Xu hướng nội thất đá trắng: “Dịu êm” sống

Ngày nay, xu hướng sử dụng đá trắng sáng màu càng trở nên phổ biến và được ưa chuộng hơn cả, đặc biệt trong chính không gian sống của gia đình. Vậy điều gì tạo nên xu hướng này, hãy cùng Vicostone đi tìm lời giải về những điểm cuốn hút từ vật liệu nội thất đá trắng.



Không gian nội thất đẳng cấp sử dụng đá thạch anh trắng VICOSTONE® Venatino BQ8660

Nét đẹp sang trọng tinh tế

Không phải ngẫu nhiên mà đá trắng luôn được lựa chọn trong những công trình đẳng cấp, xa hoa. Ngay trong những căn biệt thự siêu sang tại Beverly Hill – giới siêu giàu trên thế giới biểu tượng của sự sang trọng và đẳng cấp của nước Mỹ cũng có sự xuất hiện của những mặt bàn bếp hay tấm đá trắng ốp tường được chế tác từ đá nhân tạo cao cấp.

Màu trắng nói chung và đá trắng nói riêng khiến chúng ta liên tưởng đến những cung điện nguy nga hay biệt thự lộng lẫy của giới quý tộc Châu Âu, chính vì vậy, "sang trọng" là cụm từ không thể thiếu khi nhắc đến chúng. Ấn tượng hơn cả, loại vật liệu này luôn giữ được vẻ đẹp tinh tế cuốn hút riêng theo thời gian. Và nếu ví đá trắng như một "item thời trang" trong không gian nội thất, thì nó sẽ không bao giờ bị gắn mác "lỗi mốt".

Đá thạch anh VICOSTONE® Madreperola BQ8891 với tông màu trắng sáng điểm xuyết vân luôn được lựa chọn trong những công trình đẳng cấp, xa hoa tại Mỹ

Mảnh ghép hoàn hảo cho từng phong cách

Với gam màu trắng, gia chủ dễ dàng phối hợp nội thất trong các không gian và "biến hóa" theo từng phong cách khác nhau. Đôi khi, cả căn phòng sẽ ngập tràn gam màu trắng xám theo phong cách nội thất tối giản, đá trắng hòa mình vào không gian như một nốt nhạc trầm. Hay trong không gian bếp được thiết kế theo phong cách nội thất hiện đại kết hợp thiên nhiên, mặt bàn bếp đá trắng vừa tạo ra điểm nhấn riêng biệt, vừa đem lại sự cân đối hài hòa.

Đá thạch anh VICOSTONE® Olympus White BQ8870 làm bàn đảo - nổi bật trong phong cách thiết kế hiện đại

Đặc biệt, trong không gian nội thất theo phong cách tân cổ điển, sử dụng chủ đạo tông màu gỗ, chú trọng đến sự đơn giản và lược bớt các đường nét thiết kế, tấm đá trắng với các đường vân thanh mảnh sẽ là mảnh ghép hoàn hảo mang đến vẻ đẹp tinh tế, sang trọng cho không gian gia đình.

Phong cách thiết kế tân cổ điển với đá ốp tường màu trắng VICOSTONE Luce di Luna BQ8690

Với sự sáng tạo không giới hạn và cảm hứng vô tận từ vẻ đẹp của mẹ thiên nhiên, những tấm đá tưởng chừng như vô tri vô giác được những người nghệ sĩ VICOSTONE® "thổi" một tâm hồn riêng, câu chuyên riêng vào từng mẫu thiết kế, lan tỏa sức sống và khơi dậy niềm đam mê với cái đẹp, đánh thức chất nghệ sĩ tiềm ẩn và sự sáng tạo trong mỗi con người, tạo nên không gian sống chất lượng và tràn ngập yêu thương.

Bền đẹp cùng thời gian

Trước kia các gia chủ thường e ngại việc sử dụng đá sáng màu vì dễ bám bẩn, khó lau chùi hoặc ố vàng. Đặc biệt các công trình dùng đá marble trắng để trang trí, tuy đảm bảo tính thẩm mỹ nhưng nhược điểm của loại đá tự nhiên này là rất dễ rạn nứt và ngấm ố sau một thời gian sử dụng. Giờ đây, tất cả những vấn đề đó đều đã được đá thạch anh VICOSTONE® giải quyết hoàn hảo.

Là vật liệu được tin dùng tại hơn 50 quốc gia, đá thạch anh VICOSTONE® với cốt liệu hơn 90% thạch anh tự nhiên sở hữu những đặc tính vượt trội về độ bền, chắc, chống thấm, chống xước. Việc giữ gìn mặt đá luôn sáng bóng theo thời gian giờ đây đơn giản hơn chỉ với một chiếc khăn ẩm để vệ sinh hàng ngày. Đặc biệt, đá VICOSTONE® đạt những tiêu chuẩn kiểm định khắt khe về chất lượng và được cấp các chứng chỉ quốc tế bao gồm NSF, Greenguard Gold, dấu CE về độ an toàn tuyệt đối cho sức khỏe người dùng, đảm bảo ngừa vi khuẩn, chống bám bẩn, giúp gia chủ an tâm, an nhàn tận hưởng không gian sống.

Đá VICOSTONE® với các tông màu trắng sáng khác biệt, phù hợp với thẩm mỹ người dùng trên thế giới

Với những lợi thế đặc biệt như trên, nội thất sử dụng đá trắng chắc chắn sẽ tiếp tục trở thành xu hướng và ngày càng được yêu mến tại Việt Nam và thị trường quốc tế.

VICOSTONE® thuộc Tập đoàn Phenikaa là một trong 3 thương hiệu đá thạch anh cao cấp hàng đầu thế giới. Sản phẩm có mặt tại hơn 50 quốc gia, chinh phục các thị trường khắt khe như Mỹ, Canada, Australia, châu Âu…

Với hơn 130 mẫu mã, màu sắc, được thiết kế lấy ý tưởng từ vẻ đẹp của thiên nhiên, mặt đá truyền cảm hứng sáng tạo cho không gian sống, là lựa chọn phù hợp để làm bàn bếp đá nhân tạo, bàn trà, bàn ăn, nhà tắm, decor nội thất để tạo điểm nhấn.

Đá VICOSTONE® được bảo hành 15 năm cho sản phẩm chính hãng với công trình nhà riêng, tham khảo tại: www.vicostone.com/vi-vn.

