Xôn xao tin nhắn nghi của nữ sinh bị chủ shop làm nhục ở Thanh Hóa: "Cháu mong một cơ hội để thay đổi, cháu đã đến xin lỗi nhưng anh chị ấy không tha thứ"

Liên quan đến vụ việc một thiếu nữ bị nghi trộm chân váy 160k tại shop thời trang M.H có tiếng ở Thanh Hoá, ngày 3/12 Công an phường Lam Sơn và Công an TP. Thanh Hóa đã vào cuộc. Gia đình nhà nữ sinh cũng đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Trong khi đó, dân mạng cũng đã truy tìm ra trang cá nhân, fanpage của shop thời trang và để lại những bình luận bức xúc cùng biểu cảm phẫn nộ.

Không chỉ vậy, cũng trong tối 3/12, một đoạn tin nhắn được cho là của nữ sinh bị chủ shop đánh chửi gửi đến người đã lên tiếng bênh vực mình cũng đã được chia sẻ gây xôn xao.

Hình ảnh nữ sinh bị chủ shop đánh, cắt áo ngực dù đã quỳ gối, liên tục khóc lóc van xin

Theo đó, nữ sinh gửi lời cảm ơn vì đã có người lên tiếng giúp mình. Đồng thời nữ sinh cho biết bản thân cũng đã nhận ra lỗi lầm và thể hiện mong muốn được sửa sai lỗi lầm.

Theo nội dung đoạn tin nhắn được cho là của nữ sinh trẻ có nội dung như sau: "Cô ơi, cháu là người đã lỡ lấy đồ của shop Mai Hường đây ạ. Cháu chỉ muốn cảm ơn cô. Vì giữa hàng trăm những bình luận ghét bỏ thì cô là người đã cho cháu niềm hy vọng để cháu tiếp tục sống để thay đổi bản thân.

Sau hôm đó, cháu thề đây là lần đầu mà cháu suy nghĩ dại dột như thế. Cháu đã không thấy được hậu quả cháu gây ra nó lại nghiêm trọng thế này. Cháu rất muốn có cơ hội để thay đổi nhưng dù cháu đã đến xin lỗi thì anh chị ấy vẫn không tha thứ cho hành động ấy của cháu".

Xôn xao tin nhắn được cho là của cô nữ sinh đã lỡ tay trộm chiếc váy 160k của chủ shop Mai Hường.

Trước đó, sáng 3/12 trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sự việc một nữ sinh (khoảng 15 – 16 tuổi) trộm một chiếc váy ngắn ở một shop quần áo trên đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa bị chủ quán bắt được quả tang.

Nữ sinh không ngừng khóc lóc xin tha "em biết lỗi rồi chị ơi!" và hứa sẽ bồi thường chiếc váy đó. Chiếc váy trị giá 160.000đ, tuy nhiên chủ shop không bỏ qua. Nữ chủ quán này còn dọa quay clip đưa lên mạng.

Có lẽ vì sợ bị quay clip đưa lên mạng nên thiếu nữ liên tục dùng mũ bảo hiểm che mặt, và không ngừng khóc lóc xin lỗi.

Một số người có mặt tại cửa hàng quần áo còn hỗ trợ chủ quán khống chế để chủ shop cầm kéo đánh vào đầu, cắt tóc và dây áo ngực của nữ sinh này.

Suốt đoạn clip, người phụ nữ liên tục lớn tiếng đe dọa, hành hung kéo bằng được chiếc mũ bảo hiểm ra để quay khuôn mặt nữ sinh.

Cùng với đó, cộng đồng mạng cũng chia sẻ đoạn tin nhắn được cho là của nữ chủ shop gửi đến nữ sinh trẻ. Theo đó, người phụ nữ yêu cầu nữ sinh bồi thường 15 - 30 triệu đồng cho món đồ đã lấy trộm, nếu không sẽ đưa sự việc lên cơ quan chức năng: "Khi nào khắc phụ hậu quả xong tao nói tiếp. 15 hay 30 triệu tuỳ mi xử lý. 2 hôm nữa không khắc phục tau cho mi lên công an cho mi chừa cái thói 6 ngón đi".

Đoạn tin nhắn được cho là của nữ chủ shop thời trang gửi nữ sinh trẻ sau khi phát hiện sự việc.

"Em biết sai rồi mong anh chị cho em cơ hội để sửa", nữ sinh nhắn lại. Tuy nhiên, chủ shop vẫn kiên quyết bắt bạn nữ bồi thường 15 - 30 triệu.

Hiện tại, đoạn clip nữ chủ shop hành hung dã man thiếu nữ hiện vẫn đang được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn và nhận về nhiều bình luận phẫn nộ.