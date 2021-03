Xót xa nữ MC Đài VTC phát hiện ung thư ngay sau lễ dạm ngõ

Vũ Diễm My là một trong những gương mặt người dẫn chương trình quen thuộc của kênh VTC14 - Đài truyền hình VTC trong Bản tin thời tiết nông vụ. Diễm My có khuôn mặt xinh đẹp và giọng nói đặc biệt truyền cảm nên nhận được rất nhiều sự yêu mến từ khán giả.

Tuy nhiên, mới đây, nữ MC đã khiến những người yêu mến cô vô cùng bàng hoàng khi thông báo bản thân đang phải tiếp nhận điều trị ung thư. Đáng nói hơn, thời điểm phát hiện ra bệnh tình, Diễm My lại vừa mới tổ chức xong lễ dạm ngõ.

MC Diễm My chia sẻ thông tin mình bị mắc ung thư.

Diễm My chia sẻ về cảm giác quỵ ngã khi biết tin mình bị ung thư chỉ cách ngày được khoác lên mình chiếc váy cưới không xa. Vậy là, chỉ trong một khoảnh khắc, mọi điều tốt đẹp đã tan biến. Từ một cô gái khoẻ mạnh chưa từng ốm đau ngày nào, Diễm My thậm chí phải ngồi xe lăn và thở bằng bình oxy. Đã có thời điểm cân nặng của My chỉ vỏn vẹn chưa đầy 48kg.

Quái ác hơn, mái tóc dài chấm lưng mà Diễm My từng rất tự hào cũng bị rụng khiến cô khóc mãi không thôi.

Hình ảnh khi tiếp nhận điều trị của cô nàng.

Tuy nhiên, Diễm My là cô gái nghị lực nên theo những gì cô nàng chia sẻ thì sau 6 tháng chiến đấu với bệnh tật, My đã khỏi bệnh. Tin vui này khiến những người yêu mến Diễm My thở phào nhẹ nhõm vì thấy rằng cô đã khỏe mạnh trở lại.

Hiện tại, bài đăng của Diễm My đã thu hút hơn 3k lượt cảm xúc. Và bởi bình thường cô nàng không phải là người quá thường xuyên chia sẻ về cuộc sống cho nên thông tin này thực sự rất gây sốc.

Những dòng chia sẻ của Diễm My.

Diễm My chăm chỉ tập luyện thể thao nâng cao sức khỏe.

Diễm My đã chiến thắng được căn bệnh ung thư quái ác.

Nguyên văn bài chia sẻ của Diễm My:

"Hàng ngày tivi, báo, đài đều nói về ung thư. Bản thân tôi cũng đã từng dịch tin và đọc nhiều tin bài của các anh chị ở cơ quan về căn bệnh này. Nhưng tôi chưa bao giờ ngờ rằng nó lại xảy ra với chính bản thân mình.

Ngày bác sĩ thông báo tôi bị ung thư, cuộc sống tưởng chừng rất êm đẹp với nhiều dự định về tương lai bất ngờ rơi vào ngõ cụt. Ngày hôm ấy, cổ họng tôi nghẹn lại, trái tim như vỡ vụn dù trước đó đã tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ.

Thời điểm phát hiện ra bệnh cũng là lúc tôi vừa tổ chức xong lễ dạm ngõ, ngày khoác lên mình chiếc váy cưới trong mơ cũng chẳng còn cách bao xa. Thế nhưng, chỉ trong đúng một khoảnh khắc, tất cả mọi kế hoạch đều tan biến.

Từ một cô gái khoẻ mạnh chưa từng ốm đau ngày nào, tôi thậm chí phải ngồi xe lăn và thở bằng bình oxy. Đã có thời điểm cân nặng của tôi chỉ vỏn vẹn chưa đầy 48kg.

Sau cuộc phẫu thuật, tôi phải điều trị hoá chất nhiều ngày trong sự đau đớn. Mái tóc dài chấm lưng đầy kiêu hãnh khi xưa cũng đã rụng sạch hoàn toàn.

Vào những ngày đầu khi có kiểu tóc mới, đêm nào tôi cũng khóc ướt đẫm gối. Tác dụng phụ của hoá chất khiến cả cơ thể lẫn tinh thần tôi rã rời, kiệt quệ. Thậm chí đã có lúc quá mệt mỏi, tôi xin mẹ hãy cho tôi được giải thoát.

Tuy nhiên nhờ sự tiếp sức của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, đến nay, tôi cũng đã hoàn thành xong 6 đợt hoá trị, 3 lần xạ trị và chính thức chiến thắng ung thư - trái ngọt mà tôi phải sống dở chết dở để chạm đến.

Sau biến cố tưởng chừng không thể vượt qua ấy, tôi học được cách kiên cường, yêu bản thân hơn. Tôi đang bắt đầu hành trình mới cho chính mình, một dự án về sức khỏe và thiện nguyện đầy nhân văn kết hợp cùng với người bạn thân.

Vốn là một người không thích chia sẻ quá nhiều sự riêng tư lên mạng xã hội, nhưng hôm nay tôi quyết định thoát ra khỏi cái 'vỏ ốc' của bản thân, với hy vọng rằng đoạn chia sẻ này của tôi sẽ tiếp thêm hy vọng cho những ai đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Bởi vì niềm hy vọng là điều rất quan trọng. Nó giúp cho hiện tại bớt khắc nghiệt. Nếu ta hy vọng rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, ta sẽ chịu đựng được khó khăn của hôm nay''.