng và trẻ trung cho người diện. Tuy nhiên, bạn sẽ khó có thể hoàn thiện vẻ ngoài tinh tế nếu không sơ vin. Do đó, bạn đừng quên thao tác này nhé! Cuối cùng, hãy kết lại outfit bằng một đôi sandal quai mảnh để ghi trọn điểm phong cách.

Ngay cả khi diện áo hai dây quyến rũ, bạn vẫn có được vẻ ngoài thanh lịch nếu kết hợp cùng quần màu be, cạp cao. Combo này là gợi ý lý tưởng cho những buổi dạo phố cuối tuần. Chiếc túi cói đã giúp bộ đồ trông nổi bật, nữ tính hơn.

Công thức áo crop top kết hợp với quần màu be gây ấn tượng ở sự phóng khoáng, sành điệu. Để đảm bảo vẻ hài hòa, sang xịn cho outfit, bạn nên chọn giày dép và túi xách mang tông màu trắng.

Áo len cộc tay mang tông màu hồng đất, kết hợp với quần màu be sẽ tạo nên outfit rất "tây" và xịn đẹp. Chưa kể, mẫu áo lửng còn giúp cải thiện chiều cao hiệu nghiệm. Túi xách màu trắng nền nã và đôi sandal màu nâu là những lựa chọn lý tưởng để hoàn thiện bộ đồ.

Áo len cộc tay mang tông màu xanh navy ghi điểm ở sự trang nhã, và có tác dụng tôn da sáng hồng. Thay vì kết hợp mẫu áo với quần đen, bạn hãy mix cùng quần màu be. Công thức này rất thanh lịch và thời thượng, đặc biệt là khi diện cùng thắt lưng, túi xách và giày búp bê màu đen đơn giản.

Nàng nào yêu thích style quyến rũ và phá cách thì nên tham khảo công thức trên. Các items như áo crop top kết hợp cùng blazer và quần màu be sẽ tạo nên outfit cực kỳ sành điệu, nhưng vẫn có được vẻ tinh tế, thanh lịch.

Nàng nào cũng sẽ có vẻ ngoài trẻ trung nếu áp dụng công thức áo sơ mi kẻ sọc kết hợp với quần màu be. Đôi giày mule là điểm cộng, giúp bộ đồ thêm tinh tế. Đây là cách mix đồ mà bạn có thể áp dụng từ công sở ra phố.

Áo len mỏng chính là ngôi sao của mùa thu. Ngoài áo len cộc tay, kiểu áo tank top vải len phóng khoáng này cũng rất đáng sắm cho tủ đồ. Áo tank top vải len hợp diện cùng quần màu be, tạo nên tổng thể trang phục vừa trẻ vừa sang.

Vẫn là bộ đôi áo sơ mi kẻ sọc kết hợp với quần màu be nhưng chỉ cần sơ vin gọn gàng, set đồ của bạn đã mang đến ấn tượng khác hẳn. Combo trang phục này thanh lịch và trẻ trung, đồng thời cho hiệu quả tôn dáng tốt. Có nhiều kiểu giày dép lý tưởng để chị em hoàn thiện bộ trang phục, chẳng hạn như loafer, sneaker trắng hay chỉ đơn giản là một đôi dép xỏ ngón thoải mái.

Cách phối màu pastel với màu be sẽ tạo nên một set trang phục rất ưng mắt. Vẻ ngoài của bạn sẽ có được sự nữ tính, thanh lịch nếu diện combo áo blouse xanh pastel, kết hợp với quần âu màu be và đi giày đen nhã nhặn.

Áo gilet len vẫn sẽ rất hot vào mùa thu năm nay. Và cách để diện đẹp item này cũng đơn giản. Hãy kết hợp áo gilet len màu trắng kem với áo sơ mi xuyệt tông, quần âu màu be và đi giày loafer, bạn sẽ ghi trọn điểm tinh tế.

Trẻ trung, thời thượng là những ấn tượng về combo gồm áo sơ mi trắng + quần màu be, kết hợp với túi cói. Đây là công thức đơn giản nhưng ai mặc cũng sành điệu, hút mắt.

Ảnh: Sưu tầm