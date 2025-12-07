Xót xa bé gái mắc bệnh não bị mẹ bỏ rơi, lớn lên trên giường bệnh trong vòng tay yêu thương của 24 y bác sĩ

Suốt hơn 28 tháng qua, chiếc giường bệnh tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi) không chỉ là nơi điều trị mà còn là "nhà", là mái ấm, là vòng tay chở che của một tập thể y bác sĩ dành cho một cô bé mang cái tên rất đỗi dịu dàng: Đinh Thị Khánh Linh.

"Con dậy rồi à…"

"Con dậy rồi à, lật nhẹ thôi, sút ống rồi kìa", tiếng một nữ điều dưỡng vang lên giữa không gian đặc quánh mùi thuốc sát trùng. Khánh Linh, 28 tháng tuổi, khẽ trở mình thức giấc, vô tình khiến ống thở oxy bị lệch. Nữ điều dưỡng vội vàng chạy đến, chỉnh lại thật nhẹ nhàng. Dù vậy, em vẫn đau, nước mắt rơi...

Khoảnh khắc ấy diễn ra mỗi ngày ở Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Với các y bác sĩ nơi đây, đó là điều quen thuộc. Với Khánh Linh, đó là cả thế giới, nơi em được gọi bằng 2 tiếng "con gái", được vỗ về, chăm sóc bằng tình yêu thương của những người không cùng máu mủ.

Em bé Đinh Thị Khánh Linh. (Ảnh: BVCC)

Mắc bệnh não, không thể tự thở từ khi mới chào đời

Khánh Linh sinh ra tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi. Ngay khi vừa lọt lòng, em được phát hiện mắc căn bệnh nghiêm trọng do một vùng não bị tổn thương. Hậu quả là Linh không thể tự thở, không thể tự ăn uống, mọi sự sống đều phải phụ thuộc vào máy móc và ống thở oxy.

Mẹ của Linh là một cô gái quê ở vùng cao Quảng Ngãi, hoàn cảnh vô cùng khó khăn, lại là mẹ đơn thân. Khi Linh chào đời với bệnh lý nặng nề, người mẹ từng đưa con về nhà trong tuyệt vọng. Nhưng không có thiết bị hỗ trợ hô hấp, Linh không thể duy trì sự sống.

Chứng kiến điều đó, hàng chục y bác sĩ trong khoa đã không giấu được sự xót xa. Họ động viên, thuyết phục người mẹ để Linh lại bệnh viện điều trị. Người mẹ gật đầu, rời đi, và từ đó đến nay chưa một lần quay lại thăm con.

Phòng hồi sức đặc biệt trở thành "mái ấm" của bé gái bị mẹ bỏ rơi

Sau khi phát thông báo tìm người thân nhưng không có ai đến nhận, bệnh viện đã tiếp nhận và chăm sóc bé tại Khoa Nhi Sơ sinh, đảm bảo dinh dưỡng và sức khỏe cho bé trong thời gian chờ các cơ quan chức năng phối hợp xử lý. Và kể từ ngày ấy, "nhà" của Khánh Linh là chiếc giường bệnh. "Cha mẹ" của em là 24 y bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Nữ điều dưỡng Lê Thủy Tiên chia sẻ, nếu có điều gì khiến các y bác sĩ day dứt, thì đó là việc Linh thiếu hơi ấm của bàn tay người mẹ ruột thịt. Chính vì thế, họ cố gắng bù đắp cho em bằng sự ân cần, kiên nhẫn và yêu thương như con ruột.

Từ việc theo dõi từng nhịp thở, từng cơn đau, đến chuyện thay quần áo, buộc dây tóc, chơi đùa khi rảnh rỗi, tất cả đều được các y bác sĩ làm bằng bản năng làm cha, làm mẹ.

"Cô con gái" của cả khoa

BS Võ Ngọc Hơn (người trực tiếp theo dõi ca bệnh của Linh), gọi em bằng một cái tên rất đặc biệt: "Cô con gái của Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ngãi".

Theo BS Hơn, công việc chuyên môn tại khoa vốn rất căng thẳng, áp lực. Thế nhưng chỉ cần nhìn thấy Khánh Linh, mọi mệt nhọc dường như tan biến. Các nữ điều dưỡng chăm sóc em từng chút một, từ cái ăn, giấc ngủ đến những bộ quần áo nhỏ xíu như chăm sóc chính đứa con của mình.

Khánh Linh được coi là cô con gái nhỏ của cả khoa. (Ảnh: BVCC)

Sự sống mong manh và hy vọng phía trước

Về tình trạng bệnh lý, bác sĩ Võ Ngọc Hơn cho biết, do não bị tổn thương nên các cơ của Khánh Linh rất yếu. Em không thể tự thở, không thể tự ăn uống, khả năng vận động chậm đáng kể. Dù đã 28 tháng tuổi, Linh mới chỉ biết lật và biết ngồi.

"Một phần não của bé bị tổn thương hầu như không thể phục hồi. Bé hiện phụ thuộc hoàn toàn vào thở máy. Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng nhau chăm sóc cho Linh, với hy vọng sức khỏe của bé có những tiến triển tốt hơn", BS Hơn chia sẻ.

Sự chung tay thầm lặng của những người khoác áo blouse trắng

Chi phí điều trị cho Khánh Linh khá lớn nhưng may mắn được bảo hiểm y tế chi trả. Riêng các nhu cầu sinh hoạt như sữa, quần áo, đồ chơi…, phần lớn do chính các y bác sĩ trong khoa đóng góp hoặc vận động từ những tấm lòng hảo tâm.

Không có những lời hô hào ồn ào, không cần đến ánh hào quang, 24 y bác sĩ ở Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi) đã lặng lẽ nuôi dưỡng một sinh linh bé nhỏ bằng cả trái tim.

Chỉ trong hơn 3 tuần đầu được chăm sóc tận tình tại bệnh viện, cân nặng của bé tăng từ gần 2,4kg lên 2,7kg, sức khỏe ổn định. Bệnh viện sau đó đã hoàn tất thủ tục theo quy định của pháp luật, bàn giao bé cho Trung tâm Công tác xã hội tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm và tình thương, đội ngũ y, bác sĩ tại bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi luôn đồng hành cùng các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ quyền lợi, mang lại sự an toàn và vòng tay yêu thương cho trẻ em.