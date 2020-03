Xu hướng của phụ nữ hiện đại thế giới: Bình đẳng đến từ nội lực

Đó là sự bình đẳng không chỉ đến từ môi trường xung quanh hay do xã hội mang lại mà còn được quyết định rất lớn bởi sự chủ động, nội lực của chính người phụ nữ. Mọi người đều bình đẳng trong việc tạo nên cơ hội và thành công cho bản thân.



Bình đẳng giới đang là mối quan tâm hàng đầu của các công ty

Có thể kể đến một ví dụ nổi bật như Audrey Sherman, nhà khoa học nữ của công ty 3M - công ty Mỹ hoạt động trong các lĩnh vực an toàn và công nghiệp; giao thông và điện tử; chăm sóc sức khỏe; tiêu dùng có mặt ở hơn 200 quốc gia trên thế giới. Theo thông tin đơn vị cho biết, Audrey đã thách thức bản thân vượt qua các giới hạn thông thường để có thể sở hữu trên 100 bằng sáng chế.

Ngoài ra, rất dễ dàng tìm thấy những cái tên biểu tượng cho sự thành công từ nội lực nổi bật trên các lĩnh vực khác như Emma Watson – nữ diễn viên từ 9 tuổi đã thủ vai Hermione Granger, cô học trò thông minh trường phù thủy Hogwarts. Emma luôn tập trung vào học vấn và các hoạt động thiện nguyện tích cực, đặc biệt là phong trào nữ quyền, từng được lựa chọn trở thành Đại sứ thiện chí của Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc (UN Women).

Xu hướng này có phổ biến tại Việt Nam?

Xu hướng người phụ nữ tự mình làm chủ công việc và cuộc sống không chỉ phổ biến ở các quốc gia phát triển. Việt Nam ngày càng có nhiều phụ nữ giữ những chức vụ quan trọng trong các công ty, tập đoàn, tạo ảnh hưởng lớn trong nước và khu vực. Ngày nay phụ nữ hoàn toàn có thể chủ động lựa chọn cho mình môi trường làm việc phù hợp với đam mê.

Phụ nữ hiện đại góp mặt trong nhiều lĩnh vực, dám theo đuổi đam mê và làm chủ cuộc sống

Theo 3M cho biết, lướt qua Danh sách 30 Under 30 do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn, phụ nữ trẻ thành công xuất hiện ở mọi lĩnh vực từ Kinh doanh & Start-up, đến Thể thao, Giải trí, Nghệ thuật & Sáng tạo đến Giáo dục & Khoa học ví dụ như Châu Bùi – fashionista, Chương Thị Kiều – nữ tuyển thủ bóng đá quốc gia, Phạm Khánh Linh – cô gái đình đám với Start up trị giá gần 50 tỷ VND.

Trong công việc, sự bình đẳng và đa dạng tạo nên những giá trị tích cực gì?

Trên thực tế những công ty thành công đều sớm nhận thức được lợi thế khi có được một đội ngũ lao động đa dạng. Điều này tạo nên lợi thế trong việc gia tăng sự am hiểu văn hóa và đặc điểm mỗi thị trường, nhóm khách hàng. Mỗi cá nhân khác biệt là một góc nhìn cho ra các ý tưởng mới mẻ, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu sáng tạo.

Nhiều vị trí quan trọng trong các công ty và tập đoàn lớn được dẫn dắt bởi lãnh đạo nữ tài năng, quyết đoán

Nhiều công ty đa quốc gia đã áp dụng các chính sách sáng tạo và thiết thực nhằm mở rộng cơ hội cho phụ nữ phát triển. Đơn cử 3M, công ty khoa học, công nghệ của Mỹ có mặt trên 200 quốc gia, đã đặt mục tiêu đến năm 2025 tỉ lệ đa dạng trong đội ngũ lao động ở tất cả các quốc gia sẽ tăng lên gấp hai lần. Ngay tại 3M Việt Nam, gần 50% đội ngũ nhân viên là nữ, 45% các vị trí quản lý cũng đang được nữ đảm nhận.

Để đạt được sự đa dạng trên, 3M đã khuyến khích nhân viên phát triển theo điều kiện riêng của từng cá nhân thông qua chính sách FlexAbility. Chính sách này trở thành nét văn hoá đặc trưng khi nhắc đến 3M, cho phép nhân viên cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng. Không chỉ chủ động về thời gian, nơi làm việc, mỗi cá nhân được trao quyền để cùng với nhóm, quản lý của mình tự do lựa chọn cách thực hiện, giải quyết vấn đề nhằm đảm bảo hiệu suất tối ưu.

3M Việt Nam tạo môi trường để mỗi cá nhân phát triển năng lực bản thân

Ông Jacky Kang, Giám đốc 3M Việt Nam cho biết: "Sự đa dạng trong đội ngũ nhân sự đã mang đến cho 3M nhiều thành tựu trong nghiên cứu khoa học, kinh doanh. Chúng tôi luôn duy trì môi trường làm việc hòa nhập, bình đẳng, nơi các cá nhân được trao quyền để đóng góp quan điểm riêng và phát huy thế mạnh của họ. Tôi đặc biệt ấn tượng với sự năng động và cá tính quyết liệt của những người phụ nữ Việt Nam mà tôi được làm việc cùng."

Ông Jacky Kang, Giám đốc 3M Việt Nam trao đổi công việc cùng các đồng nghiệp

Việt Nam ngày càng ghi nhận và trân trọng đóng góp của phụ nữ. Các doanh nghiệp cũng nỗ lực tạo mọi điều kiện giúp phụ nữ phát triển cá nhân và sự nghiệp. Vì thế, cuối cùng, điều quan trọng để có được sự bình đẳng chính là ở nội lực của người phụ nữ, cách họ chọn bệ phóng và nắm bắt cơ hội cho bản thân mình.