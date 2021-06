Xu hướng nâng cao sức đề kháng trong mùa dịch bằng thực phẩm lên ngôi

Các mẹ mách nhau "bí quyết" nâng cao sức đề kháng trong mùa dịch



Bên cạnh việc ngủ đủ giấc, tích cực luyện tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe thì hơn một năm trở lại đây, các loại thực phẩm thiên nhiên giúp tăng cường sức đề kháng như các loại trái cây chưa nhiều vitamin C, rau xanh,… luôn là lựa chọn ưu tiên của nhiều bà nội trợ trong bữa ăn hàng ngày cho gia đình mình. Vì theo nhiều nghiên cứu đã được công bố, dinh dưỡng cân bằng là chìa khóa giúp nâng cao hệ miễn dịch một cách tự nhiên và lý tưởng với mọi lứa tuổi.

Các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng nâng cao sức đề kháng cho cơ thể (Minh họa)

Trên thực tế, hàng ngày mỗi người đều cần dinh dưỡng từ 4 nhóm thực phẩm chính: nhóm chất bột đường là nguồn cung cấp năng lượng chính trong bữa ăn; nhóm chất đạm cung cấp nguyên liệu để xây dựng và duy trì chức năng của các cơ quan trong cơ thể; nhóm chất béo ngoài cung cấp năng lượng còn giúp cơ thể hấp thu các vitamin thiết yếu như A, D, E, K và cuối cùng là nhóm vitamin và khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động hàng ngày của cơ thể.

Có ăn đủ 4 nhóm thực phẩm mới có thể giúp cơ thể vừa đưa được các chất dinh dưỡng vào, vừa hấp thu, sử dụng và đào thải tốt nhất các chất không cần thiết ra khỏi cơ thể. Trung bình, chúng ta cần tiêu thụ 15 - 20 loại thực phẩm khác nhau, cung cấp cho cơ thể khoảng 60 chất dinh dưỡng.

Tuy nhiên, nhu cầu dinh dưỡng của mỗi cá nhân phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ tuổi, giới tính, cường độ làm việc và vận động, cũng như trạng thái sinh lý của cơ thể. Do đó, nhiều vấn đề liên quan đến việc lựa chọn loại và lượng thực phẩm phù hợp với từng thành viên trong gia đình, nhất là các đại gia đình gồm nhiều thế hệ như ông bà, cha mẹ, con cháu đã khiến không ít bà mẹ băn khoăn, lo nghĩ.

Sữa non – Giải pháp hỗ trợ tăng đề kháng cho mọi lứa tuổi

Theo các chuyên gia, sức đề kháng trong cơ thể được tạo ra từ hệ thống miễn dịch, gồm miễn dịch tự nhiên (bẩm sinh) và miễn dịch thụ động (do con người tạo ra) để giúp cơ thể sinh ra các chất chống lại tác nhân gây bệnh. Tùy vào độ tuổi và thể trạng mỗi người, cần tạo ra một phần miễn dịch thụ động để chống chọi lại các tác nhân gây hại và bổ sung kháng thể hàng ngày được xem là lựa chọn ưu tiên.

Do đó, bên cạnh các loại thực phẩm thiên nhiên hữu cơ, lựa chọn các thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng, đặc biệt là sản phẩm có thành phần sữa non được xem là giải pháp bổ sung kháng thể trực tiếp một cách chủ động và hiệu quả được nhiều bà nội trợ quan tâm trong mùa dịch.

Bộ sản phẩm chứa thành phần sữa non bổ sung kháng thể, tăng cường hệ miễn dịch suốt cả ngày có xuất xứ từ New Zealand

Theo nghiên cứu, sữa non có hàm lượng dinh dưỡng, hàm lượng protein cao gấp nhiều lần so với sữa thông thường. Ngoài ra, sữa non còn chứa nhiều loại vitamin A, E, B2, B3, K…Đặc biệt, lượng lớn kháng thể Immunoglobulin (IgG) trong sữa non giúp nâng cao đề kháng cho cả người lớn và trẻ nhỏ.



Đây cũng chính là phương pháp hỗ trợ nâng cao hệ miễn dịch hiệu quả đã được kiểm chứng dựa trên khoa học và nghiên cứu y khoa mà các chuyên gia gọi là "nguồn dinh dưỡng miễn dịch" cần thiết cho mọi nhà.

Bộ 3 sản phẩm bảo vệ sức khỏe của New Image

Trong những năm qua các sản phẩm bảo vệ sức khỏe của New Image, với hương vị thơm ngon, chất lượng đảm bảo, dễ dàng sử dụng, luôn nhận được sự tin dùng của nhiều khách hàng. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa thành phần dinh dưỡng vượt trội có trong sữa non với công nghệ Alpha Lipid giúp tăng khả năng miễn dịch hiệu quả cho các thành viên trong gia đình.

Công nghệ Alpha Lipid giữ trọn nguồn dinh dưỡng, giúp người tiêu dùng bổ sung kháng thể IgG một cách hiệu quả nhất.

Các sản phẩm của New Image cam kết 100% được nhập khẩu từ New Zealand, sử dụng thành phần sữa non xuất xứ từ các nông trại bò sữa chất lượng cao tại đây. Bên cạnh đó, New Image ứng dụng công nghệ Alpha Lipid, sử dụng chất nhũ hóa phospholipid - một lớp chất béo không thể thiếu trong thành tế bào, tạo lớp bao bọc xung quanh để bảo vệ các hạt sữa non, giúp giữ lại được nguyên vẹn các kháng thể tự nhiên, các yếu tố miễn dịch, yếu tố tăng trưởng đặc biệt chỉ có trong sữa non và các thành phần dinh dưỡng quan trọng khác không bị chuyển hóa bởi các axit trong dạ dày, giữ trọn các đặc tính sinh học và làm tăng khả năng hấp thu của cơ thể.

Bộ 3 sản phẩm bảo vệ sức khỏe của New Image bao gồm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Alpha Lipid™ Colostem ™ , Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Immufort Ultraboost Colostrum và TPBS New Image Alpha Lipid Lifeline chính là sự lựa chọn tối ưu để cung cấp dinh dưỡng và bổ sung kháng thể trong 24h cho cả gia đình.

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh