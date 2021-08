Xôn xao nghi vấn lộ hình ảnh đầu tiên của Ngô Diệc Phàm trong trại tạm giam?

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ngắn được cho là hình ảnh của Ngô Diệc Phàm trong trại tạm giam. Đoạn clip được quay lén và đăng tải lên mạng xã hội. Trong clip, Ngô Diệc Phàm vẫn mặc quần áo bình thường, thậm chí là đeo kính râm và có thái độ hết sức bình tĩnh. Phía sau Ngô Diệc Phàm còn có cảnh sát theo kèm.

Đoạn clip nhanh chóng được lan truyền trên khắp các diễn đàn và gây xôn xao cộng đồng mạng. Tuy nhiên, nhiều người nhanh chóng nhận ra, đoạn clip này thực tế chỉ là giả. Hoàn toàn không có chuyện hình ảnh của Ngô Diệc Phàm bị lộ ra ngoài. Đoạn clip này thực tế chỉ là một khoảnh khắc ngoài hậu trường khi Ngô Diệc Phàm tham gia show "The Rap Of China" ngày trước. Người đi phía sau Ngô Diệc Phàm thực tế chỉ là một nhân viên bảo an chứ không phải cảnh sát.

Đoạn clip được cho là hình ảnh Ngô Diệc Phàm trong trại tạm giam.

Liên quan đến sự việc Ngô Diệc Phàm bị bạn gái cũ Đô Mỹ Trúc tố hiếp dâm trẻ vị thành niên, vào tối 31/7, truyền thông Trung Quốc đưa tin nam ca sĩ đã bị Cục Công an Triều Dương tạm giữ để điều tra vụ án.

Tài khoản Weibo chính thức phía công an thông báo: "Trước thông tin "Ngô Diệc Phàm đã nhiều lần lừa các phụ nữ trẻ quan hệ tình dục" và các tình huống liên quan khác, sau khi cảnh sát điều tra, Ngô Diệc Phàm (nam, 30 tuổi, người Canada) đã bị Cục Công an Triều Dương xử lý hình sự vì bị tình nghi hiếp dâm. Công tác tạm giữ, điều tra vụ án đang được tiếp tục triển khai".