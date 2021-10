Xôn xao lá thư 1 thầy giáo tiểu học xin thôi việc vì môi trường "phi giáo dục, dối trá", phòng giáo dục huyện lên tiếng

Sáng 11/10, dư luận xôn xao trước vụ việc một giáo viên tiểu học ở Đồng Nai viết đơn xin thôi việc vì môi trường "phi giáo dục". Theo thông tin trên lá đơn, ông Lê Trần Ngọc Sơn, được cho là Giáo viên Tiếng Anh, Trường Tiểu học An Lợi, Long Thành, Đồng Nai đề nghị nghỉ việc từ ngày 1/11/2021. Lý do trong đơn: "Công tác trong một cơ sở giáo dục nhưng có quá nhiều điều phi giáo dục, tởm nhất là vấn nạn dối trá, tôi cảm thấy mình không phù hợp nên nghỉ".

Dưới đơn, một người tên Nguyễn Thanh Tùng, được cho là Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Lợi đã kí vào đơn, phê duyệt yêu cầu của ông Trần Lê Ngọc Sơn và viết: “Qua xem xét đơn của ông Lê Trần Ngọc Sơn, giáo viên Trường Tiểu học An Lợi; Trường Tiểu học An Lợi chấp thuận cho ông Sơn nghỉ việc theo nguyện vọng. Kế toán liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết chế độ chính sách cho ông Sơn”. Tờ đơn cũng được đóng dấu đỏ, được cho là của Trường Tiểu học An Lợi.

Vì lý do xin nghỉ nhạy cảm nên ngay lập tức vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận, nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Lá đơn xin thôi việc gây tranh cãi.

Theo thông tin từ báo VnExpress, ông Trần Lê Ngọc Sơn (50 tuổi), có hơn 10 năm công tác tại Tiểu học An Hòa. Khoảng 4-5 năm trở lại đây, trường có nhiều sai phạm, tiêu cực. Tháng 9/2019, ông Sơn có đơn tố cáo ông Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Tiểu học An Lợi cùng một hiệu phó do có nhiều vi phạm về thu chi, sử dụng quỹ phúc lợi không đúng quy định, vận động cha mẹ học sinh đóng góp mua sắm không đúng quy định, nhận học sinh trái tuyến...

Theo ông Sơn, trong các cuộc họp hội đồng sư phạm sau đó, khi ông nhắc đến các sai phạm và yêu cầu được giải quyết, ban giám hiệu thường không lắng nghe. Khi các cơ quan cấp trên làm việc với trường và giáo viên tố cáo, nhà trường lại tìm cách né tránh, đùn đẩy.

Về phía nhà trường, ông Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Tiểu học An Lợi, xác nhận ký chấp thuận đơn thôi việc của ông Sơn ngày 10/10. Quyết định được đưa sau cuộc họp gồm lãnh đạo trường, đại diện công đoàn, ban thanh tra nhân dân và tham khảo ý kiến cấp trên. Nhà trường yêu cầu bộ phận kế toán làm việc với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết chính sách cho ông Sơn.

Theo ông Tùng, ông Sơn đã có nguyện vọng nghỉ tại trường từ đầu tháng 9, nhưng sau đó rút đơn. Ông Tùng đánh giá lá đơn của ông Sơn có ngôn từ phản cảm, không phù hợp với tư cách nhà giáo. Vị hiệu trưởng này cũng cho biết, ông Sơn nhiều lần có phát ngôn không chuẩn mực trên mạng xã hội, thường mâu thuẫn với lãnh đạo trường. Khoảng hai năm trước, ông Sơn có khúc mắc với một hiệu phó khiến tình hình trường bất ổn. Sự việc khiến huyện đã điều chuyển hiệu phó này đến công tác ở một trường khác.

Về những tố cáo của ông Sơn với nhà trường, Hiệu trưởng Tùng cho rằng một số có cơ sở, nhưng nhiều nội dung theo kiểu "vạch lá tìm sâu".

Trao đổi với báo Vietnamnet về vụ việc, ông Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Long Thành, cho hay sáng nay ông họp ở UBND huyện Long Thành và đã nắm được thông tin này. Ông Toàn cho rằng, ông Sơn, giáo viên Tiếng Anh của Trường Tiểu học An Lợi xin nghỉ việc trong đó nêu lý do xin nghỉ với nội dung rất phản cảm, không đúng theo quy định của pháp luật.

Trưởng phòng GD-ĐT Huyện Long Thành cũng khẳng định việc Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Lợi Nguyễn Thanh Tùng bút phê và xử lý như vậy là không đúng quy trình, thể hiện sự yếu kém của Hiệu trưởng.

Phòng GD-ĐT chưa nhận được thông tin chính thức bằng văn bản từ phía nhà trường, tuy nhiên đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Lợi giải trình về sự việc này.

Tổng hợp