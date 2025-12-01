Xu hướng "nâng tầm tiêu chuẩn" nuôi con của các mẹ thế hệ trẻ

Các bà mẹ ngày nay không chỉ quan tâm con ăn bao nhiêu, ngủ thế nào, mà còn hiểu sâu về vi sinh đường ruột, lợi khuẩn hay chỉ số miễn dịch, những khái niệm mà trước đây chỉ thấy trong sách khoa học.

Trăm ngàn phương pháp, các mẹ vẫn chung một nỗi lo

Chiều muộn ở TP.HCM, giữa nhịp sống hối hả, chị Hoàng Mai - Chuyên viên truyền thông, tranh thủ gọi điện về nhà để hỏi xem bé Duy Anh - 2 tuổi đã ăn xong bữa tối chưa. Tuy là con "ăn hết suất, ngủ đúng giờ", nhưng mẹ dù bộn bề công việc vẫn luôn trăn trở và lo cho con: "Không biết mình đã kết hợp dinh dưỡng cho con đúng cách chưa, để con vừa hấp thu tốt, vừa tiêu hóa khỏe mạnh và lớn đúng chuẩn khuyến nghị?"

Giữa thời đại thông tin tràn ngập với nhiều xu hướng nuôi con, nhiều bà mẹ Việt đang bước vào một hành trình khác: hành trình tìm kiếm sự an tâm. Họ không chỉ muốn con khỏe mạnh, mà còn muốn hiểu rõ hơn về cách mà các thành phần dinh dưỡng hỗ trợ con, tìm được lời giải dựa trên tri thức - khoa học, không chỉ bằng cảm tính.

Hoàng Mai kể, từ ngày trở thành mẹ, thời gian biểu của chị đảo lộn hoàn toàn. Lịch làm việc dày đặc khiến chị không thể tự tay chuẩn bị từng bữa ăn cho con như mong muốn. "Mình biết những năm đầu đời rất quan trọng, nhưng đôi khi không thể ở bên con mọi lúc. Vì vậy, khi chọn sữa hay thực phẩm bổ sung, ưu tiên hàng đầu của mình là sản phẩm có những dưỡng chất phù hợp để có thể giúp bé hấp thu tốt và đề kháng khỏe mạnh", chị nói.

Không chỉ những bà mẹ bận rộn như Hoàng Mai, ngay cả những mẹ dành trọn thời gian cho con như Minh Anh cũng không tránh khỏi nỗi lo tương tự. Chị biết rõ từng biểu hiện nhỏ của bé Gấu, từ tiếng hắt hơi đến tâm trạng mỗi ngày của bé. Minh Anh luôn cố gắng tìm cách để con được ăn ngon, ngủ đủ, khỏe mạnh mỗi ngày. "Tôi hiểu sức đề kháng không thể chỉ chờ đến khi con ốm mới lo, nên lúc nào cũng trăn trở làm sao để con hấp thu tốt, tiêu hóa khỏe, tăng đề kháng. Nhưng làm thế nào chọn được dinh dưỡng đúng cách thật không hề dễ dàng".

Những câu chuyện của các bà mẹ có thể khác nhau, nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung: mong muốn mang đến cho con nền tảng phát triển khỏe mạnh từ bên trong. Từ nỗi lo về tiêu hóa, đề kháng đến mong muốn con hấp thu trọn vẹn dưỡng chất, các mẹ ngày nay không còn "tẩm bổ" theo cảm tính, mà chủ động tìm kiếm giải pháp nuôi con dựa trên khoa học - nơi từng dưỡng chất đều được nghiên cứu kỹ lưỡng để hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường đề kháng và giúp con hấp thu tối ưu.

Từ nỗi lo thường nhật đến quyết định chọn khoa học làm điểm tựa cho tình yêu.

