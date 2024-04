Xu hướng chăm da thời hiện đại: Thành phần Hanbang kết hợp hoạt chất xu hướng

Giữa làn sóng lạm dụng các sản phẩm treatment nặng đô, gây phản ứng ngược thì phương pháp chăm sóc da truyền thống, tìm về tinh túy từ thành phần thiên nhiên lại trở thành lựa chọn "an toàn", bởi mức độ lành tính và hiệu quả trên nhiều làn da. Dẫn đầu xu hướng phải kể đến phương pháp chăm sóc da "Hanbang hiện đại": Kết hợp nguyên liệu Hanbang truyền thống và hoạt chất xu hướng.

"Hanbang" là thuật ngữ chỉ những thành phần thảo mộc tự nhiên, được sử dụng phổ biến trong nhiều bài thuốc Đông y, có công dụng cân bằng và điều hòa cơ thể. Dựa trên lý thuyết một cơ thể khỏe mạnh và thư thái là tiền đề cho một làn da khỏe đẹp từ bên trong.

Một số thành phần Hanbang đóng vai trò thiết yếu trong các bài thuốc Đông y của Hàn Quốc

Beauty of Joseon - Thương hiệu dẫn đầu xu hướng chăm sóc da Hanbang hiện đại

Đón đầu xu hướng này, Beauty of Joseon là thương hiệu gắn liền với những sản phẩm từ thành phần Hanbang hiện đại, minh chứng bằng việc chỉ sau 8 năm ra mắt, Beauty of Joseon đã khuấy đảo cộng đồng làm đẹp trên toàn thế giới, nhiều lần góp mặt trong "top-list" sản phẩm skincare của năm.

Beauty of Joseon nghiên cứu và phát triển dựa trên tinh thần cân bằng hiệu quả giữa chăm sóc da Hanbang truyền thống và hoạt chất treatment nhưng vẫn đảm bảo mức độ an toàn, lành tính. Thay vì lựa chọn giải pháp tạm thời, Beauty of Joseon tập trung giải quyết từng vấn đề chuyên biệt của da như dưỡng sáng, chống lão hóa, phục hồi da,... từ đó cải thiện sức khỏe làn da một cách toàn diện.

Bộ sản phẩm "Hanbang hiện đại" từ nhãn hàng Beauty of Joseon

Những sản phẩm đáng trải nghiệm của Beauty of Joseon



Kem chống nắng chứa lợi khuẩn từ Gạo và Niacinamide: Relief Sun: Rice + Probiotics SPF50+ PA++++

Kem chống nắng mỏng nhẹ, thoáng da Relief Sun: Rice + Probiotics SPF50+ PA++++

Giữ lại tinh túy từ thành phần Hanbang, phương pháp này được cải tiến bằng sự kết hợp cùng một số hoạt chất xu hướng như Niacinamide, Alpha – Arbutin, Retinal, BHA,... giúp tối đa hiệu quả chăm dưỡng và cải thiện làn da.

Trong Gạo chứa hàm lượng lớn vitamin A, E, C và các nhóm chất chống oxy hóa, đồng thời cung cấp độ ẩm, làm dịu da.

Kem chống nắng với chiết xuất Gạo và lợi khuẩn từ Gạo, hỗ trợ làm dịu, giữ ẩm và nuôi dưỡng hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh. Bổ sung 2% Niacinamide giúp cải thiện tình trạng da không đều màu, da thiếu sức sống, mang lại làn da trong trẻo và tỏa sáng.

Sở hữu 4 màng lọc thế hệ mới gồm: Uvinul A Plus, Uvinul T 150, Tinosorb M, Iscotrizinol giúp bảo vệ da toàn diện khỏi tia UVA, UVB và các tác nhân từ môi trường. Hơn hết, chỉ số chống nắng thực tế của sản phẩm đã qua kiểm định IN VIVO tại 2 quốc gia: Hàn Quốc và Tây Ban Nha.

Kết cấu kem mỏng nhẹ, thấm nhanh, tạo cảm giác thoải mái sau khi thoa, hạn chế tình trạng vệt trắng, thích hợp làm lót trước make up. Relief Sun: Rice + Probiotics là lựa chọn hoàn hảo cho mọi làn da, đặc biệt da xỉn màu, thiếu sức sống.

Tinh chất căng bóng da kết hợp Keo ong và Niacinamide: Glow Serum : Propolis + Niacinamide

Tinh chất căng bóng và phục hồi da Glow Serum: Propolis + Niacinamide

Keo ong vốn là hoạt chất tự nhiên có khả năng giải quyết hầu hết các vấn đề về da như mỏng yếu, thiếu độ đàn hồi, thiếu sức sống,...

Tinh chất Glow Serum: Propolis + Niacinamide chứa đến 60% chiết xuất keo ong, hỗ trợ làm dịu, trả lại làn da căng khỏe rạng ngời. Với 2% Niacinamide giúp kiểm soát dầu và tăng cường hàng rào bảo vệ da, 0,5% BHA có công dụng tẩy da chết dịu nhẹ và thanh lọc lỗ chân lông.

Kết cấu mỏng nhẹ hoàn hảo, không gây bí da

Kem chống nắng thuần hóa học, phù hợp với mọi làn da

Tinh chất có kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh nên dễ dàng kết hợp cùng các sản phẩm khác mà không gây bết rít hay bí da.

Beauty of Joseon - thương hiệu chăm sóc da Hanbang hiện đại đã chính thức có mặt tại Việt Nam

Beauty of Joseon - Thương hiệu mỹ phẩm "Hanbang Hiện Đại" chính thức có mặt tại Việt Nam

Nuôi dưỡng niềm tin về một chuẩn mực vô hạn của "Vẻ đẹp Joseon hiện đại", kết tinh từ 3 yếu tố: "Vẻ đẹp thư thái - Thành phần Hanbang – Không thử nghiệm trên động vật". Beauty of Joseon đã chính thức có mặt tại Việt Nam, mở ra hành trình đầy mới mẻ, từng bước đồng hành cùng phụ nữ Việt từng bước chinh phục làn da sáng khỏe.



