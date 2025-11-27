Xót xa cảnh "con rơi" Thành Long sống lang bạt nghèo khổ, bán hàng rong nuôi bạn gái đồng giới

Ngô Trác Lâm (sinh năm 1999) được biết đến là đứa con không được thừa nhận của siêu sao võ thuật Thành Long. Cô là kết quả của mối tình vụng trộm giữa Thành Long với Hoa hậu Ngô Ỷ Lợi. Do bị cha đẻ ruồng bỏ, mẹ ruột bạo lực, Ngô Trác Lâm lớn lên trong sự soi mói và dị nghị của dư luận. Điều này khiến cô gặp tổn thương tâm lý, nổi loạn và sớm bỏ học đi bụi. Sau khi công khai hẹn hò đồng giới với cô gái tên Andi, Ngô Trác Lâm cắt đứt liên lạc với mẹ Hoa hậu. Cô hết sống gầm cầu, lang thang đầu đường xó chợ đến đưa bạn đời sang Canada mưu sinh.

Đến ngày 26/11, tình cảnh của Ngô Trác Lâm được cho biết đang vô cùng thê thảm. Cô đã lặng lẽ trở về quê nhà Hong Kong (Trung Quốc) sinh sống. "Team qua đường" cho biết họ vừa nhìn thấy con riêng của Thành Long xuất hiện đơn độc, dựng sạp bán áo thủ công do chính cô vẽ ở lề đường Hong Kong, Macau (Trung Quốc). Hình ảnh Ngô Trác Lâm đi bán hàng rong nhanh chóng gây chú ý.

Con gái Thành Long đi bán hàng rong kiếm sống dù có cha là siêu sao giàu có, quyền lực bậc nhất Cbiz

Nhìn hoàn cảnh sống bấp bênh và khó khăn của Ngô Trác Lâm hiện tại, công chúng không khỏi xót xa, nhận xét Ngô Trác Lâm là con nhà sao khổ nhất showbiz Trung Quốc. Cư dân mạng 1 lần nữa đặt câu hỏi về trách nhiệm làm cha của Thành Long, và thắc mắc không biết sao võ thuật nghĩ gì khi nhìn thấy máu mủ của mình sống lang bạt khổ sở. Họ cũng chỉ trích sự phân biệt đối xử của Thành Long với con ruột và con riêng.

Thành Long có 2 người con là Phòng Tổ Danh và Ngô Trác Lâm. Tuy nhiên, cuộc sống của cả 2 lại khác biệt lớn dù có cha là ngôi sao điện ảnh hàng đầu showbiz Trung Quốc. Nếu Phòng Tổ Danh sống xa hoa, ăn chơi và tiêu tiền không cần nghĩ thì em gái cùng cha khác mẹ của anh là Ngô Trác Lâm lại sống trong cảnh túng thiếu, bữa đói bữa no. Trong quá khứ, Thành Long từng thừa nhận ông chưa bao giờ hỗ trợ tài chính cho tình cũ nuôi con, và cũng sẽ chỉ để lại tài sản thừa kế cho 1 mình Phòng Tổ Danh.

Đều là con của Thành Long nhưng Phòng Tổ Danh (trái) và Ngô Trác Lâm có cuộc sống đối lập. Tài tử Cbiz nhiều lần bị chỉ trích bên trọng bên khinh giữa con ruột và con riêng

Thời gian qua, Ngô Trác Lâm làm nhiều công việc tay chân cùng lúc để kiếm thu nhập. Cô là trụ cột kinh tế chính. Ngoài sinh hoạt phí, Ngô Trác Lâm còn phải kiếm tiền mua thuốc điều trị bệnh cho bạn gái. Vì thu nhập thấp, Ngô Trác Lâm chi tiêu dè sẻn, chỉ có thể mua hàng giảm giá hoặc các loại thực phẩm giá rẻ. Có thời điểm Ngô Trác Lâm túng quẫn đến mức phải nhặt rác, thu lượm phế thải và đi xin thực phẩm trợ cấp dành cho người nghèo để sống qua ngày.

Ngô Trác Lâm từng phải đi nhặt rác, phế liệu...

... và xếp hàng xin thực phẩm từ thiện vì túng quẫn tiền bạc

Ngô Trác Lâm và bạn gái Andi có cuộc sống không mấy dư dả tiền bạc

Nguồn: Sina, Sohu, QQ