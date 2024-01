Xôn xao vụ giáo viên lập nhóm chat nói xấu phụ huynh, dùng nhiều ngôn từ tục tĩu

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước bài đăng của một phụ huynh ở Hà Nội, tố cáo các giáo viên trường mầm non nơi con mình đang học lập nhóm chat nói xấu phụ huynh. Hơn 10 hình ảnh chụp màn hình các cuộc trò chuyện khiến nhiều cư dân mạng đọc xong phải sững sờ, ngỡ ngàng.

Các câu chuyện từ việc giáo viên không đồng tình với cách nói chuyện của phụ huynh, đến việc bức xúc vì phụ huynh có điều chưa vừa ý nhưng không phản ánh trực tiếp với cô mà lại gọi lên văn phòng trường, khiến cô bật khóc vì ấm ức. Điều đáng nói là các giáo viên dùng rất nhiều ngôn từ tục tĩu, văng bậy. Không chỉ vậy, có giáo viên còn chụp màn hình Facebook của phụ huynh vào nhóm chat và sử dụng những lời lẽ không hay.

Trước bài đăng "bóc phốt" của vị phụ huynh nọ, cộng đồng mạng đã chia làm 2 luồng dư luận. Một luồng dư luận cho rằng, giáo viên cũng là người bình thường, cũng có những bức xúc cá nhân cần giải toả và đây chỉ là hành động than thở với bạn bè.

Trong khi đó, luồng dư luận còn lại, đông đảo hơn thì lên tiếng chê trách hành động của các giáo viên này. Theo đó, con người làm ngành nghề nào cũng vậy, cũng sẽ có những bức xúc, tuy nhiên sử dụng ngôn từ tục tĩu, đặc biệt là với nghề cao quý như giáo viên thì thật khó chấp nhận.

"Công việc áp lực, bạn có thể than thở, không ai cấm bạn than thở cả. Nhưng than thở khác với chửi bới, văng tục. Nghề giáo khác với mọi nghề, khi đứng trên bục giảng, bạn không chỉ cần có tri thức mà còn phải có cả đạo đức. Không phải tự nhiên mà nghề giáo được coi là cao quý, luôn được xã hội tri ân", một phụ huynh nêu quan điểm.

Không chỉ các phụ huynh mà chính những người thầy cô cũng để lại bình luận. Một giáo viên trẻ cho biết: "Một bà bán thịt dạy cách thái thịt cho nhân viên cũng được gọi là dạy học nhưng không được gọi là giáo viên. Bạn có thể dạy học để kiếm tiền, nhưng để là một nhà giáo thì tri thức lẫn đạo đức của bạn nên tỉ lệ thuận với nhau. Một nhà giáo tốt thì cả trước mặt lẫn sau lưng vẫn nên là một nhà giáo. Không nên trước mặt thì "giáo viên" sau lưng lại là "phường chợ búa". Tôi là giáo viên thế hệ trẻ thật nhưng thấy không nên bênh trường hợp trên. Cả cô và phụ huynh đều không ai đúng cả. Cả hai nên tự sửa và cũng bỏ văn hoá đăng lên mạng bêu xấu nhau đi vì nó tiêu cực quá".

Hiện tại vụ việc vẫn đang thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.