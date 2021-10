Xôn xao nghi vấn ekip Hoàng Thùy tự quay clip, dàn dựng drama bị đồng nghiệp chửi "mất dạy" trong hậu trường?

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip quay từ cánh gà trong lúc Hoàng Thùy diễn cặp với Minh Tú phần kết show và có lời bình luận: "Sao kì vậy? Đi không chờ nhau vậy mấy má? Mất dạy...".

Mặc dù không xuất hiện nhân vật thứ 3 trong clip nhưng dựa vào giọng nói thì dân mạng cho rằng người lên tiếng là TyhD Thùy Dương. Nữ người mẫu có vẻ không hài lòng vì hành động đi nhanh hơn của Hoàng Thùy trong lúc trình diễn, cho rằng Á hậu cố tình "chặt chém" Minh Tú khi diễn chung.

Ngay khi drama rộ lên, Minh Tú cho biết cô đã được Thùy Dương và Hương Ly liên lạc để nói rõ mọi chuyện. Theo đoạn tin nhắn được cho là của Thùy Dương bị lan truyền ra ngoài thì chính ekip của Hoàng Thùy đã quay hậu trường, cố tình đăng lên để tạo drama kích fan hai bên lời qua tiếng lại để đánh bóng tên tuổi.

Đoạn tin nhắn được cho là của Thùy Dương tố ekip Hoàng Thùy cố tình tạo drama

Minh Tú cũng đã lên tiếng khẳng định mọi người vẫn vui vẻ và tôn trọng nhau

Trong khi dân tình đang "sục sôi" vì drama, Hoàng Thùy cũng đăng dòng trạng thái ẩn ý: "There ain't no gold in this river. That I’ve been washing my hands in forever" (Mối quan hệ của chúng ta đã đi đến hồi kết. Vậy mà tôi từng nghĩ sẽ đắm chìm trong đó mãi mãi). Tuy nhiên sau đó cô vẫn tỏ ra bình tĩnh, đăng ảnh vui vẻ đi bơi và không bàn luận gì thêm về vấn đề này.