Xót xa phận đời của dàn mỹ nhân Hàn phải "chịu trận" vì có người thân nghiện cờ bạc: "Chị đại" Kim Hye Soo không mua nổi căn nhà, Han So Hee mang danh con gái "kẻ lừa đảo"

Những ngày vừa qua, công chúng xứ Hàn không khỏi xôn xao trước vụ lừa đảo tiền do mẹ mỹ nhân "Thế Giới Hôn Nhân" Han So Hee gây ra.

Cụ thể, mẹ Han So Hee bị tố dùng thẻ mang tên con gái để đi vay khoản tiền lớn rồi quỵt nợ. Sau đó người cho vay đã làm đơn tố cáo mẹ Han So Hee. Đối với bê bối liên quan tới tiền bạc của mẹ Han So Hee, nữ diễn viên lựa chọn việc từ chối dính vào vì đã quá mệt mỏi trước hành vi mà bà gây ra cho mình trong suốt những năm qua.

Trong làng giải trí Hàn Quốc, không chỉ mình Han So Hee từng gặp khó khăn do người thân gây ra, "chị đại" Kim Hye Soo hay "nữ hoàng cảnh nóng" Jo Yeo Jeong cũng từng rơi vào tình huống tương tự.

Kim Hye Soo

Năm 2019, Kim Hye Soo lần đầu trải lòng về câu chuyện gia đình trong nước mắt. Mẹ ruột của nữ minh tinh có thói quen lừa đảo và nợ nần. Theo phong trào #DebtToo gây xôn xao dư luận xứ Hàn, mẹ của Kim Hye Soo bị tố cáo lập kế hoạch ăn cắp 1,1 triệu USD (25,5 tỷ đồng).

Một người bạn thân thiết và cũng là chuyên gia trong ngành giải trí - nhà báo Kim Tae Oh - đã tiết lộ rằng, Kim Hye Soo phải chịu đựng rất nhiều vì tội lỗi của chính người mẹ ruột gây ra: "Rất nhiều nạn nhân đòi Kim Hye Soo phải chịu trách nhiệm vì họ đã cho mẹ của cô ấy vay một số tiền lớn".

Mặc dù thành công từ rất sớm và có được danh vọng, thu nhập lớn từ những ngày đầu làm diễn viên cho đến tận khi trở thành ngôi sao hạng A, Kim Hye Soo vẫn phải sống trong căn hộ cũ nát và phải làm việc gấp nhiều lần so với các nghệ sĩ khác chỉ để trả khoản nợ ngày một chồng chất của người mẹ ruột. Năm 2012, Kim Hye Soo đã phải bàn giao gần như tất cả tài sản để trả nợ cho mẹ và nhưng vẫn không được yên ổn.

Tuy nhiên vì quá nhiều năm phải sống khổ sở bởi người mẹ lừa đảo, Kim Hye Soo cuối cùng đã tuyên bố: "Tôi không hề có bất cứ liên hệ nào với vấn đề này cả. Mẹ tôi phải tự giải quyết vấn đề của bà ấy". Sau khi người mẹ lừa đảo hứa hẹn sẽ không gây ra bất cứ vấn đề nào nữa cho con gái, Kim Hye Soo vẫn tuyên bố cắt đứt liên lạc và mối quan hệ ruột thịt với bà. Tất nhiên mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Mẹ của Kim Hye Soo tiếp tục đi theo con đường sai trái, làn sóng phẫn nộ bị đẩy lên cao và những người cho mẹ của Kim Hye Soo vay tiền đã đến tận nhà nữ diễn viên quyền lực để đòi nợ.

Jo Yeo Jeong

"Nữ hoàng cảnh nóng" Jo Yeo Jeong cũng từng rơi vào hoàn cảnh khó khăn, hình ảnh gặp ảnh hưởng nặng khi bị buộc phải trả khoản nợ lên tới con số 250 triệu Won (gần 5 tỷ đồng) do cha cô gây ra vào năm 2018.

Theo Sports Kyunghang, số tiền này được bố Jo Yeo Jeong vay để thành lập một viện dưỡng lão ở quê nhà. Thật không may, dự án này đổ bể, bố Jo Yeo Jeong đã lập tức thay đổi số điện thoại rồi bỏ trốn để chủ nợ không tìm được mình.

Trước cuộc tranh cãi, công ty quản lý của Jo Yeo Jeong phải đứng ra giải quyết vấn đề và chia sẻ rằng, bản thân nữ diễn viên chỉ biết về vụ bê bối nợ nần thông qua báo chí. Nữ diễn viên bảy tỏ lời xin lỗi đến những người đã bị tổn thương vì hành động của cha mình.

Sau sự việc, Jo Yeo Jeong liên tục tìm kiếm bố mình nhưng không thành công. Bố mẹ Jo Yeo Jeong ly hôn đã lâu. Cô cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau. Bản thân Jo Yeo Jeong cũng lâu không liên lạc với bố mình.

Han So Hee

Ngày 6/3 vừa qua, một Youtuber tiết lộ thông tin mẹ Han So Hee bị kiện vì lừa đảo 85 triệu Won (gần 1.6 tỷ đồng). Mẹ Han So Hee đã sử dụng tài khoản dưới tên nữ diễn viên để vay tiền. Tài khoản này được lập khi nữ diễn viên còn vị thành niên và do mẹ cô quản lý. Mẹ Han So Hee đã sử dụng tài khoản ngân hàng của con gái mình trong vài tháng. Nguyên nhân là do trong tài khoản của bà không có sẵn tiền để giao dịch.

Sáng 7/3, công ty quản lý 9ato Entertainment của Han So Hee đưa ra một tuyên bố liên quan đến các khoản nợ mà mẹ nữ diễn viên gây ra. Phía nữ diễn viên cảnh báo mọi người không tiếp tục cho mẹ cô vay tiền: "Chúng tôi hy vọng sẽ không còn nạn nhân nào khác trong tương lai".

Phía công ty quản lý Han So Hee cho biết, họ không có kế hoạch chịu trách nhiệm về các khoản nợ của mẹ nữ diễn viên gây ra. Họ giải thích: "Hành động này của chúng tôi là để ngăn chặn việc bà Shin sử dụng danh nghĩa con gái là người nổi tiếng để vay mượn".

Thực tế, vào năm 2020, bà Shin cũng đã có hành động phạm pháp tương tự. Điều này khiến nữ diễn viên bị kiện vì vi phạm Đạo luật giao dịch tài chính điện tử. Năm 2021, một phiên tòa đã được mở để xét xử vụ việc. Sau phiên tòa, Han So Hee được phán quyết không liên quan tới vụ việc.

Trả lời phỏng vấn, nữ diễn viên từng nói mẹ đã ghi tên cô vào các khoản nợ lớn. Ngày trước, cô từng nghĩ sẽ cố gắng kiếm tiền trả nợ cho mẹ. Tuy nhiên, theo thời gian, nữ diễn viên nhận ra dù có cố gắng trả nợ tới đâu thì mẹ cô vẫn không hối cải mà tiếp tục lún sâu vào vũng bùn vay mượn, lừa đảo. Từ năm 2020, Han So Hee đã nhiều lần ra thông cáo báo chí về việc không liên quan tới những khoản nợ của mẹ mình.

