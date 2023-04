Xu hướng quà tặng điện tử trong năm 2023 với giải pháp EGift Dealtoday

Quà tặng điện tử là những món quà được gửi qua các nền tảng trực tuyến như điện thoại hay phương tiện kỹ thuật số. Mô hình quà tặng này đã sớm phát triển và được ưa chuộng tại nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... Tại Việt Nam, trong 4 năm gần đây, quà tặng điện tử phát triển mạnh mẽ và đang dần chiếm lĩnh thị trường quà tặng, được ưa chuộng không kém gì hình thức quà tặng trực tiếp thông thường. EGift Dealtoday là một trong những thương hiệu nổi bật, uy tín và được nhiều người tin tưởng lựa chọn.

Bắt nhịp xu hướng quà tặng 4.0

Ra mắt từ những năm 2016, EGift Dealtoday đưa việc tặng quà trở nên đơn giản và tiện lợi khi món quà nằm trọn trong một mã QR hay một dãy số đã được mã hoá. Khách hàng có thể lựa chọn gửi và nhận quà đơn giản, mà không mất phí vận chuyển, tiết kiệm thời gian chỉ với tin nhắn văn bản và email.

Với EGift Dealtoday người gửi có thể tặng quà mọi lúc, mọi nơi

Kho quà đa dạng cho mọi nhu cầu

Thẻ quà điện tử Dealtoday phủ rộng các lĩnh vực mua sắm, vui chơi giải trí, sức khỏe làm đẹp, ẩm thực, du lịch, nghỉ dưỡng... Người tặng có thể thoải mái lựa chọn sản phẩm, dịch vụ của hơn 200 thương hiệu nổi tiếng với hơn 30.000 điểm áp dụng trên khắp các tỉnh thành trên cả nước, thỏa mãn và đáp ứng mọi nhu cầu, sở thích của người nhận.

Kho quà đa dạng giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn thẻ quà thương hiệu yêu thích

Bên cạnh thẻ quà tặng của các thương hiệu, thẻ quà đa năng "EGift Dealtoday - All in one" đặc biệt được ưa chuộng vì tiện lợi và có thể sử dụng linh hoạt tại nhiều địa điểm.

Trải nghiệm tặng quà theo cách của bạn

Quy trình tặng quà và trao gửi thông điệp là một trong những điểm ấn tượng mà Dealtoday chinh phục khách hàng. Người tặng có thể tự do sáng tạo thiệp hay thông điệp nhắn gửi đến người nhận theo một cách riêng mà hoàn toàn không lo "đụng hàng". Trải nghiệm "cá nhân hóa" này được đánh giá là thú vị và tạo điểm nhấn bất ngờ cho những món quà được trao gửi.

Sau khi lựa chọn thẻ quà ưng ý, người gửi có thể sáng tạo thiệp theo cách của riêng mình.

Chị Trần Thị Linh (30 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: Mình rất bất ngờ khi nhận được thiệp điện tử chúc mừng ngày 8/3 với những hình ảnh đầy yêu thương từ ông xã kèm theo nút Mở quà. Thú vị hơn khi hộp quà tặng đầy ắp những thẻ quà tặng mua sắm thời trang, du lịch và làm đẹp, đúng với sở thích của phụ nữ chúng mình. Đây là lần đầu tiên mình nhận món quà độc đáo và ý nghĩa đến thế nên cảm thấy vô cùng thích thú.

Trong nghệ thuật tặng quà, điều quan trọng nhất không phải là món quà mà là cách trao tặng bằng cả trái tim. Kết hợp áp dụng công nghệ và thấu hiểu tâm tư khách hàng, quà tặng trực tuyến EGift Dealtoday sẽ mang đến những trải nghiệm tiện lợi, bất ngờ và độc đáo cho người dùng.