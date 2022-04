Xôn xao ly cà phê giá 250k "đắt nhất Việt Nam", có gì mà chủ quán bảo thế là bình thường?

Những giờ qua, MXH xôn xao trước tờ hóa đơn tính tiền tại một quán cà phê ở TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng với mức giá gần 250 nghìn/ly cà phê. Theo đó, hóa đơn tính tiền này có giá trị tổng cộng là 1.286.000 đồng. Trong đó, 4 ly cà phê Phượng Hoàng Lửa có giá đến 996.000 đồng.

Ngay sau khi hình ảnh về hóa đơn thanh toán trên được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều ý kiến cho rằng, việc một ly cà phê có giá gần 250.000 đồng là quá đắt đỏ, thậm chí nhiều bình luận cho rằng quán cà phê này đang "chặt chém" khách.

Tờ hóa đơn nước uống gây chú ý cộng đồng mạng.

Liên quan đến vụ việc, thông tin trên tờ Lao động cho biết, sự việc trên xảy ra tại quán cà phê Photo And Bike Coffee có địa chỉ số 1037 đường Trần Phú, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Anh Nguyễn Quốc Huy - chủ quán cà phê nêu trên cho biết, hình ảnh chụp tờ hóa đơn đó là có thật. Anh cũng xác nhận một ly cà phê có giá cao nhất của quán là 249 nghìn đồng. Nhưng quán vẫn có những ly cà phê đen đá bình thường có giá 25 nghìn đồng. Tất cả khách hàng đều được giới thiệu và biết giá trước khi gọi món.

Chủ quán cũng lý giải thêm về việc tại sao ly cà phê lại có giá tới 249 nghìn đồng và cho rằng đây là chuyện bình thường(!?) vì trong ly cà phê này chứa nhiều công thức đặt biệt biểu tượng cho tài lộc sinh sôi. Nguyên liệu của ly cà phê này là hạt cà phê hữu cơ do chính quán tự trồng và chế biến, ngoài ra còn nhiều nguyên liệu xa xỉ và đắt đỏ khác như mật ong rừng, hoặc rượu ngoại đặc biệt... tất cả đều là hàng cao cấp và có giá rất đắt.

Anh Huy cũng cho biết thêm, "Riêng ở Photo And Bike Coffee, khẳng định là không có ly thứ 2 ở Việt Nam. Nếu có ly thứ 2 thì khách hàng được tặng 10 triệu đồng mang về. Ly cà phê ở quán Photo And Bike Coffee được xem là một xứ (sứ - PV) mệnh để truyền bá một giá trị, dòng chảy lịch sử sử dụng cà phê sạch cũng như thức uống đẳng cấp ở thế giới. Tại quán Photo And Bike Coffee mỗi một ly đều khác nhau, không có ly cà phê nào giống ly nào, đó là điều đặc biệt".

Tại quán Photo And Bike Coffee, tùy theo mức giá từ 150.000 đồng đến đến 250.000 đồng/ly cà phê hoặc có thể lên đến 5 triệu đồng/ly cà phê và thậm chí là không giới hạn... đặc biệt ở chỗ là không có ly cà phê thứ 2 ở Việt Nam.

https://afamily.vn/xon-xao-ly-ca-phe-gia-250k-dat-nhat-viet-nam-co-gi-ma-chu-quan-bao-the-la-binh-thuong-20220412120201094.chn