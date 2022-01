Xôn xao hình ảnh tình trạng hiện tại của người phụ nữ bị đánh dã man ở shop Trang Nemo

Những diễn biến vụ xô xát giữa Trang Nemo và Trà My vào chiều ngày 16/1 đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Được biết, nguyên nhân vụ xô xát trên là do Trang Nemo phát hiện ra Trà My sử dụng hình ảnh của mình để livestream bán hàng và người chị ngoài xã hội tên Khánh lại cho rằng "Trà My không phục thì sao phải xin lỗi".

Mới đây, mạng xã hội xôn xao hình ảnh hiện tại của người phụ nữ là chị em xã hội Trà My tên Khánh bị 3 người đàn ông của shop Trang Nemo hành hung dã man.

Hình ảnh tình trạng của người phụ nữ tên Khánh.

Theo tìm hiểu, trên trang cá nhân Khánh chia sẻ cậu con trai kháu khỉnh mới vài tháng tuổi. Những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng con cũng được Khánh chia sẻ và nhận về nhiều bình luận ngưỡng mộ.

Hình ảnh được cho là Khánh và chồng con.

Được biết, vì quá bức xúc và để làm rõ mâu thuẫn nên đã hẹn nhau gặp mặt "ba mặt một lời" vào hôm nay 16/1 tại cửa hàng kinh doanh thời trang của Trang Nemo (Quận 1, TP.HCM). Tại đây, Trần My có đi cùng với một người tự xưng là chị em ngoài xã hội tên Khánh.

Clip người phụ nữ tên K bị đánh tại shop Trang Nemo.

Tưởng câu chuyện diễn ra êm đẹp nhưng người chị em ngoài xã hội Khánh lại cho rằng Trần My cảm thấy không phục thì không cần phải xin lỗi và hai bên xảy ra xô xát, cãi cọ. Đáng nói, 3 nhân viên nam của shop Trang Nemo đã xông vào túm tóc, đánh Khánh dã man trước sự chứng kiến của nhiều người. Được biết, sau đó cơ quan chức năng đã mời tất cả về trụ sở làm việc.