Tại hội thảo "Nâng tầm tiêu chuẩn khoa học dinh dưỡng – Tối ưu lợi thế đầu đời cho con", bà Lê Tú Quỳnh, Giám Đốc Ngành Hàng Dinh Dưỡng Trẻ Sơ Sinh & Trẻ Nhỏ, Nestlé Việt Nam cho biết, những năm đầu đời chính là nền tảng vững chắc cho tương lai của trẻ. Vì vậy, việc lựa chọn những dưỡng chất và loại sữa bổ sung phù hợp sẽ giúp trẻ phát triển hệ tiêu hóa khỏe mạnh và tăng cường đề kháng.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, nhiều bà mẹ – những người cùng chung nỗi lo trong hành trình nuôi con – đã lắng nghe chia sẻ từ các chuyên gia và tìm thấy lời giải đáp dựa trên khoa học dinh dưỡng với NAN INFINIPRO A2 Bước 3 công thức cải tiến mới.

Ca sĩ Thảo Trang cũng chia sẻ tại sự kiện: "Khi tìm hiểu về sữa mát Thụy Sĩ NAN INFINIPRO A2 Bước 3 công thức cải tiến mới, mình đã hiểu thêm rằng, khi nói về khoa học dinh dưỡng, đó không chỉ là bổ sung thêm dưỡng chất mà là chọn đúng cách kết hợp để các thành phần hoạt động hiệp đồng, tạo nên hiệu ứng dinh dưỡng cộng hưởng, giúp con phát triển khỏe mạnh từ sâu bên trong."

Còn với Minh Anh, khi nghe các chuyên gia nói về hiệu ứng cộng hưởng hỗ trợ tiêu hóa và đề kháng, cô cũng đồng tình rằng: "Nếu tìm được một giải pháp dinh dưỡng có những thành phần được kết hợp đúng cách, có thể giúp con vừa tăng đề kháng vừa tiêu hóa tốt thì mẹ cũng có thêm niềm tin và bớt lo đi rất nhiều."

Những chia sẻ ấy cho thấy các bậc phụ huynh ngày nay không chỉ quan tâm đến việc bổ sung dinh dưỡng cho con, mà còn tìm kiếm những giải pháp khoa học. Chính nhu cầu thực tế đó cũng là động lực để các thương hiệu dinh dưỡng tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nhằm mang đến sản phẩm toàn diện hơn cho trẻ nhỏ.

Trong nhiều năm liền, Nestlé đã không ngừng nghiên cứu các giải pháp dinh dưỡng, tập trung hỗ trợ hệ tiêu hóa và đề kháng cho trẻ, và đã thành công giới thiệu công thức cộng hưởng SINERGITYR với sự kết hợp độc đáo giữa 6HMO và lợi khuẩn kép B.Infantis và B.Lactis.

Công thức đã được chứng minh lâm sàng về hiệu quả hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ khả năng hấp thu, đánh dấu bước tiến nâng tầm trong lĩnh vực khoa học dinh dưỡng hiện đại. Chia sẻ tại sự kiện, ông Norbert Sprenger – Chuyên gia dinh dưỡng cấp cao của Tập đoàn Nestlé – cho biết: "Thay vì phát triển sữa công thức dựa trên các thành phần hoạt động độc lập, điều này có thể hạn chế khả năng mang lại lợi ích cộng hưởng, tạo nên một ‘Synergity Gap’ – khoảng trống hiệp đồng trong dinh dưỡng. Chính vì thế, các nhà khoa học của chúng tôi đã nghiên cứu và tạo nên công thức đầu tiên kết hợp đạm A2, 6HMO và lợi khuẩn kép, tăng cường hiệu quả cộng hưởng để hỗ trợ tiêu hóa và đề kháng cho trẻ."

Với những cải tiến vượt bậc, sản phẩm dinh dưỡng công thức NAN INFINIPRO A2 BƯỚC 3 cải tiến mới không chỉ mang đến giải pháp dinh dưỡng tiên tiến cho bé, mà còn nâng tầm tiêu chuẩn khoa học dinh dưỡng để tối ưu lợi thế đầu đời cho con.

Có thể nói, hành trình làm mẹ không chỉ là câu chuyện của bản năng, mà còn là hành trình của sự thấu hiểu. Với tất cả tình yêu thương, người mẹ luôn không ngừng học hỏi và tìm hiểu các giải pháp khoa học để mang đến điều tốt nhất cho con.

Đơn vị phân phối: CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAMĐịa chỉ: Số 7, Đường 17A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam